Xi Jinping sitúa a España “en el lado correcto de la historia” y emplaza a Sánchez a luchar contra la “ley de la selva”

Los presidentes chino y español exhiben sintonía y se comprometen a reforzar la cooperación en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, donde se han reúnido este martes

En Pekín, en el Gran Salón del Pueblo, el edificio reservado para los grandes eventos políticos en la capital china, el presidente del Gobierno ha escuchado en boca de Xi Jinping algunas de las expresiones más habituales en su discurso sobre el convulso orden internacional. “China y España son países de principios que actúan con rectitud moral, y ambos están dispuestos a situarse del lado correcto de la historia”, ha trasladado el presidente chino a Pedro Sánchez, con quien mantiene a esta hora una reunión en el Palacio del Pueblo, en un lateral de la plaza de Tiananmen. El líder del gigante asiático ha emplazado al presidente español a “rechazar el retorno del mundo a la ley de la selva” y “defender conjuntamente un verdadero multilateralismo y salvaguardar la paz y el desarrollo en el mundo”. “Encontremos juntos formas de reforzar el sistema multilateral y el derecho internacional, que se está viendo socavado de manera recurrente y muy peligrosa cuando son más necesarios que nunca”, ha repuesto Sánchez.

Colocados frente a frente, presidiendo ambos sus delegaciones en una gran mesa rectangular, Xi y Sánchez han reeditado la foto de los últimos cuatro años en el Gran Salón del Pueblo, con toda la liturgia del protocolo chino, pero intercambiando gestos de asentimiento y cordialidad. Cuatro banderas de España y China presiden la escena en la que el líder de la superpotencia asiática y el presidente español han exhibido sintonía en un momento de tensión del Gobierno español con Estados Unidos. Xi Jinping quiere mantener esa línea: “Debemos reforzar la comunicación, consolidar la confianza mutua y estrechar nuestra cooperación”.

Sánchez, durante la cita este martes. Haruna Furuhashi / POOL (EFE)

Ante la delegación española, el presidente Xi ha reconocido que las relaciones internacionales son “complicadas”, pero ha destacado que las relaciones entre China y España “han avanzado de manera sostenida, aportando así estabilidad” a las relaciones entre China y Europa. Reconoce el presidente chino el papel de España como puente hacia la Unión Europea y, como ya hizo en su intervención pública del lunes, el jefe del Ejecutivo también ha ejercido ante él como embajador europeo. “Establezcamos un vínculo más sólido entre China y la Unión Europea, porque si esas potencias se entienden y cooperan, lo harán en beneficio de sus sociedades y también en beneficio de la estabilidad, la paz y la prosperidad del mundo en esta coyuntura internacional tan delicada”.

“España va a estar a la altura del desafío histórico que se plantea”, ha añadido Sánchez, que ha prometido ser “valiente”, “claro” y “predecible” en la gestión de la posición española. Ambos presidentes han hecho referencia a los Reyes de España, que estuvieron de visita oficial en noviembre. Todo ello en unas breves palabras, en total unos diez minutos, intercambiadas en público antes de permanecer juntos a puerta cerrada. Al presidente del Gobierno le acompaña el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que, con gesto serio, ha seguido con atención las palabras de Xi Jinping.

Xi se dirige a Sánchez durante la reunión. Haruna Furuhashi / POOL (EFE)

Antes de la reunión en el Palacio del Pueblo, Global Times, periódico vinculado al Partido Comunista Chino, dedicó un editorial distinguiendo la interlocución con España: “A la hora de trazar el futuro de las relaciones entre China y Europa, tal vez deberíamos mirar más allá de las mesas de negociación de Bruselas y fijarnos en el espejo español”. La publicación vincula las “frecuentes visitas” de Sánchez a su “voluntad de reconocer la complejidad del otro” y “de buscar el consenso”, en línea con las palabras del jefe del Ejecutivo en la Universidad de Tsinghua, donde arrancó la agenda oficial en Pekín.

Tras el plato fuerte con el presidente chino, Sánchez tiene previsto verse con los principales pesos pesados de la República Popular: el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, y el primer ministro, Li Qiang, que también ofrece un banquete en su honor. La delegación española considera que estas citas son muy importantes para engrasar las relaciones bilaterales y facilitar la cooperación entre ambas administraciones, especialmente relevantes en el caso de China, donde todas las decisiones de inversión pasan por las oficinas del Estado.

Desde que aterrizó el sábado, Sánchez está desplegando una amplia agenda pública y privada acompañado por su esposa, Begoña Gómez, que ha conocido la noticia de su procesamiento durante el viaje oficial a China. Tras la publicación del auto del juez Peinado, el presidente publicó en sus redes sociales una foto en el restaurante del chef español Lucas Garigliano, “un templo convertido en arte culinario”, según Sánchez, que a la mañana siguiente, antes de la cita con el presidente Xi, se ha visto con empresarios chinos. El movimiento judicial sobre Begoña Gómez no ha alterado en absoluto los planes del presidente en Pekín.