Australia investigará si se pudo evitar el atentado antisemita de Sídney

Familiares asisten al funeral de Dan Elkayam, un judío francés asesinado durante el tiroteo en la playa Bondi de Sídney, en Ashdod (Israel), el 25 de diciembre de 2025.

El primer ministro Albanese anuncia una revisión independiente de la actuación de las autoridades antes del tiroteo en el que murieron 15 personas

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha anunciado este lunes el inicio de una investigación independiente sobre el atentado del pasado 14 de diciembre en Bondi, una turística playa de Sídney, la capital del Estado más poblado del país, Nueva Gales del Sur, en la que dos hombres armados mataron a 15 personas durante la celebración judía del Jánuca. La investigación tratará de determinar si las autoridades pudieron evitar ese tiroteo, el peor en Australia desde 1996, ha afirmado el jefe del Gobierno del país.

En declaraciones ante la prensa, Albanese ha explicado que esa investigación evaluará si las agencias federales actuaron con la “mayor eficacia posible” según la información de la que disponían antes del ataque. Para ello, sus integrantes, dirigidos por el exjefe de la Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana (ASIO, por sus siglas en inglés) Dennis Richardson, tendrán “acceso total” a los materiales vinculados con la investigación.

Esa revisión del proceder de las autoridades australianas, ha sostenido Albanese, tendrá en cuenta lo que esas agencias “sabían sobre los presuntos culpables antes del ataque”. Nada más perpetrarse el atentado, Australia informó de que uno de los dos autores, Naveed Akram, de 24 años, había llamado la atención de los servicios de seguridad en 2019. Sin embargo, estos servicios no han ofrecido detalles sobre qué sabían de ese sospechoso, que sobrevivió, ni de su padre, Sajid Akram, que fue abatido por la policía poco después del atentado. Naveed Akram ha sido acusado de 59 cargos de terrorismo y asesinato.

“El Gobierno se compromete a garantizar que no tengamos que esperar años para obtener respuestas. Debemos llevar a cabo los cambios que sean necesarios”, ha declarado Albanese al anunciar las condiciones de la investigación sobre el atentado. Los resultados de las pesquisas se conocerán en abril de 2026, de acuerdo con el primer ministro australiano.

El país anunció el pasado miércoles el endurecimiento de su ley de control de armas en el Estado de Nuevas Gales del Sur, donde se encuentra Sídney.

Una comisión “real”

Familiares de los heridos y fallecidos en el atentado de Bondi han considerado insuficiente las medidas avanzadas por el Ejecutivo australiano y firmado este lunes una petición en la que exigen al Gobierno abrir “una comisión real”, en vez de la revisión anunciada por Albanese, según informa la cadena pública australiana ABC.

“Los anuncios realizados hasta ahora por el Gobierno federal en respuesta a la masacre de Bondi no son suficientes... Nos deben respuestas. Nos deben responsabilidades. Y le deben a los australianos la verdad”, se lee en una declaración de las familias de las víctimas del tiroteo masivo, según informan varios medios de comunicación.

A diferencia de la misión de investigación descrita por el primer ministro australiano, el mecanismo que exigen los familiares de los afectados funcionaría con más transparencia, con audiencias públicas o televisadas, y podría obligar a los testigos a declarar bajo juramento con el riesgo de sanciones o encarcelamiento si faltaran a la verdad.

La investigación independiente por la que ha optado el Gobierno ofrece soluciones más rápidas y otorga poderes limitados a su jefe, pero permite mantener la confidencialidad sobre asuntos que se consideren especialmente sensibles para la seguridad de la nación.

La policía australiana ha vinculado a los Akram, los dos supuestos autores del tiroteo, con el Estado Islámico. La semana pasada, otro hombre de 39 años fue detenido en la ciudad de Perth, después de que la policía encontrara armas, municiones y símbolos de organizaciones terroristas en su domicilio. Previamente, ese individuo había expresado su apoyo al ataque de la playa de Bondi. Se le acusa de hacer comentarios antisemitas en redes sociales, presuntamente calificando el ataque de “defensa propia”.