El consumo de drogas en México aumentó del 10,3% al 14,4% en nueve años

Un usuario de drogas prepara una dosis en La Sala, centro de consumo supervisado en Mexicali, Baja California, el 11 de marzo.

La Secretaría de Salud ha presentado nuevos datos en una encuesta que dejó de hacerse durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador y que revela un incremento en sustancias como marihuana, cocaína y drogas sintéticas

México se ha quitado la venda de los ojos y ha confirmado que no sólo es un país de paso de drogas, sino también de consumo. Tras nueve años sin levantar un sondeo riguroso sobre adicciones, la Secretaría de Salud ha presentado este martes los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), que alerta sobre un aumento de la población adulta que alguna vez usó sustancias psicoactivas. Sin embargo, la misma encuesta deja ver una leve disminución entre la población joven.

La Encodat es considerada una hoja de ruta para el diseño de políticas públicas de salud, que México había elaborado rigurosamente entre 1993 y 2016, pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador la canceló en 2022 como parte de sus políticas de austeridad. Aunque en 2023-2024 se difundió una encuesta de consumo, la propia Secretaría de Salud la descartó por carecer de rigor metodológico, mientras que los especialistas criticaron que la política de drogas del exmandatario se desarrollara a ciegas.

Es por eso que la encuesta de 2025 usa como referencia para medir la evolución del consumo los datos de 2016 y, nueve años después, destaca que ahora sí se tendrán cifras actualizados para diseñar políticas de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas. “Su valor radica en llenar vacíos de información ante las nuevas dinámicas en el uso de sustancias, como la aparición de drogas emergentes y nuevos productos, o el incremento de los problemas derivados del consumo”.

Uno de los principales hallazgos de la encuesta es que el consumo de cualquier droga alguna vez en la vida aumentó significativamente en cinco regiones: Ciudad de México (10,6% en 2016 a 19,8% en 2025), Centro (9,4% a 15%), Noroccidental (10,8% a 19%), Nororiental (9,2% a 13,4%) y Península Norte (12,3% a 22,3%).

La prevalencia del consumo de drogas ilegales en población en general aumentó de 9,9% a 13,1%, con el cannabis como la droga ilegal de mayor consumo, que aumentó de 8,6% de la población en 2016 a 12% en 2025. El consumo de cocaína, anfetaminas y otras drogas ilegales también registra un incremento.

La encuesta deja ver, sin embargo, un impacto positivo de las campañas de prevención -a las que AMLO le dio prioridad en su sexenio- entre la población adolescente. Entre jóvenes, el consumo de cualquier droga alguna vez en la vida disminuyó de 6,4% en 2016 a 4,7% en 2025, mientras que la prevalencia en el consumo de drogas ilegales pasó del 6,2% al 4,1% en el mismo periodo.

Al presentar la encuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado el bajo consumo de fentanilo no médico entre la población en general y sobre todo entre jóvenes. El documento reporta una prevalencia de consumo de esta sustancia del 0,2% alguna vez en la vida y del 0,1% en el último año. “El consumo de esta sustancia se reportó únicamente en la población mayor a 18 años, sin reporte de consumo en población de 12 a 17 años”, señala el informe.

La encuesta también deja ver que la edad promedio de inicio del consumo de cualquier droga ilegal y cannabis se elevó de 17 años (2016) a 19 años en 2025.

“La campaña que hemos hecho contra el fentanilo, que inicia con el presidente López Obrador, ha sido muy buena; funciona la campaña. Es una campaña que no solamente es el anuncio que se hace en un espectacular, los videos que salen en la televisión, los audios en el radio, en fin, todos los spots que se han hecho, sino recuerden que esto ha ido a las escuelas. Entonces, en las escuelas hay una campaña muy importante para evitar el consumo de drogas donde han participado maestros, padres de familia, ha sido muy importante. Y hemos concentrado mucho el tema del fentanilo”, ha dicho Sheinbaum.

Ahora se enfocarán en las metanfetaminas, según ha anunciado la presidenta, pues la encuesta deja ver un aumento en el consumo de estimulantes tipo anfetamínico, del 0,9% al 1,6% de la población de 18 a 65 años, entre 2016 y 2025. El consumo de opioides aumentó de 0,1% a 1,4% y, según la Secretaría de Salud, puede estar asociado al uso del medicamento Tramadol, un analgésico que alivia el dolor y cuya compra ha sido regulada recientemente, pues antes se podía adquirir sin receta médica.

Muestras de jeringas en La Sala, un espacio supervisado para el consumo de drogas en Mexicali, Baja California. Gladys Serrano

Alcohol y tabaco

El consumo de alcohol también registró un aumento leve. En 2016, el 71% de la población de 12 a 65 años lo consumió alguna vez, y en 2025, el 73,7%. Entre hombres se mantuvo en 78,5% en 2025, pero se incrementó en mujeres, del 62,6% en 2016 a 69,3% en 2025. En adolescentes, la prevalencia de consumo de alcohol disminuyó de 39,8% a 33,9%

La misma tendencia se da en el consumo de alcohol en el último año: en la población de 12 a 65 años bajó de 49,1% a 46,1% entre 2016 y 2025, pero entre mujeres adultas de 18 a 65 años se elevó de 41,3% a 43,3%.

Sobre la edad de inicio de consumo, la encuesta refleja que en la población adolescente (12 a 17 años), esta se ubicó en los 13,6 años; mientras que en adultos jóvenes (18 a 29 años) el inicio fue a los 17 años de edad.

En cuanto al tabaco, la Secretaría de Salud advierte una disminución del consumo de cigarros fumados, del 17,6% al 15,1% entre 2016 y 2025, pero mayor uso de cigarrillos electrónicos, del 1,1% al 2,6% en población de 12 a 65 años.

David Kershenobich, secretario de Salud, ha informado que la encuesta 2025 incluyó un capítulo sobre salud mental, que deja ver que la población adolescente tiene mayores alteraciones en cuatro tendencias: malestar psicológico, comportamiento suicida, violencia y participación en apuestas y uso de videojuegos.

El secretario ha mostrado su preocupación por la mayor prevalencia de comportamiento suicida entre jóvenes que entre adultos. En “ideación”, es decir, cuando este pensamiento aparece por primera vez en sus mentes, la prevalencia en adultos es del 1,7%, pero entre adolescentes ocurre en el 3,3% de la población. La etapa de planificación se presenta en el 1% de adultos y en 1,9% de adolescentes, y el intento, en 0,5% de adultos y 1,5% de jóvenes.

“La evidencia es contundente o clara: la población de 12 a 17 años es la que concentra las mayores vulnerabilidades. Nuestras estrategias de salud pública tienen como prioridad la prevención del suicidio, la violencia y el malestar psicológico, sobre todo, en este grupo etario”, ha alertado el funcionario.