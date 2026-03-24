Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Las dudas sobre la desescalada en Oriente Próximo vuelven a colocar el petróleo por encima de los 100 dólares
Irán y Hezbolá atacan Israel y causan al menos cuatro heridos leves en Tel Aviv | Kuwait, Arabia Saudí y Baréin informan de nuevos bombardeos | Teherán denuncia el impacto de dos proyectiles contra infraestructura gasística
El precio del barril de petróleo brent para entrega en mayo ha vuelto a superar este martes los 100 dólares, mientras siguen las hostilidades en Oriente Próximo, pese al anuncio del presidente de EE UU, Donald Trump. El republicano anunció ayer lunes la suspensión durante cinco días de ataques contra infraestructuras energéticas de Irán después de mantener “conversaciones productivas” con Teherán, algo que la República Islámica ha negado. Teherán, sin embargo, ha asegurado que dos proyectiles impactaron esta madrugada contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste del país, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, en el centro, según recoge la agencia Fars. El ejército israelí ha lanzado en las últimas horas ataques contra Beirut, al tiempo que Irán y la milicia chií libanesa Hezbolá han respondido con bombardeos contra Israel, que han causado al menos cuatro heridos leves en Tel Aviv. Siguen también los ataques en el Golfo. Kuwait, Arabia Saudí y Baréin han informado de nuevos bombardeos.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
El cierre del estrecho de Ormuz está teniendo un impacto obvio sobre el precio del petróleo. Desde el momento en que ha quedado bloqueado el paso por el que cada día circulaban 20 millones de barriles de crudo, se ha impuesto la ley de la oferta y la demanda y los precios se disparan a nivel mundial. El encarecimiento del oro negro y de sus derivados, fundamentales para la vida diaria como la gasolina o el diésel, impacta en todos los rincones del globo, también en el bolsillo de los ciudadanos de países productores y exportadores muy alejados del golfo Pérsico.
En zapatillas de deporte y uniforme militar, el general Rebaz Sharifi camina sobre montañas de escombros esparcidos alrededor de un boquete que dejó hace unos días un misil balístico iraní en su base militar en la provincia de Erbil, al noreste de Irak. Asegura contar con más de medio millar de combatientes en las filas de su Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK, por sus siglas en kurdo) y fuerzas kurdoiraníes opuestas al régimen de Teherán, asentadas en la región semiautónoma kurda del norte de Irak desde hace tres décadas. El complejo militar está desierto, incluidas las viviendas. Tan solo un par de perros se pasean entre unos columpios de colores construidos para los hijos de los combatientes.
Macron convoca un Consejo de Defensa para abordar este martes la guerra en Oriente Próximo
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado este martes por la tarde un Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional para abordar la situación del conflicto en Oriente Próximo, indican fuentes del Elíseo.
La reunión, en la que deben participar ministros y responsables con competencias en las áreas de defensa y seguridad, está prevista para las 17.30, precisan las fuentes.
La situación bélica sigue marcada por la continuación de los ataques a Líbano, Irán, Israel, y los países del golfo Pérsico, pese a la sugerencia de una desescalada después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el lunes una prórroga. Lo hizo en espera de resultados en las negociaciones que dijo que Estados Unidos mantiene con el régimen iraní para una desescalada en la guerra, cosa que Irán niega.
Trump indicó que aplazaba en cinco días la ofensiva con la que había amenazado previamente a Irán contra sus centrales eléctricas y otras infraestructuras si no desbloqueaba el paso por el estrecho de Ormuz, por el que salían antes de la guerra en torno a la quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo.
Irán, por su parte, había replicado advirtiendo que estaba preparado para cerrar completamente el estrecho de Ormuz y atacar infraestructuras energéticas y tecnológicas, así como plantas de desalación en la región.
Sobre Líbano, este lunes Macron hizo una defensa de su soberanía e insistió en que “nada” debe justificar la violación de su integridad territorial, en alusión a las operaciones que está llevando a cabo Israel contra la antigua colonia francesa. (Efe)
Los recientes ataques de Irán con misiles balísticos sobre las ciudades israelíes de Diamond y Arad en un mismo día evidencian las vulnerabilidades de la Cúpula de Hierro, uno de los sistemas de defensa antimisiles más avanzados del mundo.
Tras una ofensiva de más de dos años en la Franja de Gaza sin consecuencias legales ni diplomáticas, y en medio de la actual guerra contra Irán, que acapara los focos en la región, el ejército de Israel ha incrementado su ofensiva aérea sobre el sur de Líbano y lanza señales de que está preparando la invasión por tierra. Las autoridades libanesas cifran en 1.039 las víctimas mortales en tres semanas de conflicto. Las tropas israelíes aseguran que más de la mitad de esos muertos son miembros de la milicia proiraní Hezbolá, pero el Ministerio de Sanidad libanés sostiene que 158 eran niños o trabajadores sanitarios.
Las contradicciones sobre la desescalada en Irán devuelven el desánimo a las Bolsas
Los inversores lidian con las señales contradictorias sobre la desescalada en la guerra de EE UU e Israel contra Irán. El presidente Donald Trump pospuso ayer la amenaza de un ataque contra la red eléctrica de Irán ante las conversaciones “productivas” con el país. Pero Teherán negó horas más tarde que hubieran tenido lugar tales conversaciones con Washington, dejando a los mercados en la incertidumbre sobre el estado del conflicto en Oriente Próximo. La situación sigue siendo tensa (Irán ha lanzado misiles contra Israel) y hay pocas muestras de un fin inminente de las hostilidades.
Los precios del petróleo repuntan más del 3% hasta los 103 dólares el barril, revirtiendo parte de la caída del 10% de ayer. Las Bolsas asiáticas registran ganancias moderadas tras las fuertes pérdidas de las últimas sesiones. Por su parte, los futuros estadounidenses caen y el EuroStoxx 50 anticipa una apertura con descensos de más de medio punto porcentual.
Cuatro heridos en un ataque iraní con misiles en Tel Aviv
Al menos cuatro personas han resultado heridas leves en un ataque iraní con misiles contra Tel Aviv, según ha informado la policía israelí. Varios edificios se han visto afectados por los impactos, según el diario israelí Haaretz. En el centro de la ciudad, informa el diario, un edificio ha resultado gravemente dañado y varios coches se han incendiado. Además, los restos de un misil interceptado han caído en la zona de Rosh HaAyin, causando daños menores, en la ciudad de Netanya y en Beersheva.
Durante la noche, según el ejército israelí, Irán ha lanzado varias oleadas de misiles contra Israel, que han activado las alertas antiaéreas en varias zonas, incluyendo Tel Aviv. “Los equipos de búsqueda y rescate se dirigen a varios lugares del centro de Israel donde se han recibido informes de impactos. Se ruega a la población que evite congregarse en estas zonas”, insta el ejército israelí en un mensaje en redes.
Pasada la madrugada, Israel detectó además el lanzamiento de proyectiles hacia el norte del país, por lo que equipos de emergencias del Magen David Adom (Estrella de David Roja) fueron desplegados a las ciudades de Nesher y Haifa, donde un hombre resultó herido leve. Los paramédicos también se han activado en Beersheva (sur) en la mañana de este martes, tras haber recibido informes de la caída de fragmentos de un proyectil.
Kuwait reporta daños en su red eléctrica, Arabia Saudí y Baréin informan de nuevos ataques
Kuwait ha reportado este martes daños en su red eléctrica tras los impactos de restos de drones abatidos, mientras que Arabia Saudí y Baréin informaron de nuevos ataques sobre su territorio.
El Ministerio de Electricidad kuwaití, citado por la agencia de noticias Kuna, ha indicado que siete líneas eléctricas aéreas han quedado fuera de servicio en varias zonas del país debido a los daños sufridos por la caída de escombros tras las interceptaciones de aviones no tripulados. El ejército kuwaití ha informado durante la noche de tres oleadas de misiles y drones.
En Arabia Saudí, el Ministerio de Defensa ha informado a través de X de una intensa actividad en la región oriental del país, donde en las últimas horas se destruyeron al menos 23 drones en diferentes ataques.
Las sirenas antiaéreas también han sonado en Baréin en al menos tres ocasiones, según el Ministerio del Interior. En el caso de Baréin, la empresa Amazon ha informado de que sus servicios de internet (Amazon Web Services) se están viendo perturbados por la actividad de drones. (EFE)
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto de Oriente Próximo de este martes, un día después del anuncio de Donald Trump de que ampliaría a cinco días el ultimátum sobre los ataques a las centrales eléctricas iraníes para dar espacio a las negociaciones. Pese a ese diálogo, que Irán niega, Israel ha lanzado nuevos ataques sobre Beirut en las últimas horas, mientras que Irán ha lanzado drones o misiles contra Arabia saudí, Kuwait o Baréin.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.