Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela: “Trabajaremos con los venezolanos para lograr una transición”

La diplomática ha sostenido conversaciones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y anuncia contactos “con una variedad de sectores de la sociedad” para hacer realidad la agenda de Donald Trump

Luego de una ausencia de seis años, la nueva encargada de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, ya ha asumido funciones en Caracas. “Estamos listos para trabajar”, ha declarado. La funcionaria acaba de publicar un video en las redes sociales en el cual se le ve ingresando al gigantesco búnker de la sede diplomática estadounidense, en la urbanización Valle Arriba, en Caracas. Dogu ya ha sostenido conversaciones con varios funcionarios locales, comenzando con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Dogu ha afirmado que su presencia en Caracas representa “un momento histórico” para ambos países, y ha hecho suyo el trazado prescriptivo que, para la crisis política venezolana, ha recetado la Casa Blanca: “queremos una Venezuela amigable, estable, prospera y democrática”, ha afirmado. “Para lograrlo, mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos, de una variedad de sectores y perspectivas.”

La diplomática ha llegado a Caracas haciendo suyas las palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre lo que podría ser el horizonte político del país una vez que se ha concretado el arresto de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. “Vamos a ejecutar el plan de tres fases: la estabilización del país y la restauración de la seguridad; la recuperación de su economía y la transición a una Venezuela amigable y democrática”.

“Me siento muy honrada de ejercer el cargo de Encargada de Negocios de los Estados Unidos para Venezuela”, ha afirmado. Dogu arriba a Venezuela en un momento particularmente traumático y controvertido de la prolongada crisis política venezolana, apenas un mes después de la intervención militar que secuestró a Maduro, un procedimiento que, de manera sorpresiva, ha producido un cambio de tono y un evidente repliegue del oficialismo chavista en su política represiva y de control político de los últimos dos años.

La evidente crudeza de Dogu al proclamar sus intenciones ha sido recibida con un incómodo silencio por los jerarcas de la revolución bolivariana, la mayoría de los cuales han lucido taciturnos y con el rostro mortificado en sus intervenciones públicas de estos días.

Los embajadores de los Estados Unidos en Venezuela han tenido, tradicionalmente, una relación incómoda, tensa y signada por la polémica con los dirigentes del chavismo durante los 25 años que llevan en el poder. Con un tono público que fue habitualmente muy altanero y retador, Hugo Chávez, en particular, acusó varias veces a los representantes diplomáticos estadounidenses de conspirar con la oposición local para tratar de sacarlo del poder.

Luego de unos primeros años en los cuales hubo especial cuidado en no antagonizar con los Estados Unidos (desde 1999 hasta 2002), la retórica antimperialista y antiyanqui se convirtió en un hábito cultural del chavismo, y en uno de los signos distintivos de Hugo Chávez en su política internacional. Esta postura crispada y agresiva, que habitualmente no era respondida por los altos funcionarios de Washington, llegó al cénit en el año 2008. Por aquel entonces, respondiendo a las continuas críticas que le enrostraban sus modales autoritarios, Chávez lanzó a grito herido, frente a sus seguidores, una de las proclamas más comentadas (y criticadas) de su carrera pública: “váyanse al carajo, yanquis de mierda”.