España ganó 97.000 empleos en febrero y el paro creció en 3.600 personas

El impulso de la educación, la hostelería y la construcción compensa la bajada del comercio. El país logra su máximo de cotizantes en el segundo mes y un mínimo de desempleo desde 2008

En febrero, por norma general, la afiliación a la Seguridad Social inicia una senda alcista que se alarga hasta el verano. Este año no ha sido una excepción, con la creación de 97.000 empleos respecto a enero, según los datos distribuidos este martes por el Gobierno. Es un incremento importante, el tercero mayor desde 2007, aunque un poco más débil que el de los dos últimos años. Más agrio es el dato de desempleo: el paro registrado crece en 3.600 personas, después de dos años en los que esta variable caía en el segundo mes. Hay que remontarse a 2021, en pleno golpe de la pandemia, para encontrar una cifra peor, aunque cabe añadirle un matiz. El empeoramiento se debe principalmente a la incorporación de jóvenes sin empleo anterior, no a la destrucción de puestos de trabajo.

Los 97.000 afiliados que la Seguridad Social ganó en febrero suponen una cifra ligeramente inferior a la del mismo periodo de 2025 (+100.300) y de 2024 (+103.600). En términos relativos, se pasa de un incremento el año pasado del 0,48% al 0,45% en este ejercicio. Es decir, prácticamente el mismo impulso, pero con un poco menos de brío, lo que también se aprecia en la creación anual de empleo. Respecto a febrero del año pasado se ganan 474.500 empleos (+2,24%), frente a los 487.800 del ejercicio anterior (+2,36%). Ningún otro país europeo crea tanto empleo como España en los últimos años.

Este avance eleva el total de afiliaciones a la Seguridad Social hasta los 21,67 millones, la cifra más alta registrada en un mes de febrero, y muy cerca del máximo histórico, el que se alcanzó en julio del año pasado (21,87 millones). Si la incertidumbre global (al alza por el conflicto en Irán) no debilita en exceso la economía española, es previsible que ese récord se supere en los próximos meses, antes del verano.

En febrero, los sectores que más nuevo empleo aportaron fueron educación (+31.200) y hostelería (+23.000). El primero coge fuerza tras el bajón habitual del primer mes, ligado al parón navideño en academias y otros centros de educación no formal, y el segundo despega con la vista puesta en la Semana Santa. También avanza con fuerza el empleo en la construcción (+19.200), la industria manufacturera (+12.700) y las actividades científicas (+10.600). Por contra, la afiliación retrocede en transporte y almacenamiento (-2.600), sanidad y servicios sociales (-7.600) y, sobre todo, comercio (-14.000).

Un camarero trabaja en la terraza de un bar de Sevilla. PACO PUENTES

Estos cambios intermensuales responden a dinámicas estacionales. Para conocer cómo avanzan los sectores a largo plazo es más valioso el dato interanual. Ahí se observa la primacía de las actividades sanitarias y de servicios sociales (+79.800), en un contexto de envejecimiento poblacional, y también de la educación (+51.100), pese a la fuerte variabilidad del dato a lo largo del año por los despidos (o periodos de inactividad de fijos discontinuos) durante las vacaciones. También avanzan con fuerza la construcción (+49.200) y las actividades científicas (+44.200).

El reverso es el retroceso en el empleo doméstico (-1.200), un fenómeno a más en los últimos años y que los especialistas relacionan con varias factores, como la traslación de trabajadoras a empresas de servicios o las fuertes subidas del salario mínimo.

Por comunidades autónomas, lidera Islas Baleares con un avance del 2,8% de su número de afiliaciones, impulsado por el alza del turismo en el segundo mes. El aumento también es relevante en la Región de Murcia (+1,1%) y Cataluña (+0,6%). La afiliación retrocedió en febrero en Extremadura y Castilla-La Mancha (-0,2% en las dos comunidades). Con una mirada anual, la autonomía con mejores resultados es la Comunidad Valenciana (+3,5%) y la peor, Extremadura (+0,5%).

Por otro lado, la Seguridad Social destaca hay 37.500 trabajadores autónomos más que hace un año. “De ellos, cerca de 23.000 puestos se han creado en sectores de alto valor añadido, en actividades profesionales, científicas y técnicas y en telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información”, subraya el departamento de Elma Saiz, que también pone el foco en el empleo femenino: “Crece un 16,8% desde el año previo a la reforma laboral, 3,4 puntos por encima del masculino”.

Crece el paro registrado

Los datos de paro reflejan un aumento de 3.600 personas durante el mes de febrero. El dato contrasta con la bajada de 6.000 desempleados que se notificó en el mismo mes de 2025 y de 7.500 en 2024. El balance anual indica que en lo que llevamos de año el paro registrado ha caído en 150.800 personas (-5,8%), una contracción ligeramente inferior a la del pasado ejercicio, con 167.000 desempleados menos (-6%). Esta evolución del paro lleva la cifra global a 2,42 millones, el nivel más bajo en un mes de febrero desde 2008.

El aumento del paro en febrero, al desagregar por sectores, conecta con el impulso de desempleados que buscan su primer empleo. Es decir, no son personas que han perdido su trabajo y están echando currículums. Son, por lo general, jóvenes en busca de su primera oportunidad laboral. El número de personas en esa situación creció en febrero en 6.300 personas (+2,9%). A la vez, retrocede el paro en la construcción (2.140 personas, -1,2%), en industria (+1.120 personas, -0,6%) y agricultura (+575 personas, -0,8%). El desempleo crece en los servicios en 1.158 personas (+0,06%).

En su análisis de los datos, el Ministerio de Trabajo subraya que el número total de jóvenes desempleados se sitúa en 189.408, “la cifra más baja registrada en un mes de febrero de la serie histórica”, y que “se mantiene la senda de la estabilidad en los nuevos contratos”, con un 44,2% de indefinidos. También destaca que la tasa de cobertura de las prestaciones (la proporción de desempleados que tienen una prestación) ha alcanzado el 81,9%, “el nivel más alto de la serie histórica en enero”.