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Hoy en EL PAÍS
'PODCAST' | GUERRA CONTRA IRÁN

El fin a la guerra en Oriente Próximo no está cerca: “La paz consistiría en que el régimen iraní renuncie a la bomba atómica”

Irán considera que las demandas de Trump son “excesivas”

Ana FuentesGuillermo AltaresIker Seisdedos
Madrid -
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La guerra que han desatado Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo está a punto de cumplir un mes. Han muerto miles de personas y más de un millón han tenido que dejarlo todo para huir y salvarse. Pero, mientras continúan los ataques, llegan mensajes contradictorios sobre un posible fin de la violencia.

Ana Fuentes conversa con Guillermo Altares, redactor jefe de Internacional, y con Iker Seisdedos, corresponsal jefe en EE UU, ambos periodistas de EL PAÍS.

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