Francia intercepta en el Mediterráneo un petrolero procedente de Rusia, en una imagen de la Marina francesa difundida este jueves.

Macron asegura que el buque contravenía las sanciones internacionales y navegaba con “una bandera falsa”

La Marina francesa ha interceptado este jueves en aguas del Mediterráneo un petrolero “procedente de Rusia” sospechoso de navegar con “una bandera falsa” y que contravenía las sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo de ese país, según ha indicado el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

La operación tuvo lugar “en alta mar” y en la misma participaron otros aliados, “dentro del respeto de la Convención de la ONU sobre el derecho de mar”, ha agregado Macron en un mensaje en la red social X. Además, ha añadido que se ha abierto una investigación y ha concluido que “las actividades de la flota fantasma contribuyen a la financiación de la guerra de agresión contra Ucrania”.

