Australia planea endurecer la legislación sobre armas de fuego tras el atentado antisemita con 15 muertos en Sídney

Las fuerzas de seguridad tenían información sobre uno de los dos autores del ataque. Un transeúnte, Ahmed al Ahmed, es aclamado como un héroe por derribar y desarmar a un agresor

Australia prometió el lunes endurecer las leyes sobre armas de fuego mientras comenzaba a homenajear a las víctimas del peor tiroteo masivo en casi 30 años. La policía acusó a un padre y a su hijo de matar a 15 personas en una celebración judía en la famosa playa de Bondi, en Sídney, con una motivación marcada por el antisemitismo.

El incidente ha planteado dudas sobre si las leyes sobre armas de Australia, unas de las más estrictas del mundo, necesitan una revisión, ya que la policía ha afirmado que el sospechoso de más edad tenía licencia de armas desde 2015, además de seis armas registradas.

Según ha informado el primer ministro, Anthony Albanese, se están considerando medidas que van desde límites a las licencias de uso indefinidas hasta el número de artefactos que puede poseer una sola persona. “Las circunstancias de las personas pueden cambiar”, dijo a los periodistas antes de la reunión del Gabinete. “Las personas pueden radicalizarse con el tiempo. Las licencias no deberían ser perpetuas”.

El Gobierno también planea crear un registro nacional de armas, acotar los tipos que son legales, incluidas las modificaciones, y restringir los permisos a los ciudadanos australianos.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, deja flores en el Pabellón Bondi, en memoria de las víctimas del atentado. DEAN LEWINS (EFE)

“Lo que vimos ayer fue un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo, un acto de terrorismo”, declaró el primer ministro, Anthony Albanese, tras depositar flores en la playa de Bondi. “La comunidad judía está sufriendo hoy”, añadió. “Haremos todo lo necesario para erradicar el antisemitismo”.

Las fuerzas de seguridad han informado de que tenían información sobre uno de los dos autores del atentado, pero no se le consideraba una amenaza inmediata. “Estamos investigando a fondo los antecedentes de ambas personas. En este momento, sabemos muy poco sobre ellas”, dijo a los periodistas el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

El ministro del Interior, Tony Burke, dijo que el padre llegó a Australia en 1998 con un visado de estudiante, mientras que el hijo es ciudadano australiano de nacimiento. La policía no dio detalles sobre sus armas de fuego, pero los vídeos de la escena mostraban a los hombres disparando lo que parecía ser un rifle de cerrojo y una escopeta.

El tirador mayor, de 50 años, murió en el lugar de los hechos, lo que elevó el número de muertos a 16, mientras que su hijo de 24 años se encontraba en estado crítico en el hospital, según informó la policía en una rueda de prensa.

La policía no ha revelado los nombres de los sospechosos, pero la cadena nacional ABC y otros medios de comunicación los han identificado como Sajid Akram y su hijo Naveed Akram. Se encontraron dos banderas del grupo terrorista Estado Islámico en el vehículo de los tiradores, informó ABC News, sin citar ninguna fuente. Algunas informaciones apuntan a que los atacantes eran de origen paquistaní, aunque no hay confirmación oficial de ese dato.

Homenaje a las víctimas en Sídney. Mark Baker (AP)

Durante entre 10 y 20 minutos el domingo por la noche, los dos hombres armados dispararon contra los asistentes la celebración de Jánuca, matando a hombres, mujeres y niños mientras los bañistas aterrorizados huían. Las víctimas tenían entre 10 y 87 años. Entre ellas se encontraban un rabino padre de cinco hijos, un superviviente del Holocausto, una mujer eslovaca y una niña de 10 años. Las 40 personas trasladadas al hospital tras el ataque incluían a dos agentes de policía que se encontraban en estado grave pero estable, según la policía.

Numerosas personas han rendido homenaje y han depositado flores en un memorial improvisado en el pabellón de Bondi, cubierto con banderas israelíes y australianas, mientras la policía y guardias de seguridad judíos privados patrullaban la zona

Según testigos del ataque, unas 1.000 personas que asistían a la celebración de Jánuca huyeron por la arena y por las calles cercanas. Un transeúnte, Ahmed al Ahmed, derribó y desarmó a uno de los atacantes y ha sido aclamado como un héroe. Al Ahmed ha tenido que ser operado, tras recibir dos disparos. Una página de recaudación de fondos recaudó más de un millón de dólares australianos (unos 565.000 euros) para él.

Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Australia, uno de los países más seguros del mundo. El ataque del domingo fue el peor desde 1996, cuando un hombre armado mató a 35 personas en el sitio turístico de Port Arthur, en la isla de Tasmania, un atentado que ya impulsó un endurecimiento de la legislación sobre armas.