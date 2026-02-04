Telegram carga contra Sánchez en un mensaje masivo por su plan para las redes sociales: “Pueden convertir a España en un Estado vigilado”

El fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrov, ha instado este miércoles a los españoles a mantenerse “vigilantes”, exigir transparencia y luchar por sus derechos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que España va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años e implantar varias medidas para combatir el odio y castigar a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos de esa índole.

“Estas medidas pueden convertir a España en un Estado vigilado bajo el pretexto de la protección”, ha dicho el multimillonario nacido en Rusia en un mensaje que ha mandado a sus usuarios españoles en el que asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando “unas normativas peligrosas que amenazan las libertades digitales”.

Respecto a la posibilidad de que los directivos de las plataformas tengan que responder legalmente por el contenido de odio difundido en las redes, Dúrov ha asegurado que este punto puede llevar a la “censura excesiva”. “Las plataformas eliminarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando la disidencia política, el periodismo y las opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo”, ha advertido. En 2024, Dúrov fue detenido en Francia por cargos que van desde el blanqueamiento de crímenes a complicidad en la difusión de imágenes pedófilas.

El martes, el magnate y dueño de la red social X, Elon Musk, también había reaccionado contra las medidas propuestas por Sánchez. Musk llamó “fascista totalitario” y “tirano y traidor al pueblo de España” después de que el presidente del Gobierno anunciara esas cinco medidas contra la impunidad de las redes sociales y sus directivos, y para proteger a los menores de edad de sus efectos nocivos.

Musk ha citado en su red social un tuit en el que Sánchez detallaba sus propuestas y ha aprovechado para dedicarle esos insultos. Además, le ha denominado Dirty Sánchez, cuya traducción literal es “sucio Sánchez”, pero que supone un guiño a una práctica sexual coprófila, que ha coronado con un emoji de caca. Una hora después de ese primer tuit, Musk ha vuelto a publicar otro mensaje en su red social en calificando al presidente del Gobierno de España como “un verdadero fascista totalitario”.

Una de esas medidas afectan personalmente a Musk y Durov: “Vamos a modificar la legislación en España para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas”. “Eso significa que los consejeros delegados de esas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales”, ha explicado Sánchez.