¿Qué se sabe de los atentados de Sídney? La tesis del Estado Islámico, un héroe en el hospital y Australia en duelo

Una pareja se abraza ante las flores y peluches dejados por los ciudadanos junto al pabellón Bondi de la playa homónima de la ciudad de Sídney, este lunes.

La policía investiga los vínculos de los atacantes con la organización terrorista yihadista, según medios locales. Entre las víctimas hay una niña y un superviviente del Holocausto

Miembros de la comunidad judía australiana empezaron a llegar este lunes entre lágrimas y con banderas australianas e israelíes a la playa de Bondi, en Sídney, para homenajear con flores y peluches a las víctimas del atentado de la víspera, en el que murieron 15 personas cuando dos hombres armados abrieron fuego contra la multitud que celebraba la festividad judía del Jánuca. Una niña de 10 años, un rabino británico y un superviviente del Holocausto son tres de las víctimas de un ataque que ha conmocionado a Australia y que ha llevado al primer ministro del país, Anthony Albanese, a anunciar que endurecerá los permisos de armas.

Mientras la policía investiga la posible conexión de los asesinos con el grupo terrorista yihadista Estado Islámico, Australia sigue también con atención el estado de Ahmed Al Ahmed, el frutero musulmán que desarmó a uno de los asaltantes durante el ataque y ha sido aclamado como un “héroe”. Al Ahmed se recupera de sus heridas en el hospital.

¿Cómo sucedió el ataque?

Alrededor de un millar de personas celebraban la festividad judía del Jánuca en la popular playa de Bondi, en Sídney, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud. Mataron a 15 personas. La más joven, una niña de 10 años; la mayor, de 87. Los testigos han descrito escenas de pánico, con cientos de personas tratando de refugiarse donde podían y cadáveres en la arena. Imágenes posteriores mostraron a los equipos sanitarios tratando de reanimar a numerosas víctimas, mientras otras, ya fallecidas, yacían con el rostro cubierto.

Según el último parte médico divulgado este lunes por las autoridades de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, 27 personas siguen hospitalizadas. Seis de ellas están en estado crítico y el resto, estables. Uno de estos heridos cuya vida corre peligro es probablemente un menor, pues está ingresado en un hospital infantil de la ciudad.

¿Quiénes fueron los autores?

La cadena pública australiana ABC ha identificado a los autores del tiroteo como Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24, padre e hijo, dos hombres que, según apuntan algunas informaciones, eran de origen paquistaní, aunque no hay confirmación oficial de ese dato. El padre murió tras ser abatido el domingo, mientras que el hijo se encuentra hospitalizado tras recibir varios disparos. Según fuentes policiales, Sajid Akram tenía licencia de armas de fuego y seis de ellas a su nombre. Había llegado a Australia en 1998 con un visado de estudiante, que luego fue encadenando con visados de otro tipo. Su hijo nació en 2001 en Australia.

¿Cuál fue la motivación del ataque?

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó poco después de la matanza que el ataque tuvo como blanco a la “comunidad judía australiana” y que obedeció a una motivación antisemita. Australia es el país del mundo, aparte de Israel, que acoge a más supervivientes del Holocausto. Este lunes, la cadena ABC ha informado, además, de que el más joven de los asaltantes fue investigado en 2019 por vínculos con una célula terrorista del Estado Islámico. Esa televisión asegura que ambos asaltantes habían jurado lealtad a esa organización terrorista, aunque no hay por el momento confirmación oficial de esa información.

¿Quiénes eran las víctimas?

La más joven de los 15 fallecidos, Matilda, tenía 10 años. Según su tía Lina, citada por ABC, era una niña “simpática y cariñosa, a la que le gustaba la escuela y tenía un montón de amigos”. “Era simplemente una niña feliz”, ha dicho la mujer. La menor murió en el Hospital Infantil de Sídney. Su hermana pequeña, que presenció el ataque pero salió ilesa, “está en shock”, ha contado la tía de ambas.

Otra víctima cuya identidad se ha desvelado es Eli Schlanger, un rabino de 41 años nacido en el Reino Unido que había abierto recientemente un centro comunitario con su suegro en Sídney.

El superviviente del Holocausto Alex Kleytman murió también en la celebración de la playa, a la que había acudido con sus hijos y nietos. Peter Meagher, otro de los fallecidos identificados, era un expolicía que trabajaba como fotógrafo en la fiesta de Jánuca celebrada en la playa de Bondi. Entre estas 15 víctimas hay al menos un ciudadano francés, Dan Elkayam, según ha confirmado en su cuenta en la red social X el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

¿Quién es el “héroe” que desarmó a un asaltante?

Los medios australianos han identificado al ciudadano que logró desarmar a uno de los asesinos: se trata, según estas informaciones, de Ahmed al Ahmed, propietario de una frutería, de 43 años, un musulmán australiano de origen sirio. En un vídeo del ataque que se ha hecho viral se ve a este hombre agazapado entre los coches, antes de abalanzarse sobre el tirador más joven, agarrarlo por la espalda y forcejear con él; finalmente le arrebata el arma y apunta con ella al atacante, que empieza a retroceder.

Según su primo, Jozay Alkanji, citado por medios australianos e internacionales, Al Ahmed recibió dos disparos y ha sido operado este lunes en un hospital de Sídney, aunque tendrá que ser sometido a otras intervenciones. Tanto los líderes australianos como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han alabado la valentía de este ciudadano, aclamado ya como un “héroe”.