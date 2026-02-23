Conciertos y eventos culturales cancelados tras la muerte del Mencho

Las clases presenciales también fueron suspendidas y dos partidos de fútbol de la primera división mexicana, de la liga femenil y varonil, fueron pospuestos hasta nuevo aviso

La ola de violencia ha detenido la industria del entretenimiento en algunos Estados de México. Durante este fin de semana se dio a conocer que varios artistas habían cancelado o pospuesto sus conciertos tras la erupción de caos desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

La promotora Ocesa informó en un comunicado a través de sus redes sociales que el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis, programado para la noche del domingo 22 de febrero en el Auditorio Telmex, en Zapopan, Jalisco, quedaba cancelado y explicaba el proceso de reembolso para quienes tenían boletos digitales o físicos.

El aviso llegó a eso de las 14.00, una hora después de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que explicó que los eventos masivos del domingo quedaban cancelados, a la par que informó de la suspensión del transporte público y de clases presenciales en el Estado para la jornada del lunes 23.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) publicó un comunicado este lunes sobre la cancelación de la función Martes de Glamour, prevista para el martes 24, en la Arena Coliseo de Guadalajara. “Abrazo para todos y que la tranquilidad regrese pronto”, se lee. La función, que se celebra cada semana, se reanudará el siguiente martes.

También en Jalisco, la Secretaría de Cultura del Estado informó en Instagram que el concierto de la Filarmónica de Jalisco en el Teatro Degollado, con la dirección de José Luis Castillo para interpretar la sinfonía número dos y número ocho de Ludwig van Beethoven, sería reprogramado. Al momento de esta publicación, la nueva fecha no ha sido confirmada.

En Cocula, Jalisco, el evento de mariachi Al Son de Cocula, de este domingo, quedó suspendido hasta nuevo aviso. “Se recomienda no salir de casa salvo que sea estrictamente necesario, evitar traslados innecesarios y mantenerse resguardado hasta nuevo aviso”, se lee en el comunicado publicado por el presidente municipal, Luis Anldana.

Javier Blake, cantante, guitarrista y líder de la banda División Minúscula, pospuso su presentación de este domingo 22 en Morelia, Michoacán. Según explicó Blake, quien se encuentra en una gira por toda la república con su proyecto solista, él y su equipo de trabajo quedaron atrapados en Guadalajara. “Los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha que anunciaremos muy pronto”, se lee en un comunicado publicado en redes sociales. El 26 de febrero se presenta en Pachuca; por ahora, la fecha sigue en pie.

En Nayarit, la entidad que colinda al norte de Jalisco, el cantante de regional mexicano Pancho Barraza también canceló su concierto. “Yo espero que todo mundo esté bien. Una disculpa; aunque no sea culpa nuestra, una disculpa. Ojalá pronto nos podamos ver”, dijo el artista en un video que subió a sus historias de Instagram.

La actividad programada durante el domingo 22 en Guanajuato, al este de Jalisco, también se vio afectada. Los eventos culturales Canta Mamá, concierto Viva la Vida, en el Jardín de las Jacarandas del Fórum Cultural —reprogramado para el 12 de abril—; la Pasarela por la lucha del cáncer infantil en el patio central Altacia; y el predesfile de Motofiesta León 2026 fueron suspendidos.

La Arrolladora Banda El Limón, un conjunto de banda y regional mexicano, informó a través de un video en sus redes sociales que la presentación del domingo se programaba para el viernes 27 de febrero, en Jacona, Michoacán. “Se pospone por cuestiones ajenas a la empresa y a la banda”, dice Julio Haro, cantautor que se integró al conjunto musical en 2024.

El artista de regional mexicano Virlán García tenía prevista una actuación para cerrar el Carnaval de Río Grande en Zacatecas. A través de un comunicado y un video, el cantante informó que el concierto sería pospuesto, sin determinar una fecha concreta. “Desgraciadamente, por cuestiones de traslado y logística, no vamos a poder cumplir hoy con la fecha del cierre del carnaval”, dice García en el video, con los ojos rojos. “Les mando un fuerte abrazo a todos”.

La agrupación Tierra Sagrada también pospuso su participación para el Carnaval Santa Catarina Ayometla, en Tlaxcala. “Debido a la situación actual que atraviesa el país, el evento queda pospuesto hasta nuevo aviso”, dice una publicación en su cuenta de Instagram. “Queremos recalcar que estamos muy tristes por lo ocurrido. No está en nuestras manos”, explica uno de los miembros en un video.

Además de los eventos culturales y conciertos del domingo, los partidos de fútbol entre Querétaro y FC Juárez, de la Liga MX que se jugaría en el Estadio Corregidora, en Querétaro; y el clásico nacional de la liga femenil, Chivas contra América, previsto para disputarse en el Estadio Akron, en Zapopan, se vieron pospuestos hasta nuevo aviso.

En la Liga de Expansión, la segunda división del fútbol nacional, el partido entre Tapatío y Tlaxcala fue reprogramado para este lunes 23, sin horario confirmado al momento de esta publicación, y el encuentro entre Jaiba Brava y Correcaminos, que se jugaría en el Estadio Tamaulipas este domingo 22, también se pospuso.

