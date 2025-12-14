El atentado en Sidney durante la festividad judía del Jánuca
Varias personas han muerto este domingo por los disparos de dos individuos en la playa de Bondi, en la ciudad australiana de Sídney
Al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes. Uno de ellos ha muerto durante la respuesta policial mientras el segundo se encuentra en estado crítico.
La Policía australiana ya lo describe como un atentado terrorista dirigido contra los “judíos australianos” que se encontraban celebrando la festividad de la Janucá.
