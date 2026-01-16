Últimas noticias de Venezuela, en directo
Machado entrega la medalla del Nobel de la Paz a Trump y proclama: “Contamos con el presidente para la libertad de Venezuela” | Trump agradece el “gesto maravilloso” de Machado | Delcy Rodríguez: “Si algún día me tocase ir a Washington, lo haré de pie, nunca arrastrada”
Tras una reunión de más de dos horas a puerta cerrada con Donald Trump, en la que ha entregado al presidente la medalla del Nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado a un grupo de manifestantes venezolanos: “Contamos con el presidente para la libertad de Venezuela”. Sin embargo, horas antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reiterado que Machado no es la persona adecuada para liderar un cambio político en Venezuela: “Es una postura realista”. Sobre la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, ha señalado que está cumpliendo con todas las exigencias de EE UU: “Al presidente le gusta lo que está viendo y espera que esta cooperación continúe”. Sin embargo, Rodríguez ha apuntado ante la Asamblea Nacional de Venezuela que “hay una mancha” en la relación entre ambos países por el “secuestro” de Nicolás Maduro. “Si algún día me tocase ir a Washington, lo haré de pie, nunca arrastrada”, ha aseverado tras sostener: “Ya basta de políticos que se entregan a las órdenes de Washington. Y se lo digo yo, que la historia me ha colocado en esta responsabilidad”. Por otro lado, EE UU ha interceptado otro petrolero en el Caribe y le ha confiscado su carga de crudo venezolano. Es el sexto desde diciembre.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro.
Al principio fue el final de Hugo Chávez. El anuncio de su enfermedad en 2011. No dijo qué tipo de cáncer padecía ni dio datos exactos de dónde estaba localizado o si tenía metástasis, las únicas palabras que usó para definirlo en un breve discurso —él que era tan parlanchín— fueron “tumor abscesado” y “células cancerígenas”. En enero, sin embargo, se declaró curado y listo para comenzar la campaña de las elecciones presidenciales. Aunque fue reelegido por cuarta vez, la sensación de que algo terminaba era inminente. La noche del 8 de diciembre fue el principio del final, cuando admitió la reaparición del cáncer, anunció un viaje a Cuba para someterse a otra operación y advirtió de que si alguna eventualidad lo inhabilitaba para seguir al mando, los venezolanos debían elegir a Nicolás Maduro para sucederlo.
Dos semanas después de la operación militar estadounidense que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Venezuela permanece inmersa en una fase de incertidumbre que no da ninguna señal de estar encaminada a una eventual transformación democrática del régimen chavista. Más que el inicio de un cambio, lo que se percibe es una acumulación de decisiones inconexas, difíciles de leer como parte de una estrategia coherente. Sin embargo, la Casa Blanca reiteró ayer mismo su satisfacción con el actual Gobierno venezolano al mismo tiempo que Donald Trump recibía a la opositora María Corina Machado para almorzar.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad en Venezuela tras el ataque de EE UU y la captura del expresidente Nicolás Maduro. Tras respaldar a la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, figura del chavismo, el presidente de EE UU, Donald Trump, recibió anoche en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado. La visita, en la que la reciente Premio Nobel de la Paz regaló la medalla del galardón al líder republicano, se desarrolló en un perfil bajo, dando la impresión de que el inquilino de la Casa Blanca relegaba a la líder opositora.
