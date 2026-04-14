Una venganza entre pandilleros gestada en la oscuridad de un portal

La policía detiene, tras un año de investigación, a diez miembros de los Dominican Don’t Play por tratar de matar a unos Trinitarios que estaban viendo un partido de fútbol en su barrio

El plan era beber, fumar y ver un partido de fútbol. Un grupo de integrantes de la banda juvenil violenta de los Trinitarios había planeado una jornada de ocio. Solo que la habían ubicado en el lugar equivocado: en territorio rival. Estos jóvenes alquilaron un apartamento en el distrito de Carabanchel. En el mapa imaginario que manejan estas bandas juveniles esa zona corresponde a los enemigos, a los Dominican Don’t Play (DDP). Su presencia no pasó desapercibida. Los DDP organizaron en cuestión de minutos un ataque furibundo contra los Trinitarios. Varios de ellos se escondieron en un portal cercano armados con machetes y armas de fuego a la espera de que salieran a la calle y caer sobre ellos. La orden era atacar, incluso con resultado de muerte.

Casi un año después, la policía pudo reconstruir las piezas del puzzle de aquel día 23 de marzo de 2025. En febrero detuvo a los que considera todos los participantes en aquella venganza improvisada pero bien ejecutada. Son diez arrestados pertenecientes al coro de los Cuatro Chorros, el mayor cuenta con 21 años y entre ellos hay una mujer. Se les imputa tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal

Los Trinitarios alquilaron un piso en Carabanchel exclusivamente para pasar ese domingo pasando el rato y viendo un partido de fútbol. Sabían que era territorio enemigo, pero les dio igual. Una provocación más. Un miembro de los DDP se dio cuenta de su presencia porque los oyó al pasar cerca del apartamento y dio el aviso a sus compañeros de banda. Los DDP estaban ansiosos por atacar a sus rivales para responder a una agresión que había tenido lugar en enero y que dejó a un adolescente en silla de ruedas después de ser tiroteado por los Trinitarios.

Los jefes de los Dominican ordenaron atacar y para ello, enviaron a algunos de sus miembros a un portal cercano a la casa en la que habían detectado a los Trinitarios. Agazapados y en la oscuridad de un portal esperaron pacientemente el momento indicado para la agresión. Cuando vieron salir a dos de ellos a comprar más bebida a un bazar, corrieron detrás de ellos para atacarles. Al ver que sus objetivos también iban armados, les dispararon. Uno de los Trinitarios, de 19 años, resultó herido en el glúteo y el cuello. El otro salió ileso.

El 8 de julio, la policía detuvo a tres de los participantes en esta agresión. Todos menores de edad. El juez los mandó directos a un centro de reinserción en régimen cerrado. La investigación continuó y culminó con seis detenciones más, los días 9, 10 y 11 febrero de este año. Cayeron el resto de participantes en la venganza: seis varones y una mujer, cuyo papel fue “primordial en labores de encubrimiento y logística”, según un comunicado de la policía, ya que colaboró directamente con los autores materiales del ataque, según sus conclusiones. Dos de los detenidos se encontraban ya en prisión por otros hechos delictivos, pero sumaron esta nueva causa a su expediente.