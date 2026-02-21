Junts acusa a Illa de incompetente y señala que “el Govern de todos tiene a todos enfadados”

Junts per Catalunya trata de abundar en las grietas que se le han abierto al Govern de la Generalitat, con una movilidad destartalada por culpa de un deficiente servicio ferroviario y con varias huelgas y protestas encima de la mesa: maestros, médicos y agricultores. “Cataluña no va bien, es una realidad”, ha subrayado Jordi Turull desde Vilanova i la Geltrú (Barcelona), durante el consejo nacional que ha celebrado JxCat este sábado. “El Govern de todos tiene a todos enfadados”, ha razonado, en alusión al lema Govern de tothom que ha tratado de difundir Salvador Illa para ilustrar su mandato. “Hay alternativa para la esperanza”, ha defendido el secretario general del partido que preside Carles Puigdemont , tratando de otorgar a Junts ese papel de aspirante favorito para relevar al Ejecutivo del PSC. “Hace falta un Govern que sea solvente y no incompetente”, ha indicado, a la vez que lanzaba un dardo para pinchar el globo que, según los sondeos, aúpa las expectativas de la fuerza de ultraderecha independentista Aliança Catalana: “No somos los de la resignación, pero tampoco los del resentimiento”, ha manifestado Turull.

El número 2 de Junts ha señalado que Cataluña ha vivido en las últimas semanas “episodios de vergüenza” que han evidenciado un “colapso” en diversos frentes. Ha señalado el desaguisado que se ha vivido en Rodalies tras el accidente mortal de Gelida y las críticas contra el Govern por cómo ha afrontado las alertas por el temporal de viento. Más allá de los paros llevados a cabo por los maquinistas de tren, ha habido protestas y huelgas de médicos, maestros y agricultores. “No es para menos”, ha señalado Turull. “Ya avisamos que con un Govern de Illa, sin proyecto y subordinado al PSOE, esto podía pasar”, ha dicho. “Una gestión sin alma nunca funciona”, ha abundado.

Illa ha vuelto al trabajo esta semana después de un mes de baja por una infección en el pubis y Turull ha hecho guasa de que el regreso haya sido con “un tour mediático” donde ha dicho que es conocedor de lo que le conviene a Cataluña. “Si lo supiera, mandaría un mensaje a la población y cesaría a la consejera Paneque, porque la incompetencia no puede tener premio”.

Junts lleva días poniendo en la diana a la consejera de Territorio, acusándola de ser la máxima culpable de la crisis de movilidad que sufre Cataluña, y ha indicado que si Illa no la cesa se convierte, automáticamente, en corresponsable del problema. Turull ha manifestado que también conviene “echar a Renfe de Cataluña”.

Por último, ha dedicado una parte de su intervención a desmerecer los acuerdos cerrados entre ERC y los socialistas, ya sea por el nuevo modelo de financiación autonómica ―“hay que exigirle a Pedro Sánchez un verdadero acuerdo financiero”, ha dicho― o por la creación de un consorcio de infraestructuras que tiene la misión de fiscalizar la ejecución de la inversión del Estado en Cataluña. “Ya basta de organismos y de empresas mixtas que lo único que aportan es confusión. Hace falta sentido de Estado y asumir directamente las competencias, y lo que no haya ejecutado el Estado, transferencia directa a la Generalitat”, ha zanjado.