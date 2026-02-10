Duolingo registra un incremento del 35% de alumnos de español tras el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

La aplicación compartió una gráfica a través de su cuenta de X. De acuerdo con un informe de la herramienta de aprendizaje, el español es el segundo idioma más popular del mundo, solo por detrás del inglés

La actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX ha aumentado el interés en el español. La aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo, una de las más populares en todo el mundo, registró un incremento del 35%, respecto a la semana pasada, de estudiantes de esta lengua al momento en que el artista boricua caminaba hacia una de las salidas de la cancha del Levi’s Stadium y cantaba “debí tirar más fotos de cuando te tuve”. La plataforma compartió una gráfica en su cuenta de X en la que se muestra cómo alrededor de las 17.00 de este domingo 8 de febrero hubo un ligero descenso del uso de la aplicación y después de las 20.00 un pico significativamente alto. “¿Así es como se siente una ‘aventura de una noche’?”, dice con humor el mensaje, un rasgo característico de su estrategia de marketing.

Usuarios en X también compartieron capturas de pantalla de la notificación que recibieron al momento de finalizar la actuación del Conejo Malo: “¿Tienes dificultades con el español? Yo te puedo ayudar. Hagamos una lección ahora”. Alguien lo describió con sarcasmo como algo “diabólico”.

Las métricas de Duolingo se parecen más a las de una aplicación de entretenimiento que de enseñanza. Como informó este diario en 2024, más de 80 millones de personas se conectan para aprender un idioma cada mes, y unos 24 millones lo hacen cada día. El guatemalteco Luis Von Ahn, uno de los creadores, dice que la fórmula “secreta” es que usan las mismas técnicas que los videojuegos móviles y las redes sociales. “Cada lección tiene que durar unos tres minutos y la gente tiene que sentir que le fue bien. A cada persona le damos ejercicios que tengan un 80% de probabilidad de que responda correctamente”, dijo entonces.

La aplicación ofrece más de 280 cursos en más de 40 idiomas, y aunque su sello distintivo son los idiomas, tienen lecciones matemáticas, música y ajedrez; este último, es la nueva integración a su catálogo. De acuerdo con su reporte anual, el español encabeza la lista de cursos con usuarios más comprometidos, seguido del inglés y el italiano. Los 10 idiomas más populares del año pasado fueron el inglés, español, francés, japonés, alemán, coreano, italiano, chino, portugués e hindi.

En Estados Unidos, los hispanos son la minoría más numerosa. De acuerdo con la Oficina del Censo del país norteamericano, en julio de 2024, superaban los 68 millones de personas. En las últimas cinco décadas, “la población hispana se ha multiplicado por siete y su peso relativo se ha cuadruplicado”, se lee en el reporte El español: una lengua viva 2025, que se publica cada año.

De acuerdo con información del Pew Research Center, la población hispana se condensa sobre todo en territorios del sur de Estados Unidos como Nuevo México, en el que el 48% de la población habla español; Tennessee, con 41%; California con 40%; Texas con 39%; Arizona con 31%; y Florida con 27%, por mencionar a los Estados con los porcentajes más altos. Mississippi es el Estado sureño con menos hispanohablantes (4%) del país.

La procedencia principal de hispanos en Estados Unidos son México (58,3%), Puerto Rico (9%), El Salvador (4%), Cuba (3,9%) y República Dominicana (3,7%). Sin embargo, entre 2010 y 2023, “el peso relativo del origen mexicano dentro de la comunidad hispana se ha visto reducido en 6,6 puntos porcentuales, mientras que el centroamericano ha registrado un aumento 2,2 %, al igual que ocurre con las procedencias sudamericana y caribeña, que han crecido 1,9 % y 0,3 %, respectivamente”, se lee.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, solo en 2023, el aumento de la población hispana supuso casi el 71 % del crecimiento de la población total del país, y la proporción de hispanos nacidos en el país norteamericano no ha dejado de aumentar desde principios del siglo.