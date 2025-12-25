Puerto Rico revive su cultura local en San Juan y va más allá de Bad Bunny

Iniciativas como Noches de Barrio unen arte, música y gastronomía en las calles para mantener viva su comunidad y economía

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

La mezcla de olor a café, grama y mar acompaña a familias con coches, personas mayores y jóvenes emprendedores que recorren los predios del Conservatorio de Música de Puerto Rico en San Juan, animados por puestos de gastronomía, artesanías y vinilos. Desde una esquina, el murmullo de la fuente frente a la laguna se cruza con los estudiantes del Conservatorio que afinan instrumentos, mientras una estatua viviente recita en voz baja y varios niños corren por el patio.

La DJ Linda Núñez, conocida como Calalú, marca el tono jíbaro y navideño con la canción A quién no le gusta eso del compositor puertorriqueño Alfonso Vélez. “Estamos llegando al público al que queríamos llegar. Esto no es un party, es comunidad”, dice Michelle González-Torricella, cofundadora de Noches de Barrio, con una sonrisa.

Desde la histórica residencia de Bad Bunny hasta proyectos comunitarios, la isla refuerza la conexión entre cultura, economía local y resiliencia social. En ese contexto, distintas plataformas apuestan por reimaginar la manera en que se piensa la cultura urbana en la capital. Uno de esos esfuerzos es Noches de Barrio, una experiencia artística y colaborativa que ha logrado reunir arte, música y gastronomía local en Miramar —un barrio conocido por su historia cultural en San Juan— de una manera orgánica y viva.

Un grupo de jóvenes toca bomba al caer la noche en Noches de Barrio. Valeria Morales

Según González-Torricella y María Méndez-Calaf, sus fundadoras, la iniciativa nace de la necesidad de fomentar y mantener un encuentro entre vecinos accesible y familiar. “Queremos que la gente lo vea, lo sienta. Que experimente esa energía colectiva que se había perdido”, dice Méndez-Calaf. Ambas se conocieron en mayo de 2025, cuando ella participaba como vendedora de jugos artesanales en el Mercado Miramar, un proyecto con enfoque agrícola que busca fortalecer los lazos vecinales en San Juan. A partir de ese encuentro, decidieron unir sus esfuerzos y crear Kaypi LLC (vivir en el presente, en el idioma quechua), una plataforma que promueve la conexión entre comunidad, cultura y emprendimiento local. Para las dos, la cultura y economía local están ligadas a la resiliencia social como respuesta creativa ante las carencias estructurales de Puerto Rico.

La primera edición de esta nueva iniciativa se celebró en octubre. Ambas caminaron por el vecindario visitando los negocios que se unieron y recuerdan la jornada con alegría. “Fue pura felicidad ver cómo la gente se reencontraba y cómo los comercios se ayudaban entre sí”, rememora González-Torricella.

Michelle González y María Méndez, impulsoras de Noches de Barrio, en Miramar. Valeria Morales

Los retos, reconocen, no han sido pocos. “Uno pensaría que al hacer algo tan bonito habría más apoyo gubernamental”, comenta González-Torricella. “Pero decidimos hacerlo nosotras mismas, poco a poco y sin auspicios”.

Uno de los aliados clave, por el contrario, ha sido el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Según su rector, Manuel Calzada Delgado, el propósito central de la iniciativa coincide con la misión educativa y cultural de la institución. “Una de las prioridades del Conservatorio es el enlace con la comunidad puertorriqueña e internacional, y esta oportunidad nos cayó como anillo al dedo”. Añade que la música es un talento que no debe permanecer guardado, sino compartirse con otros seres humanos. “Estamos con las puertas abiertas y con el talento disponible para aportar a nuestra sociedad”, dice.

Mantener la identidad local

A pasos del anfiteatro, niños juegan por el patio a la vez que grupos de vecinos conversan con tranquilidad en plena calle, apropiándose del espacio público. Entre ellos, personas con perros circulan sin prisa, añadiendo una sensación de convivencia orgánica y despreocupada. Esa recuperación del espacio público apunta al propósito central de la iniciativa. “Queremos mantener viva la energía del barrio, ver a la gente disfrutando, conectando”, reitera González-Torricella.

El artista Johan Figueroa González, se caracteriza de estatua viviente para esta celebración. Valeria Morales

Noches de Barrio puede ser un modelo de desarrollo cultural sostenible y replicable fuera de San Juan, siempre que se adapte a las necesidades particulares de cada comunidad. “Es el vehículo para que la gente salga y reconecte”, resalta Méndez-Calaf. Cuando el atardecer rosa y violeta termina de caer sobre Miramar y el viento trae consigo el olor salado de la laguna, el barrio vuelve a concentrarse en un círculo alrededor de un grupo de bomba puertorriqueña. Allí, jóvenes, mayores y familias con niños siguen el ritmo de los tambores, afirmando la razón por la cual Noches de Barrio existe.