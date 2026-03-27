El fin a la guerra en Oriente Próximo no está cerca: “La paz consistiría en que el régimen iraní renuncie a la bomba atómica”

Irán considera que las demandas de Trump son “excesivas”

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Julia Demaree Nikhinson (AP)

La guerra que han desatado Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo está a punto de cumplir un mes. Han muerto miles de personas y más de un millón han tenido que dejarlo todo para huir y salvarse. Pero, mientras continúan los ataques, llegan mensajes contradictorios sobre un posible fin de la violencia.

Ana Fuentes conversa con Guillermo Altares, redactor jefe de Internacional, y con Iker Seisdedos, corresponsal jefe en EE UU, ambos periodistas de EL PAÍS.

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