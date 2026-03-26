Israel mata al responsable del cierre de Ormuz mientras Trump urge a Irán a alcanzar un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”

Entre llamamientos al diálogo, más amenazas y más muertos. Mientras el presidente de EE UU, Donald Trump, aseguraba este jueves que Irán está “suplicando” un acuerdo para acabar la guerra en Oriente Próximo (pese a rechazar sus demandas en la víspera, al considerarlas maximalistas), Israel ha efectuado allí otro magnicidio. En este caso, el de Alireza Tangsiri, jefe de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria y al que responsabiliza del cierre del estrecho de Ormuz. Justo cuando más teme que Trump declare por su cuenta un alto el fuego que no desea, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha subrayado la “coordinación” y “objetivos conjuntos” con Washington, al anunciar el bombardeo contra Tangsiri.

El fuego cruzado continúa en la cuarta semana de guerra en paralelo al canal negociador. Israel ha lanzado una oleada de bombardeos centrada en Isfahán (los iraníes muertos en la guerra superan los 3.000, según activistas de derechos humanos), mientras que Teherán ha lanzado en pocas horas hasta siete salvas de misiles contra Israel, con las alertas sonando en Tel Aviv y Jerusalén a mayor ritmo del habitual.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha confirmado este jueves que su país está actuando de intermediario (con ayuda de Turquía y Egipto) entre EE UU e Irán. Los mediadores intentan aprovechar el impulso y organizar una reunión para este semana para superar el rechazo inicial de Teherán a la propuesta de EE UU, algo más dura que la que le ofrecía antes de la guerra. Pese a la abismal distancia entre las posiciones de Washington y Teherán y la desconfianza entre las partes, ha abierto el primer horizonte de un final (o, al menos, una pausa) negociado.

Liderado hoy por hombres más radicales, después de que EE UU e Israel matasen a sus líderes más pragmáticos, Irán se siente vencedor en la contienda y plantea propuestas de máximos para ponerle fin. También hace de menos el proceso. “Los mensajes que se transmiten a través de nuestros países amigos, y nuestra respuesta declarando nuestras posiciones o emitiendo las advertencias necesarias, no se llaman negociación ni diálogo”, señaló en la noche del miércoles su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi. “Actualmente, nuestra política es continuar la resistencia y defender el país, y no tenemos intención de negociar”, añadió.

Trump presenta un panorama completamente distinto. En una publicación en su red social, Truth, el jueves, da a Irán por “aniquilado militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperación” y” suplicando" un acuerdo. Sus negociadores son “muy diferentes y extraños”, ha escrito antes de lanzar una amenaza: “Más les vale tomarse esto en serio pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, no habrá vuelta atrás, y las cosas no pintan bien”.

Lugar del impacto de parte de un misil balístico iraní, en Kfar Kasem (Israel), este jueves. Amir Levy (Getty Images)

De momento, Israel ha retirado de su lista de objetivos a Araqchi y al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, según la agencia Reuters. Se lo ha pedido Pakistán, al tratarse de los dos interlocutores más experimentados y pragmáticos disponibles. Desde que comenzó la guerra, el pasado día 28, ha matado entre otros al líder supremo, Alí Jamenéi: otro hombre clave del régimen, Ali Larijaní, figura clave del régimen; y los máximos responsables de la milicia Basij; Gholamreza Soleimani, y de Inteligencia, Esmail Jatib.

Israel da pocas probabilidades de éxito al diálogo, por lo que aún no ha encendido las alertas. Según medios locales, quiere combatir, como mínimo, hasta el 7 de abril, incluso si no logra su objetivo de tumbar el régimen, como esperaba inicialmente.

De momento, al matar a Tangsiri en Bandar Abbas, cerca del corredor de Ormuz, lanza un mensaje de continuación bélica. Así lo ha presentado su ministro de Defensa, Israel Katz, en referencia a la Guardia Revolucionaria: “Las Fuerzas de Defensa de Israel los perseguirán y eliminarán uno tras otro”.