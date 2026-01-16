Últimas noticias de Venezuela, en directo

Machado entrega la medalla del Nobel de la Paz a Trump y proclama: “Contamos con el presidente para la libertad de Venezuela” | Trump agradece el “gesto maravilloso” de Machado | Delcy Rodríguez: “Si algún día me tocase ir a Washington, lo haré de pie, nunca arrastrada”

Tras una reunión de más de dos horas a puerta cerrada con Donald Trump, en la que ha entregado al presidente la medalla del Nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado a un grupo de manifestantes venezolanos: “Contamos con el presidente para la libertad de Venezuela”. Sin embargo, horas antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reiterado que Machado no es la persona adecuada para liderar un cambio político en Venezuela: “Es una postura realista”. Sobre la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, ha señalado que está cumpliendo con todas las exigencias de EE UU: “Al presidente le gusta lo que está viendo y espera que esta cooperación continúe”. Sin embargo, Rodríguez ha apuntado ante la Asamblea Nacional de Venezuela que “hay una mancha” en la relación entre ambos países por el “secuestro” de Nicolás Maduro. “Si algún día me tocase ir a Washington, lo haré de pie, nunca arrastrada”, ha aseverado tras sostener: “Ya basta de políticos que se entregan a las órdenes de Washington. Y se lo digo yo, que la historia me ha colocado en esta responsabilidad”. Por otro lado, EE UU ha interceptado otro petrolero en el Caribe y le ha confiscado su carga de crudo venezolano. Es el sexto desde diciembre.

