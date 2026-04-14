Feijóo se opone a la regularización de inmigrantes por “inhumana, injusta, insegura e insostenible”

Muy lejos queda ya el voto a favor del PP a la Iniciativa Legislativa Popular auspiciada por la Iglesia que promovía la regularización masiva de inmigrantes. En realidad no fue hace tanto, sino en 2024, con Alberto Núñez Feijóo como líder del PP, pero el jefe de los populares se ha encargado hoy de poner un océano por medio con aquella postura. En un discurso ante sus diputados y senadores reunidos en el Congreso, Feijóo ha proclamado que el PP está “absolutamente en contra de la regularización masiva, irresponsable, de un millón de migrantes irregulares” que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. “Es inhumana, injusta, insegura e insostenible”, ha remarcado el líder del PP ante los suyos.

Feijóo ha defendido que la medida aprobada por el Gobierno para dar papeles a unos 500.000 extranjeros que ya residen en España “va en contra de las Cortes, va en contra de Europa y de la mayoría de los españoles”. Y ha argumentado que “alienta a las mafias”, ya que reciben el mensaje de que “España es un chollo”; que “perjudica a quien cumple y ha entrado de forma legal”; que es “insegura”, porque no se sabe a cuántas personas afecta; y que “sobrecarga el Estado del Bienestar”.

El líder del PP ha vinculado la regularización masiva con el pago de impuestos, y ha subrayado que es una “broma macabra” que la campaña de la renta coincida con este proceso. Pese a sus fuertes críticas, Feijóo no confirma si recurrirá el real decreto ante los tribunales.

En contraposición, Feijóo plantea que la regularización se vincule al conocimiento del idioma y al trabajo. “La regularización no puede ser un premio por el mero paso del tiempo, sino por integración real, que se mide por el tiempo, el conocimiento del idioma, el trabajo y a la ausencia de antecedentes penales y policiales”. El real decreto aprobado este martes sí contempla como requisito carecer de antecedentes penales y, de hecho, endurece las condiciones para acceder a este proceso respecto al primer texto.

El líder del PP también ha celebrado en su discurso la victoria del líder opositor Péter Magyar en Hungría, que pertenece al PPE, frente a Víktor Orbán, y ha calificado a Pedro Sánchez como el “Orbán del Sur”. “Tras la salida de Orbán, es el momento de la salida de Sánchez del Gobierno de España”, ha defendido Feijóo, pese a la adscripción ideológica opuesta entre el exprimer ministro húngaro (que es de extrema derecha y era uno de los máximos valedores de Vox) y el presidente socialista. El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha replicado a esas palabras de Feijóo: “El PP no se puede alegrar, como dice, de la derrota de Orbán en Hungría porque el Orbán del Sur es Abascal y quien pacta con Abascal es Feijóo. Es una hipocresía más del PP y de Feijóo. Defienden lo mismo, niegan la agenda europea, la agenda 2030, son el antieuropeísmo en vena”.

Los populares han ido endureciendo progresivamente su discurso sobre la inmigración a rebufo de las extremas derechas. La regularización es un ejemplo claro de ese proceso, porque el PP votó en 2024 a favor de la tramitación de la ILP para una regularización extraordinaria de extranjeros en España. Aunque es cierto que aquella votación solo permitía que la iniciativa siguiera su curso en el Congreso, el PP la enmendó proponiendo cosas como que las solicitudes fueran “siempre individualizadas y examinadas caso a caso”, lo que implica que no se oponía de plano. Pero, sobre todo, la dirección popular defendió entonces que se diera papeles al medio millón de extranjeros que se calcula que residen en España de forma irregular. “Hay que darles una salida, faltaría más”, dijo el portavoz del PP Borja Sémper en agosto de 2024.