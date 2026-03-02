Amazon anuncia una nueva inversión de 18.000 millones en España para ampliar sus centros de datos

En el centro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el director global de asuntos corporativos de Amazon, David Zapolsky, en el Mobile World Congress que se celebra en Barcelona.

Amazon ha elegido el marco global del Mobile World Congress en Barcelona para consolidar a España como su gran baluarte estratégico en el continente. La división de infraestructura en la nube de la corporación, Amazon Web Services (AWS), ha revelado una ampliación sin precedentes de sus planes financieros para el país, elevando su compromiso previo de 15.700 millones de euros hasta alcanzar la imponente cifra de 33.700 millones de euros proyectados hasta el horizonte del año 2035.

Este movimiento no solo refuerza la presencia de la multinacional en territorio nacional, sino que supone una inyección de capital de 18.000 millones de euros adicionales que pretenden transformar radicalmente la infraestructura digital y las capacidades de procesamiento de datos en toda la región sur de Europa.

Los fondos se destinarán principalmente a la modernización y crecimiento de los centros de datos ya existentes, los cuales deben adaptarse a la vertiginosa demanda generada por la inteligencia artificial (IA) Generativa. En su conjunto, Amazon ha anunciado que este año invertirá más de 200.000 millones de dólares en todo el mundo en el despliegue de nuevas infraestructuras de IA.

La magnitud de este desembolso sitúa a la inversión de Amazon como la operación tecnológica de mayor envergadura en la historia de España, coincidiendo de forma simbólica con el decimoquinto aniversario del desembarco de la compañía en el mercado español. El epicentro de esta revolución será la Comunidad Autónoma de Aragón, región que ya albergaba la “Región Cloud” de la firma y que ahora se prepara para una expansión masiva.

Esta tecnología requiere una potencia de computación y una latencia mínima que solo se pueden garantizar mediante infraestructuras locales de última generación. Además de la expansión puramente digital, el proyecto contempla una vertiente física ambiciosa: la construcción de nuevas plantas dedicadas íntegramente a la fabricación, el almacenamiento logístico y, especialmente, el reciclaje de servidores, cerrando así el ciclo de vida de los componentes de hardware dentro de las fronteras españolas.

Desde el punto de vista macroeconómico, el impacto previsto es profundo y multidimensional. Las proyecciones compartidas por la empresa sugieren que este flujo constante de capital servirá como un motor de tracción para el mercado laboral, estimando la creación o el mantenimiento de aproximadamente 29.900 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo cada año.

Estos empleos no se limitan únicamente al sector tecnológico directo, sino que abarcan toda una red de servicios auxiliares, construcción, mantenimiento y logística que se verán impulsados por la actividad de los centros de datos. En términos de riqueza nacional, se calcula que la contribución acumulada al Producto Interior Bruto (PIB) español rondará los 31.700 millones de euros para mediados de la próxima década, consolidando la economía digital como uno de los pilares fundamentales del crecimiento del país.

No obstante, conscientes del debate social sobre la huella ambiental de las grandes infraestructuras tecnológicas, los portavoces de la compañía han hecho especial hincapié en sus políticas de responsabilidad corporativa. Amazon ha ratificado su compromiso “innegociable” con la sostenibilidad, asegurando que toda la energía necesaria para alimentar sus potentes servidores provendrá exclusivamente de fuentes 100% renovables, apoyándose en la prolífica red de parques eólicos y solares de la península. Complementariamente, se ha anunciado un fondo de 30 millones de euros destinados de forma específica a programas de desarrollo social en las comunidades locales donde operan. Estas partidas buscarán mejorar la formación técnica de los ciudadanos locales y fomentar proyectos de innovación que garanticen que los beneficios de la era de la inteligencia artificial se distribuyan de forma equitativa en el entorno geográfico inmediato de la inversión.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha celebrado el anuncio hecho público por Amazon, afirmando que la acción del ejecutivo ha sido clave para hacer posible esta nueva apuesta de la multinacional. “El Gobierno de España celebra y respalda el espectacular anuncio realizado por Amazon Web Services en nuestro país. Nuestras negociaciones para ampliar su negocio en Aragón, al tiempo que se comprometía con el desarrollo local, han merecido la pena. Su enorme impacto debe actuar como motor que impulse otros proyectos directos e indirectos en la zona”, ha asegurado el titular en el diálogo que ha protagonizado junto al director global de asuntos legales y corporativos de Amazon, David Zapolsky.

El Ministro ha añadido que, de los citados 29.900 empleos al año en empresas locales, incluidos directos, indirectos e inducidos, 6.700 serán puestos de trabajo a tiempo completo vinculados a profesionales altamente cualificados en operaciones de centros de datos y empleados de proveedores de AWS, trabajadores para la edificación de las instalaciones, así como personal de seguridad de los centros de datos, entre otros.

Desde su llegada a España en 2011, Amazon ha invertido más de 20.000 millones de euros en el país en sus operaciones comerciales, red logística, infraestructura cloud e IA y en programas de apoyo a la comunidad e innovación para clientes y empresas. “En el 15 aniversario de Amazon en España, esta nueva inversión en infraestructura refuerza nuestro compromiso a largo plazo y será fundamental para el futuro digital y económico del país”, afirmó el citado Zapolsky, quien añadió que la compañía está apoyando las capacidades digitales de Europa y ampliando la infraestructura de nube e IA que empresas y organizaciones ya utilizan para crecer e innovar. “Nuestra inversión creará oportunidades significativas para los ciudadanos españoles, incluidos empleos de alta cualificación e iniciativas comunitarias, al tiempo que avanzamos en la gestión responsable del agua y promovemos proyectos de energía libre de carbono. Esta es una apuesta a largo plazo por España, y estamos orgullosos de hacerla”, afirmó.

El directivo afirma que AWS ha puesto capacidades de nube e IA a disposición de instituciones públicas de España y Aragón, incluidas universidades, centros de formación profesional e institutos de investigación, empoderando a la próxima generación de investigadores, educadores e innovadores. Entre las organizaciones y empresas nacionales que utilizan la Región de AWS en Aragón se encuentran Telefónica, BBVA, Iberia, Indra, Iberdrola, Mapfre, Moeve, Multiverse Computing, Idealista, Ibercaja, WiZink, Gobierno de Aragón, IE, Insud Pharma, Grupo Editorial Edelvives, Grupo San Jorge, Smadex, ONCE y Cruz Roja Española.

Con respecto a Aragón, Amazon tiene previsto invertir 30 millones de euros hasta 2035 en programas para la comunidad en las zonas en las que opera infraestructura en España, con foco en educación, sostenibilidad, impacto social y desarrollo local. Desde 2023, la compañía ha apoyado más de 100 programas e iniciativas comunitarias en Aragón.

Amazon se ha referido a las polémicas abiertas en torno al uso de energía y agua en sus instalaciones aragonesas. La empresa ha señalado que se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas de carbono en 2040. Para impulsar las operaciones con energía renovable y apoyar la expansión de la infraestructura cloud local, Amazon está invirtiendo en 100 proyectos solares y eólicos en toda España, incluidas siete nuevas granjas solares. Según la compañía, los centros de datos de AWS en Aragón han compensado su consumo eléctrico con un 100% de energía renovable desde su apertura en 2022.

AWS ha asegurado que también tiene el compromiso de devolver a las comunidades más agua de la que utiliza en sus operaciones directas para 2030. En 2024, AWS había alcanzado el 53% de ese objetivo. En Aragón, AWS apoya cinco proyectos hídricos con una inversión de 17,2 millones de euros: detección y reducción de pérdidas de agua por fugas en tuberías envejecidas, aumento del caudal de agua reutilizada para las granjas locales, implementación de un innovador sistema de gestión de inundaciones para Zaragoza, acceso para los agricultores a una solución de IA basada en AWS para maximizar el rendimiento de los cultivos reduciendo la huella hídrica, y modernización de una tubería de agua crucial para Huesca