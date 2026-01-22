Macron dice que Francia aporta la mayoría de la inteligencia militar de Ucrania, pero los expertos lo dudan

Reclutas ucranios asisten a un entrenamiento antes de ser enviados al frente en un lugar no revelado de la región de Zaporiyia, el 20 de enero, en imagen distribuida por las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El presidente francés aseguró que su ejército ha superado a Estados Unidos y es responsable de dos terceras partes de la información exterior para la defensa ucrania

Emmanuel Macron sorprendió el jueves a propios y extraños al asegurar que Francia es la fuente de las dos terceras partes de la inteligencia militar exterior que recibe Ucrania. “Si Ucrania hace un año dependía de forma predominante de las capacidades de inteligencia americanas, hoy Francia aporta dos terceras partes de estas capacidades. ¡Dos terceras partes!”, dijo el presidente francés durante un acto con sus fuerzas armadas.

“La comunidad de analistas está confundida, las declaraciones de Macron son, como mínimo, atrevidas”, opina John Helin, experto del grupo Black Bird, un centro de estudios finlandés de la guerra en Ucrania. “No queda claro cómo puede aportar Francia estos dos tercios, sin duda es una afirmación que lleva a confusión”.

El GUR, los servicios de inteligencia del ministerio de Defensa de Ucrania, no quieren valorar las declaraciones de Macron, según indica un portavoz a EL PAÍS. Kirilo Budánov, quien fuera el comandante al frente del GUR y desde este enero jefe de la oficina del presidente, Volodímir Zelenski, detalló el pasado diciembre en una conferencia en Kiev que la inteligencia estadounidense sigue siendo “fundamental para la defensa de Ucrania”.

Budánov subrayó hace tan solo un mes los dos puntos en los que Ucrania “depende críticamente de Estados Unidos”: por un lado, el aviso de lanzamiento de misiles balísticos; por otro, en las imágenes que reciben de satélites, radares y sistemas de análisis ópticos.

Zelenski añadió también en diciembre que sin esta aportación, sobre todo en defensa antiaérea, “Ucrania no puede ganar”. Las palabras del líder ucranio coincidían con una visita suya a Florida para reunirse con Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha vuelto advertir este enero a Zelenski de que no tiene los recursos por sí solo para continuar la guerra, es decir, que depende de su apoyo.

Budánov añadió que la mayoría de la inteligencia militar ucrania es propia, no procede de sus aliados occidentales. Lo confirma Mijailo Samus, director del centro de análisis de defensa New Geopolitics. Samus también se muestra escéptico con las declaraciones de Macron: “Es imposible determinar la proporción de inteligencia que aporta cada país, porque es imposible determinar cuál es el 100%. La mayor parte es de la inteligencia ucrania, y qué parte es extranjera, es un secreto”.

“Es difícil imaginar cómo un país aliado puede reemplazar de forma realista las capacidades estadounidenses. Estados Unidos cuenta con un enorme aparato de inteligencia y capacidades que otros simplemente no tienen. Muchos de estos aliados incluso dependen de la inteligencia estadounidense”, añade Helin.

Este analista finlandés asegura que la transferencia de datos del Pentágono a Kiev continúa estable, no se ha reducido, excepto por los pocos días que en marzo de 2025 se suspendió como amenaza de Trump contra Zelenski tras la bronca que mantuvieron en febrero de aquel año en la Casa Blanca.

Las dudas sobre las palabras de Macron también están en Francia. Jérôme Pellistrandi, general francés en la reserva, admite que es difícil saber con precisión a qué se refiere el presidente. “La información de inteligencia es difícil de cuantificar, y tampoco sabemos con precisión sobre qué habla Macron”. Pellistrandi sí está convencido de que el apoyo de inteligencia de su país a Ucrania ha ido en aumento durante los cuatro años de guerra, sobre todo gracias a sus satélites militares, a la aviación francesa que utiliza armamento radioelectrónico desde territorio de la OTAN para captar la comunicaciones rusas y al análisis de la contienda con inteligencia artificial.

Ni el Elíseo ni el ministerio de Defensa francés han querido precisar a qué se refería el presidente francés, según publicó el viernes el diario Le Parisien. “Lo que sí es probable es que entre todos los aliados europeos se esté aportando más de la mitad de la inteligencia exterior para Ucrania”, añade Pellistrandi, “países como el Reino Unido y Alemania tienen las mismas capacidades que Francia”. Helin aventura que las declaraciones de Macron pueden tener más sentido político, un mensaje del poderío francés y europeo en plena crisis sobre los intereses de Trump de anexionarse Groenlandia.