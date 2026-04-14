Trump ataca a Meloni, su mejor aliada en la UE: “Pensaba que tenía valor, pero me equivoqué”

La primera ministra de Italia deja en suspenso el pacto de cooperación militar con Israel y se desmarca de los insultos del presidente estadounidense al Papa

El idilio político entre la primera ministra italiana, la dirigente de extrema derecha Giorgia Meloni, y el presidente estadounidense, Donald Trump, atraviesa su momento más delicado tras un episodio de fricción inusitado. Con la guerra en Irán y las críticas de Trump al Papa como telón de fondo, unas ásperas declaraciones del líder de Estados Unidos a Il Corriere della Sera en las que carga contra la dirigente italiana han roto el tono de sintonía que ambos habían mantenido hasta ahora.

“¿A los italianos os gusta que vuestra presidenta no esté haciendo nada para conseguir petróleo? ¿Le gusta a la gente? No me lo puedo imaginar. Me sorprende mucho. Pensaba que [Meloni] tenía valor, pero me equivoqué”, ha dicho el mandatario estadounidense en conversación telefónica con el diario italiano. También ha asegurado que no ha tratado la cuestión del conflicto iraní en privado con la líder italiana, y ha criticado su decisión de no entrar en la guerra.

“Simplemente dice que Italia no quiere verse involucrada. Aunque Italia obtenga su petróleo de allí, aunque Estados Unidos sea muy importante para Italia... No cree que Italia deba verse involucrada. Cree que Estados Unidos debería hacer el trabajo por ella”, ha protestado Trump.

El presidente estadounidense reprocha, además, a Meloni que el lunes calificara de “inaceptables” sus comentarios descalificativos sobre el Papa León XIV por los llamamientos del Pontífice a la paz. “Es ella la que es inaceptable, porque no le importa que Irán tenga un arma nuclear y pueda hacer volar Italia por los aires en dos minutos si tiene la oportunidad”, llega a afirmar.

Trump sostiene que no habla “desde hace mucho tiempo” con su homóloga y amiga italiana. “Porque no quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a deshacernos de las armas nucleares”, prosigue. Y concluye así: “Es muy diferente de lo que pensaba. Ya no es la misma persona”.

Trump recibe a Meloni en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, en enero de 2025. ITALIAN GOVERNMENT (via REUTERS)

Se trata de un momento particularmente delicado para Meloni, que está recalibrando sus alianzas internacionales en el último año de su legislatura, en un contexto político global complejo, marcado por el conflicto en Oriente Próximo. En particular, el revés electoral sufrido en el reciente referéndum en Italia sobre la Justicia le ha hecho constatar su pérdida significativa de apoyos en el electorado y ha abierto para ella uno de los periodos de mayor debilidad de su mandato.

Por un lado, su cercanía con Donald Trump, al que hasta hace poco presentaba como un activo político, se ha convertido ahora, después de las últimas intervenciones del presidente estadounidense en Irán, en una amistad tóxica de evolución imprevisible. Las insólitas descalificaciones de Trump hacia León XIV por los llamamientos de paz del Papa solo han empeorado el panorama.

En las últimas horas, Meloni ha insistido en desmarcarse de esos comentarios ofensivos de Trump, sobre todo después de que la oposición italiana la criticara por haber tardado horas en condenar abiertamente las descalificaciones, que sí tildó de “inaceptables” el lunes por la tarde.

“Cuando no se está de acuerdo con un aliado, hay que decirlo. No me sentiría cómoda en una sociedad en la que los líderes religiosos hicieran lo que dicen los líderes políticos. Las palabras de Trump son inaceptables; he expresado mi solidaridad con el Papa”, ha reiterado Meloni este martes, poco antes de conocerse las críticas incendiarias del presidente estadounidense hacia ella.

Meloni y Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca hace justo un año, durante la visita oficial de la primera ministra italiana a Washington. Evelyn Hockstein (REUTERS)

Por otro lado, en el entorno de Meloni se observa con preocupación la derrota electoral en Hungría de su “amigo” Viktor Orbán, figura de referencia para la ultraderecha europea y uno de los principales aliados de Trump y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el seno de la Unión Europea.

Choque con Israel

Las declaraciones de Trump contra Meloni, que suponen un choque inédito en las relaciones bilaterales, llegan poco después de que la primera ministra italiana anunciara que su Gobierno no renovará de forma automática el acuerdo de cooperación militar con Israel en materia de Defensa, debido a la situación en Oriente Próximo.

“Teniendo en cuenta la situación actual, el Ejecutivo ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel”, ha dicho la líder ultraderechista este martes en declaraciones a los medios a su llegada a una feria vinícola.

El acuerdo en cuestión se firmó por primera vez en 2005 y hasta ahora se renovaba automáticamente cada cinco años. Su prórroga estaba fijada para el 13 de abril, pero de momento ha quedado en el aire. Este pacto buscaba impulsar las relaciones comerciales y el intercambio de material militar entre Italia e Israel, especialmente en el ámbito de la defensa, además de promover la investigación y el desarrollo militar conjunto. Su suspensión representa un gesto político de Meloni ante los continuos bombardeos del ejército israelí en Líbano, operaciones que Italia ya había condenado.

Dentro de la Unión Europea, Italia es percibida como uno de los países más alineados con Washington y como uno de los menos críticos con Netanyahu. Sin embargo, su relación con Israel atraviesa en estos momentos sus horas más bajas de los últimos años.

El lunes, el Ministerio de Exteriores israelí convocó al embajador italiano en Tel Aviv, Luca Ferrari, en señal de protesta y para exigir explicaciones sobre unas declaraciones del titular de Exteriores italiano, Antonio Tajani. Durante una visita a Beirut ese día, Tajani había condenado la ofensiva del ejército israelí que desde el 2 de marzo han causado más de 2.000 víctimas mortales en Líbano, y denunció los “ataques inaceptables de Israel contra la población civil”.

00:34 Italia suspende el acuerdo de cooperación con Israel El presidente Donald Trump saluda a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante la cumbre celebrada para apoyar el fin de la guerra entre Israel y Hamás. Foto: AP/Evan Vucci | Vídeo: EPV

Apenas unos días antes, el 8 de abril, se había producido un incidente similar, pero en sentido inverso: entonces fue el propio Tajani quien convocó al embajador israelí en Roma tras un suceso ocurrido en el sur de Líbano: los soldados israelíes efectuaron presuntamente disparos de advertencia cerca de un grupo de cascos azules italianos de la misión de la ONU en Líbano (UNIFIL), y uno de los proyectiles cayó a apenas un metro de distancia de uno de los militares italianos desplegados en la zona.

En el país transalpino, la oposición llevaba tiempo reclamando la cancelación del acuerdo militar con Israel, pero hasta el último momento, el Gobierno de Giorgia Meloni había defendido la alianza entre los dos países.

La oposición ha desdeñado la decisión anunciada este martes por Meloni, al considerar que llega demasiado tarde. “La dignidad de este país también se mide por el respeto al derecho internacional. Se necesitan medidas concretas para detener los bombardeos indiscriminados, la ocupación ilegal y el desmantelamiento del Estado de derecho”, ha afirmado la secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein.

“Llega con un grave y culpable retraso. Después de que más de 70.000 palestinos hayan perdido la vida. Pero sin duda es una buena noticia. Debemos seguir presionándolos: ¿para cuándo las sanciones?” ha lanzado el líder del Movimiento 5 Estrellas y ex primer ministro, Giuseppe Conte.