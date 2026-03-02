Kelly Osbourne contesta a quienes la critican por su pérdida de peso: “Estoy pasando por el momento más difícil de mi vida”

La cantante y actriz británica Kelly Osbourne (Londres, 41 años) se subía al escenario de los BRIT Awards el pasado sábado para recibir un premio en honor a su padre, la leyenda del rock Ozzy Osbourne, quien falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años. Desde entonces, han vuelto a resurgir las críticas por su visible pérdida de peso, y cansada de los comentarios malintencionados (que superan los de preocupación), le ha contestado a sus haters a través de un mensaje en sus redes sociales. “Es un tipo de crueldad especial el herir a alguien que claramente está pasando por un mal momento. Patearme cuando estoy en el suelo, dudar de mi dolor, difundir mis problemas como si fueran chismes y darme la espalda cuando más necesito apoyo y amor. Nada de eso demuestra fortaleza; solo revela una profunda falta de compasión y de carácter”, ha esctiro en una historia de su cuenta de Instagram, en la que acumula 4,4 millones de seguidores.

“Actualmente estoy pasando por el momento más difícil de mi vida. Ni siquiera debería tener que defenderme. ¡Pero no me quedaré aquí sentada permitiendo que se me deshumanice de esta manera!”, añadía Kelly Osbourne. Desde el fallecimiento de su padre (su “mejor amigo”, según lo describió tras su muerte), ha compartido que ha perdido el apetito por la tristeza. El año pasado ya empezó a recibir muchas críticas por su apariencia y también pidió en un vídeo a través de sus redes sociales, y que claramente no tuvo efecto, que pararan con los comentarios sobre su aspecto: “Para la gente que sigue pensando que son graciosos y crueles escribiendo comentarios como ‘¿Estás enferma?’ o ‘Deja el Ozempic, no te ves bien’. Mi papá acaba de morir, estoy haciendo lo mejor que puedo, y lo único por lo que tengo que vivir ahora mismo es por mi familia”. La madre de la cantante, Sharon Osbourne, también defendió a su hija el año pasado en una entrevista con el británico Piers Morgan: “Ella perdió a su padre, no puede comer ahora mismo”.

Más información El regreso de Simon Cowell: el descubridor de One Direction busca otro fenómeno global para volver a ser relevante

Kelly Osbourne ha compartido públicamente sus problemas con el peso y la imagen corporal en varias ocasiones. “He sido drogadicta, alcohólica… He sido un desastre, irrespetuosa con la gente, horrible, pero he recibido más críticas por estar gorda que por cualquier otra cosa. Es una locura”, dijo el pasado mayo a People. Y añadía: “Nunca leerán un artículo sobre mí que no tenga un comentario sobre mi peso. Es igual de malo ahora que estoy delgada que cuando estaba más gorda”. “Probé prácticamente todo lo que hay, ya sea cirugía, medicamentos, dieta y ejercicio”, explicó. “Conseguí poner mi mente donde necesitaba estar y todo empezó a encajar”, ​​añadió.

La cantante, que ha estado frente a las cámaras desde los 15 años, cuando se estrenó el reality The Osbournes, se escondió durante su embarazo en 2022 para evitar las críticas sobre su cuerpo. “Subí 40 kilos. Vi lo que le hicieron a Jessica Simpson y me pareció repugnante”, recordó a People cuando Simpson fue víctima de burlas por su aumento de peso durante el embarazo. “Tenía tanto miedo de que me pasara lo mismo que me escondí. Simplemente no quería que se publicaran fotos. No quería enfrentarlo y que la gente dijera: ‘¡Ay, es un alce!’. Así que simplemente ignoré el problema”, recordó sobre el embarazo de su hijo Sidney, de tres años, que comparte con su prometido, el cantante Sid Wilson.