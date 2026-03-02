Real Madrid - Getafe en directo | Vinicius desaprovecha la primera clara del partido
Hay que retroceder 18 años en el tiempo para encontrar la última ocasión en la que el Getafe sacó algo de provecho del Santiago Bernabéu. Fue el 24 de febrero de 2008, cuando el conjunto azulón, dirigido entonces por Bernd Schuster, se llevó los tres puntos de Chamartín con un gol de Ikechukwu Uche (0-1). Desde entonces, solo derrotas. Intenta este lunes cambiar la racha José Bordalás, cuyo equipo, 14º con 29 puntos, se sitúa cinco por encima del descenso. Enfrente, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que cayó en su último encuentro liguero ante Osasuna (2-1) antes de certificar ante el Benfica el billete para los octavos de final de la Liga de Campeones, donde ya le espera el Manchester City de Pep Guardiola. Los blancos buscan recortar a un punto la desventaja con el Barça, acérrimo rival y líder de la Liga.
Primeros 20 minutos superados en el Bernabéu: dos remates a portería para los de Arbeloa, cero para el Getafe.
Falta favorable al Getafe que puso Luis Milla al área, pero iba muy imprecisa y se pierde por línea de fondo.
Balón peligrosísimo de Valverde desde el costado derecho, lo puso en el segundo palo, pero no llega Vini Jr., el centro iba un poco pasado.
Qué detalle técnico de Luis Milla, haciendo un caño para sacar el balón de la zona comprometida.
Otra falta de Juan Iglesias sobre Vinícius, que ya se queja con insistencia al coleagiado porque cada vez que coge el balón le hacen caer.
La falta de Güler va directa a las manos de Soria.
Pide la grada del Bernabéu una amarilla para Boselli por una entrada por detrás sobre Vinícius, que se está llevando todos los palos en este primer cuarto de hora.
¡Le cierra bien Tchouaméni a Femenía! Providencial el defensa del Real Madrid, tras una transición rápida del Getafe con la que pisaron el área rival con mucha rapidez.
¡FUERAAAAAAAA VINÍCIUS! ¡CLARÍSIMA PARA EL REAL MADRID! Pérdida de Domingos Duarte y Boselli, el brasileño sale como una bala y Soria hace magia para evitar el tanto en el mano a mano. CLA-RÍ-SI-MA.
Disparo blandito de Gonzalo que atrapa Soria sin complicaciones. Controló y orientó el disparo con la zurda, pero el remate iba con poca potencia.
¡Otro bloqueo de la defensa del Madrid tras un disparo de Arambarri desde la frontal tras una pérdida de Vinícius!
¡LA HA TENIDO EL GETAFE! Puño de Courtois y córner para los de Bordalás, después de un disparo de Diego Rico que repele Trent y despeja después el portero francés.
Tarjeta amarilla para Kiko Femenía, tempranita y la primera del encuentro. Entró por detrás para paralizar a Carreras, le pisó y le empujó. El árbitro le deja claro que es por reiteración, que ya lleva varias entradas similares.
Ovación del Bernabéu al joven Thiago, también de Arbeloa.
Defendió bien el equipo de Bordalás esa falta del Real Madrid, que quedó en nada.
Y ojo, porque ahora tiene el equipo de Arbeloa una importante oportunidad a balón parado. Se preparan Trent y Güler.
¡Y otra falta sobre Vini, esta vez de Juan Iglesias! Van todos a por el carioca.
Se recupera Vinícius sin complicaciones mayores.
Se queja y se duele Vini Jr. de una entrada de Femenía, que reconoce la falta. Se miraba el brasileño el pie izquierdo.
Falta de Arambarri sobre Güler, tras una buena salida de balón de Pitarch, que vive sus primeros minutos como jugador blanco.
Posesión larga para el Getafe en estos primeros compases de partido.
Disparo de Vinícius, la primera del Real Madrid, que se marcha por la izquierda de la portería de Soria.
¡EMPIEZA EL PARTIDO EN EL SANTIAGO BERNABÉU! ¡COMIENZA ESTE REAL MADRID-GETAFE!
Minuto de silencio para conmemorar el fallecimiento del directivo del Real Madrid, Santiago Aguado García.
¡Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego acompañados por el trío arbitral! El colegiado de la contienda es Alejandro Muñíz Ruiz. ¡Ambientazo en el Bernabéu! Ya queda menos para que ruede el balón en Concha Espina.
DATO. Vinícius Jr y Federico Valverde disputan su partido 360 con el Real Madrid en todas las competiciones, igualando a Raphael Varane en el 8º puesto de jugadores extranjeros con más encuentros para el conjunto blanco.
DATO. Thiago Pitarch, con 18 años y 211 días, se convierte en el segundo jugador español más joven en disputar un partido de LaLiga como titular con el Real Madrid en el siglo XXI, tras Javi García en 2004 ante el Racing de Santander (17 años y 314 días).
En el banquillo del Getafe: Jirí Letácek, Abdel Abqar, Mario Martín, Allan Nyom, Javi Muñoz, Alex Sancris, Veljko Birmancevic, Adrián Liso, Jorge Montes y Adrián Riquelme.
En el banquillo del Real Madrid: Dani Carvajal, Rodrygo, Lunin, Fran García, Brahim Díaz, Mendy, Huijsen, Jorge Cestero, Franco Mastantuono, Manuel Ángel, César Palacios y Sergio Mestre.
GETAFE. Bordalás apuesta por: David Soria, Zaid Romero, Domingos Duarte, Sebastián Boselli, Diego Rico, Juan Iglesias, Martín Satriano, Mauro Arambarri, Luis Milla, Kiko Femenía y Luis Vázquez.
REAL MADRID. Arbeloa apuesta por: Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, David Alaba, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Vinícius Júnior, Arda Güler, Federico Valverde y Gonzalo García.
¡YA TENEMOS ALINEACIONES CONFIRMADAS EN AMBOS EQUIPOS! Arbeloa sigue apostando por Gonzalo como delantero titular a raíz de la lesión de Mbappé. Se confirma también el debut de Thiago Pitarch, de tan solo 18 años, con el club madrileño. El Getafe, por su parte, saca un once de marcado carácter defensivo.
Lo que se ha confirmado también antes del encuentro es la gravedad de la lesión de Mbappé, que según el comunicado emitido por el club, "se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo".
El Real Madrid llega a este encuentro con numerosas bajas en su plantilla: Militao, Asencio, Ceballos, Bellingham, Mbappé y Camavinga, todos ellos por lesión. Mientras, el Getafe también tiene a varios jugadores entre algodones, entre ellos: Abu Kamara, Davinchi, Borja Mayoral y Juanmi, lesionados. Tampoco estará Djené por sanción.
Por su parte, el Getafe llega a este encuentro con un aura de tranquilidad tras la derrota del Mallorca, que sigue marcando las posiciones de descenso con 24 puntos. El equipo de José Bordalás tiene 29, cinco por encima, pero sabe que tres puntos podrían acabar decidiendo su temporada cuando las cosas se aprieten aún más en la recta final de la competición.
El Real Madrid no puede fallar tras la victoria del equipo de Hansi Flick ante el Villarreal durante el fin de semana; una derrota o empate daría alas a los culés para seguir ampliando su ventaja en la tabla clasificatoria. Además, son conscientes de que su último encuentro en la competición doméstica se saldó con una derrota ante Osasuna. Eso sí, en Europa están contentos después de eliminar al Benfica en su estadio, lo que certificó su pase a octavos de final, donde se enfrentarán al Manchester City, el club dirigido por Pep Guardiola.
¡Buenas noches y bienvenidos a este encuentro que cierra la vigesimosexta jornada de LaLiga EA Sports y que enfrentará a Real Madrid y Getafe en el Santiago Bernabéu! Un encuentro clave para el equipo de Álvaro Arbeloa en su asalto al liderazgo, que el Barcelona vislumbra con 64 puntos, cuatro más que el conjunto de Concha Espina.
