Trump elimina la imagen que publicó en la red social Truth en la que aparece como Jesucristo

El mandatario estadounidense ha recibido críticas por blasfemia. El presidente critica al papa León XIV por sus palabras sobre la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eliminado este lunes de su cuenta en la red social Truth la imagen que había publicado un día antes en la que aparecía representado como Jesucristo en respuesta a las críticas sin precedentes de Trump al papa León XIV. El mandatario ha suprimido la imagen tras recibir una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos y otras organizaciones conservadoras afines al mandatario. En la imagen, creada con inteligencia artificial, Trump aparecía como si fuera Jesucristo curando a un enfermo.

Trump ha recibido afiladas críticas tras la publicación de su imagen como Jesucristo sanador. La Administración Trump ha hecho proselitismo de la religión católica en un país cuya Constitución garantiza la libertad religiosa. Dos de cada tres estadounidenses se declaran católicos, según una encuesta de Pew Research.

Poco antes de publicar la imagen de la polémica este domingo en redes, el presidente escribió un mensaje en el que cargaba contra el papa León XIV, calificándole como “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”. Tras las críticas del pontífice a la guerra en Irán, Trump ha afirmado que “no quiere un papa que critique al presidente de Estados Unidos” cuando él está “haciendo exactamente aquello para lo que fue elegido, por una aplastante mayoría”.

El papá no se ha amilanado y ha respondido: “No tengo miedo a la Administración Trump (...) Seguiré hablando en voz alta contra la guerra”, ha asegurado en un vuelo a Argelia donde iniciará un viaje apostólico.

Aunque es habitual que los presidentes tengan orígenes católicos y es frecuente que los políticos cumplan con las tradiciones religiosas y alaben a Dios en genérico (sin precisar cuál para no herir sensibilidades), el Gobierno de Trump ha llevado el tema de la religión a otro nivel. Muchos de los miembros del Gobierno presumen de fervor religioso católico luciendo cruces cristianas y aludiendo a la figura de Jesús. Por eso, la imagen ha sido una decepción para muchos seguidores del mundo MAGA (Make America Great Again, la corriente ultraconservadora que llevó en volandas a Trump a la Casa Blanca), que son profundamente católicos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, es quizá el más ferviente creyente y acostumbra a celebrar servicios religiosos y rezar antes de algunos actos públicos. Hegseth ha presentado la guerra de Irán como un conflicto de religiones. Se ha encomendado a Jesucristo y ha invocado la “providencia todopoderosa de Dios”. Hegseth, que ha cambiado el nombre de su ministerio para llamarlo Departamento de Guerra, pidió a principios de este mes de abril a los estadounidenses que recen “todos los días, de rodillas por una victoria en el nombre de Jesucristo”.

Por eso, la publicación de Trump ha generado un profundo malestar entre los seguidores de Trump. Por ejemplo, Isabel Brown, presentadora de un podcast católico del medio Daily Wire e influyente figura conservadora, lamentó que “esta publicación es, francamente, repugnante e inaceptable, pero también una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense que está experimentando un verdadero y hermoso renacimiento de la fe en Cristo en medio de nuestra cultura fracturada”, según recoge la Agencia Efe.

La tensión entre la Administración Trump y el Vaticano ha aumentado desde que el presidente estadounidense ordenó bombardear Teherán a finales de febrero. El papa aprovechó la homilía de la Pascua para lanzar un mensaje claro al republicano. "Tendemos a considerarnos poderosos cuando dominamos, victoriosos cuando destruimos a nuestros iguales, grandes cuando nos temen", aseguró León XIV en la misa del Jueves Santo. Y cuestionó que se use la religión como argumento para fines que no cumplen con la doctrina católica.

Michael Knowles, otro podcaster católico conservador alineado con Trump, se mostró contundente al asegurar que “al presidente le conviene tanto espiritual como políticamente, borrar la foto, sin importar la intención”. Tras la polémica y después de permanecer en la cuenta oficial durante más de doce horas, la imagen fue eliminada sin explicación alguna por parte de Trump ni de la Casa Blanca.

El año pasado, el presidente ya publicó una imagen suya vestido de papa que parecía haber sido generada por inteligencia artificial.