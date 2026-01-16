Solo el 13,6% de los españoles considera que Trump actuó correctamente al intervenir en Venezuela, según el CIS
El 61,5% de los ciudadanos cree que el presidente de Estados Unidos ha puesto en peligro la paz mundial
El 13,6% de los españoles considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, actuó bien al intervenir militarmente en Venezuela y capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa frente al 50,3% que cree que Trump no actuó correctamente, según el barómetro del CIS de enero, publicado este viernes. En medio, hay un 28,6% de los ciudadanos que afirma que la actuación de Trump fue en parte correcta y en parte incorrecta. Aun así, una mayoría de encuestados (61,5%) que afirma que con su actuación, el presidente estadounidense puso en peligro la paz mundial, mientras que el 32,1% piensa lo contrario.
El trabajo de campo del primer barómetro del CIS del año se realizó del 5 al 10 de enero, justo después de la intervención militar en la que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa y los trasladó a Nueva York para ser juzgados por corrupción y narcoterrorismo. Siete de cada 10 españoles afirma que con estas detenciones, Estados Unidos ha vulnerado la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.
Los españoles dicen estar informados de la situación en Venezuela (el 62,9% dice tener mucha o bastante información al respecto), frente al 32,8% que ha recibido poca o casi ninguna información sobre los bombardeos y la intervención de Estados Unidos en el territorio venezolano. El instituto dirigido por José Félix Tezanos pregunta a los ciudadanos por lo que sintieron cuando se enteraron de la noticia. El 48,5% afirma haber sentido preocupación; el 21,3%, alegría; el 17,2%, miedo; el 17,1% confusión y el 7,2% afirma que se mostró indiferente.
El barómetro del CIS de enero también pregunta a los ciudadanos por la reacción inicial de la Unión Europea ante la intervención estadounidense. El 28,8% de los españoles afirma la valora bien o muy bien, frente al 48,9% que considera que la UE reaccionó mal o muy mal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.