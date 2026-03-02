Real Madrid - Getafe en directo | Vinicius desaprovecha la primera clara del partido

Vinicius conduce el balón en el duelo de Champions ante el Benfica.

Hay que retroceder 18 años en el tiempo para encontrar la última ocasión en la que el Getafe sacó algo de provecho del Santiago Bernabéu. Fue el 24 de febrero de 2008, cuando el conjunto azulón, dirigido entonces por Bernd Schuster, se llevó los tres puntos de Chamartín con un gol de Ikechukwu Uche (0-1). Desde entonces, solo derrotas. Intenta este lunes cambiar la racha José Bordalás, cuyo equipo, 14º con 29 puntos, se sitúa cinco por encima del descenso. Enfrente, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que cayó en su último encuentro liguero ante Osasuna (2-1) antes de certificar ante el Benfica el billete para los octavos de final de la Liga de Campeones, donde ya le espera el Manchester City de Pep Guardiola. Los blancos buscan recortar a un punto la desventaja con el Barça, acérrimo rival y líder de la Liga.