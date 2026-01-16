Solo el 13,6% de los españoles considera que Trump actuó correctamente al intervenir en Venezuela, según el CIS

El 13,6% de los españoles considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, actuó bien al intervenir militarmente en Venezuela y capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa frente al 50,3% que cree que Trump no actuó correctamente, según el barómetro del CIS de enero, publicado este viernes. En medio, hay un 28,6% de los ciudadanos que afirma que la actuación de Trump fue en parte correcta y en parte incorrecta. Aun así, una mayoría de encuestados (61,5%) que afirma que con su actuación, el presidente estadounidense puso en peligro la paz mundial, mientras que el 32,1% piensa lo contrario.

El trabajo de campo del primer barómetro del CIS del año se realizó del 5 al 10 de enero, justo después de la intervención militar en la que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa y los trasladó a Nueva York para ser juzgados por corrupción y narcoterrorismo. Siete de cada 10 españoles afirma que con estas detenciones, Estados Unidos ha vulnerado la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.

Los españoles dicen estar informados de la situación en Venezuela (el 62,9% dice tener mucha o bastante información al respecto), frente al 32,8% que ha recibido poca o casi ninguna información sobre los bombardeos y la intervención de Estados Unidos en el territorio venezolano. El instituto dirigido por José Félix Tezanos pregunta a los ciudadanos por lo que sintieron cuando se enteraron de la noticia. El 48,5% afirma haber sentido preocupación; el 21,3%, alegría; el 17,2%, miedo; el 17,1% confusión y el 7,2% afirma que se mostró indiferente.

El barómetro del CIS de enero también pregunta a los ciudadanos por la reacción inicial de la Unión Europea ante la intervención estadounidense. El 28,8% de los españoles afirma la valora bien o muy bien, frente al 48,9% que considera que la UE reaccionó mal o muy mal.