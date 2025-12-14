El atentado en Sidney durante la festividad judía del Jánuca

Varias personas han muerto este domingo por los disparos de dos individuos en la playa de Bondi, en la ciudad australiana de Sídney

Un atentado en la playa de Bondy, en Sídney, deja al menos 10 muertos

Al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes. Uno de ellos ha muerto durante la respuesta policial mientras el segundo se encuentra en estado crítico.

La Policía australiana ya lo describe como un atentado terrorista dirigido contra los “judíos australianos” que se encontraban celebrando la festividad de la Janucá.