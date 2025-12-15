Netanyahu culpa al Gobierno de Australia de “incentivar” la masacre terrorista en Sídney por reconocer al Estado palestino

Las autoridades de Israel han lanzado este lunes un mensaje unánime culpando al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, del ataque vivido el domingo en la playa de Bondi, en Sídney, donde 15 personas murieron tiroteadas cuando participaban en una celebración judía. El Ejecutivo israelí de Benjamín Netanyahu acusa a Albanese de haber contribuido a crear las circunstancias para ese atentado al reconocer el pasado septiembre al Estado palestino y permitir manifestaciones contra la masacre en Gaza donde se coreaban lemas como “Globalicemos la Intifada”, “Desde el río hasta el mar Palestina será libre” o “Muerte al ejército israelí”.

“[Esos lemas] No son legítimos, ni parte de la libertad de expresión, y llevan inevitablemente a lo que hemos visto hoy”, ha reprochado el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, a su homóloga australiana, Penny Wong, según ha informado la oficina del primero.

“Hace cuatro meses escribí una carta al primer ministro de Australia”, contó el domingo Netanyahu. “Le dije: ‘Su política incentiva el terrorismo. Incentiva el antisemitismo. Pide un Estado palestino y, en esencia, está premiando a Hamás por la terrible masacre que cometió el 7 de octubre [de 2023]. Está legitimando a todos estos alborotadores y no mueve un dedo para eliminar estos focos de terrorismo. Esto provocará más asesinatos’. No hizo nada”.

El primer ministro israelí también hizo un llamamiento implícito a los judíos del resto del mundo a emigrar a Israel, donde obtienen la nacionalidad de forma automática. Tras dar por hecho que “habrá más atentados”, subrayó que “el lugar más seguro para el pueblo judío en el mundo es donde el Gobierno, el ejército y las fuerzas de seguridad lo defenderán”. “Es decir, en primer lugar, el Estado de Israel, porque nos defendemos a nosotros mismos y lo hacemos con la ayuda de las Fuerzas de Defensa de Israel, de las fuerzas de seguridad y de los valientes oficiales, hombres y mujeres de la policía”, agregó.

Netanyahu, incluso, identificó inicialmente como judío al frutero australiano convertido en un héroe por jugarse la vida al quitar el arma a uno de los atacantes, como quedó recogido en un vídeo. Por lo que se sabe hasta ahora, no es judío: se llama Ahmed el Ahmed y es un musulmán de origen sirio. De las palabras de Netanyahu se deduce que vio el vídeo de camino a una conferencia y dio por hecho que el hombre era uno de los asistentes a la celebración: “Hemos visto el mal en su máxima expresión y el heroísmo judío en su máximo esplendor. Vi un vídeo de un judío que se abalanza sobre uno de los asesinos, le quita el arma y salva quién sabe cuántas vidas”.

Dos mujeres se abrazan durante el homenaje a las víctimas del atentado antisemita de Sídney, este domingo en Tel Aviv. Ronen Zvulun (REUTERS)

El Consejo de Seguridad Nacional de Israel —organismo que depende de la oficina de Netanyahu y emite las advertencias de viaje— ha recomendado este lunes a sus ciudadanos en el extranjero no acudir estos días a las celebraciones multitudinarias de la festividad de Jánuca que no estén debidamente protegidas. El Consejo advierte a los israelíes contra acudir a “sinagogas, casas de Jabad [los centros de un colectivo ultraortodoxo en un centenar de países ] o fiestas de Jánuca” que no estén protegidas. Esta celebración comenzó el domingo y se extenderá ocho días más.

A partir de casos previos, el Consejo muestra en un aviso su “preocupación por posibles imitaciones” de mano de “simpatizantes terroristas que podrían actuar inspirados” por el ataque de Sídney, que llevaron a cabo un hombre de 50 años y su hijo de 24, según la policía australiana. El organismo insta a los israelíes a estar alerta cuando se hallen junto a centros relacionados con el judaísmo o con Israel, e informar a las fuerzas de seguridad ante cualquier persona u objeto sospechoso.

Veintisiete personas permanecen hospitalizadas tras el ataque, seis de ellas de gravedad. Las víctimas tenían entre 10 y 87 años. Es el peor ataque con armas de fuego en 30 años en Australia, un país por lo general seguro. La policía ya lo define claramente como atentado antisemita y, en Israel, ha generado más enfado que conmoción.

Cientos de personas han participado en una vigilia frente a la playa en Tel Aviv convocada a través de redes sociales por un exportavoz del primer ministro, Eylon Levy. Los participantes encendieron velas formando una estrella de David o sostuvieron otras con motivo de Jánuca. Esta es una importante festividad judía, también llamada de las luces. Cada día se enciende una vela en recuerdo de un milagro en el segundo templo de Jerusalén hace unos 2.300 años, según la tradición. El domingo era una fecha especial, al tratarse de la primera vela.

Decenas de personas participan en la vigilia en homenaje a los fallecidos en el atentado antisemita en Sídney, este domingo en Tel Aviv. ABIR SULTAN (EFE)

El primer ministro de Australia ha dedicado este lunes unas palabras de solidaridad a la comunidad judía, que supone el 0,55% de la población australiana (unas 150.000 personas, de un total de 27 millones). “Lo que presenciamos ayer fue un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo, un acto de terrorismo en nuestras costas, en un lugar emblemático de Australia”, declaró Albanese a la prensa. “La comunidad judía está sufriendo hoy. Hoy, todos los australianos los abrazamos y les decimos: estamos con ustedes. Haremos todo lo necesario para erradicar el antisemitismo. Es una lacra y la erradicaremos juntos”. Sídney y Melbourne son los dos principales centros de vida judía en el país.