Es el turno del ‘Karolchella’: Karol G reina en Coachella como mujer, latina y exponente del perreo en femenino

Karol G, también conocida como La Bichota, prende motores para que el perreo se apodere de uno de los escenarios musicales más importantes del mundo. La reguetonera paisa Carolina Giraldo Navarro (Medellín, 35 años) será este domingo la primera mujer latina en encabezar el cartel del mítico festival Coachella, al que llegan 125.000 asistentes por día y que se transmite a través de YouTube para todo el mundo. Con presentaciones el 12 y 19 de abril en el escenario principal de Indio (California), el evento suele ser encabezado por iconos de la música angloamericana, como Kendrick Lamar o Lady Gaga. Pero ahora es el turno de Karolchella, como lo rebautizó la revista Rolling Stone. Hasta la fecha, entre los latinos solo el puertorriqueño Bad Bunny, en 2023, había llegado a esa posición privilegiada.

El turno de la paisa llega en un contexto político más convulso: las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump han amenazado a muchos de sus fans en Estados Unidos. Según reveló la cantante en una entrevista con Playboy publicada apenas unos días antes de su espectáculo, le han aconsejado no pronunciarse públicamente sobre el tema, a lo que respondió que no quiere guardar más silencio. “No quiero solo decir ‘Fuera ICE’ y que nada se logre. Seguramente voy a hacer algo más fuerte que eso”, prometió.

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Antes de Coachella, la niña consentida del género urbano viene de una larga colección de hitos: ocho Latin Grammys, cinco premios Billboard, el récord de cuatro Bernabéus llenos, la primera mujer en la lista Billboard con un álbum en español, incluso un insólito concierto en la plaza San Pedro del Vaticano. En los últimos tres años, Karol G no ha terminado de celebrar llegar a una cima cuando ya prepara la fiesta para la siguiente. Tales éxitos no estaban en el horizonte de la joven de clase media que dio sus primeros pasos en el reality Factor X en 2006, y que venía de una esquina del mundo donde la gloria internacional de la música llegó solo recientemente con el auge del reguetón. Si bien en Medellín primero brillaron otros como J Balvin y Maluma, la cantante empezó a hacerse notar en un mundo usualmente dominado por hombres con un sinnúmero de éxitos: Provenza, Tusa o 200 copas la hicieron conocida por defender el derecho al perreo en clave femenina.

Karol G durante su actuación en el Santiago Bernabéu, el 20 de julio de 2024, en Madrid. Borja B. Hojas (WireImage)

Aunque desde el inicio de Coachella en 1999 la presencia latina no ha faltado —llegaron los venezolanos Los Amigos Invisibles en la primera versión, o los mexicanos Café Tacuba en 2003—, no fue hasta 2004 que una mujer latinoamericana dio un show, la compositora argentina Juana Molina. Desde entonces, poco a poco más artistas latinas se han ido haciendo un lugar: Julieta Venegas, Ximena Sariñana y Carla Morrison. En 2022, pisó esas tarimas por primera vez Karol G, en una edición en la que también participó la brasileña Anitta. Un año después se sumarían a la lista de participantes dos colombianas más, Kali Uchis y Shakira. Pero con todo, aún se veía lejos la posibilidad de ser uno de los nombres principales del festival y los nombres femeninos y latinos seguían ocupando lugares marginales dentro del cartel.

Karol G se ha destacado porque ha querido ser una voz firme contra la desigualdad de género en la industria, pero ese camino para ser escuchada no ha sido corto, ni fácil. Así lo ha reiterado en múltiples entrevistas, donde ha contado que en sus primeros años sufrió acoso y menosprecio. “Viví muy decepcionada del hecho de ser una mujer. Me encontré en el camino con tantos rechazos y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido entonces siendo un hombre, para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música. ¿Dónde iban a quedar todas las ganas de comerme el mundo que tenía si se suponía que, como mujer, no podía lograrlo?”, confesó en su discurso al ganar el premio Billboard a mujer del año en 2024.

La persistencia fue crucial. Empezó siendo corista de reguetoneros colombianos como Reykon, con quien lanzó una canción en el año 2012 titulada 301, y con la que empezó a ser reconocida. “Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no no no”, cantaba ya con un perfil desafiante en un mar de machos. Luego llegó La Tusa con Nicki Minaj y el verso “se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa”, y más adelante TQG con Shakira, donde “ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta, los show’, el parking y el pasaporte”, seguían su línea lírica.

En la que parecía la cima de su carrera, llegó su cuarto álbum, Mañana será bonito, de 2023, que la posicionó como la primera mujer número uno de la lista Billboard 200 con un álbum en español. Con ese mismo trabajo logró la segunda gira latinoamericana femenina más lucrativa en la historia. También creó Bichota Records, un sello con el que busca abrir puertas para que artistas femeninas tengan chance en la industria sin tener que someterse a diferentes tipos de violencia machista. “Ya no hablamos de un género urbano liderado por hombres, sino que ya las mujeres empezamos a lograr un espacio importante y estamos encabezando con ellos el mercado”, ha dicho. Un espacio que espera seguir abriendo ella a través de su empresa Girl Power Inc, en la que prioriza la contratación de personal femenino para trabajar en sus giras y campañas.

El año pasado llegó su más reciente álbum, Tropicoqueta, que exalta el drama telenovelesco con ritmos que van de la bachata al merengue, un disco que seguramente sea central en Karolchella. Lo lanzó junto con el vídeo de Papasito, la única canción que tiene en inglés, demostrando que está conquistando nuevos mercados con viejos públicos latinos que siguen su música.

En primicia para Playboy fue cuando reveló que le han sugerido no hacer pronunciamientos públicos en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te estamos revocando la visa”, sostuvo. La única declaración que había hecho la cantante sobre el tema migratorio fue en una publicación en junio de 2025 en su cuenta de Instagram —en la que acumula 71,2 millones de seguidores—, tras las fuertes redadas contra migrantes en California. “Soy latina, y lo que está pasando con mi comunidad es profundamente doloroso. Ser latino no debería generar rechazo ni miedo; debería inspirar orgullo y respeto”, expresó en su momento. Para muchos seguidores, su concierto en Coachella se vuelve un altavoz único. Ante el mundo, Karol G se corona de nuevo como reina de un género que era de hombres, y con uno de los micrófonos más poderosos que un migrante latino en Estados Unidos puede tener. La Bichota se prepara para su nuevo hito, y los que vengan detrás.