Zelenski elige como jefe de su gabinete al actual responsable de la inteligencia militar

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó este viernes de la elección como nuevo jefe de su gabinete de Kiril Budánov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR).

“Me reuní con Kiril Budánov y le ofrecí el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania”, reveló Zelenski en un mensaje publicado en Telegram, después de que en noviembre anunciara la dimisión del que había ocupado la dirección del gabinete del jefe de Estado, Andrii Yermak, investigado por las autoridades de lucha contra la corrupción.

“Ucrania necesita ahora centrarse más en temas de seguridad, desarrollo de las fuerzas de defensa y seguridad, y en la vía diplomática en las negociaciones, y la Oficina del Presidente servirá para cumplir con esas tareas”, abundó el mensaje de Zelenski, que valoró la “especial experiencia” de Budánov en esas áreas.

Zelenski indicó que ya encargó a Budánov, aunque no ha sido nombrado oficialmente, junto a los responsables de la seguridad nacional, el Consejo de Defensa de Ucrania y otras instituciones, “actualizar y presentar la fundación estratégica” de las defensas del Estado ucranio.

Budánov,de 39 años, pasó a ocupar la dirección de la inteligencia militar en 2020.

En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, Budánov aseguró que aceptaba la elección de Zelenski, a quien agradecía la confianza puesta en él. “Sigo al servicio de Ucrania. Considero la posición de jefe la Oficina del Presidente otro hito de responsabilidad con el país. Es un honor y una responsabilidad para mí el centrarme en temas de importancia crítica” relativos a la “seguridad estratégica de nuestro Estado en estos momentos históricos”, apuntó Budánov.

El GUR, según el diario ucranio The Kyiv Independent, es una de las instituciones consideradas entre “las más competentes” del país invadido por Rusia.

Entre sus operaciones exitosas más recientes figura el haber fingido con éxito la muerte de Denis Kapustin, un ultraderechista que lidera un grupo de voluntarios rusos que lucha junto a las fuerzas de defensa de Ucrania contra Rusia.

La elección de Budánov se produce después de que el pasado 28 de noviembre, el propio Zelenski anunciara la dimisión de Yermak, en el mismo día en que las autoridades anticorrupción ucranias registraron el apartamento y su oficina en el marco de una de sus investigaciones.

Durante toda la guerra, Yermak fue la figura con más poder en Ucrania después del presidente, hasta el punto de que muchos le consideraban como el primer ministro de facto y el principal responsable de representar al país en el extranjero, por encima del ministro de Exteriores.