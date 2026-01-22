Francia intercepta en el Mediterráneo un petrolero procedente de Rusia
Macron asegura que el buque contravenía las sanciones internacionales y navegaba con “una bandera falsa”
La Marina francesa ha interceptado este jueves en aguas del Mediterráneo un petrolero “procedente de Rusia” sospechoso de navegar con “una bandera falsa” y que contravenía las sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo de ese país, según ha indicado el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
La operación tuvo lugar “en alta mar” y en la misma participaron otros aliados, “dentro del respeto de la Convención de la ONU sobre el derecho de mar”, ha agregado Macron en un mensaje en la red social X. Además, ha añadido que se ha abierto una investigación y ha concluido que “las actividades de la flota fantasma contribuyen a la financiación de la guerra de agresión contra Ucrania”.
Nous ne laisserons rien passer.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026
La Marine nationale a arraisonné ce matin un navire pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales et suspecté d'arborer un faux pavillon.
Cette intervention a été effectuée en haute mer, en Méditerranée,… pic.twitter.com/6mHMvGtB94
[Noticia de última hora, habrá ampliación en breve]
