Un adolescente de 14 años, en estado grave tras ser atropellado por un autobús en Madrid

El choque, ocurrido en el distrito Villaverde, le ha provocado al menor un traumatismo craneoencefálico por el que ha tenido que ser intubado

Personal sanitario en el lugar del suceso.Emergencias Madrid
Agencias
Madrid -
Un menor de 14 años ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un autobús urbano sin pasajeros a su paso por la Avenida Los Rosales 116, en el distrito madrileño de Villaverde. El accidente se ha producido poco antes de las 18.00 y el joven ha sido auxiliado en un primer momento por una enfermera de Samur-Protección Civil que se encontraba en el lugar en el momento del siniestro.

A su llegada, los sanitarios de dos unidades del Samur-PC han atendido al menor, que presentaba un traumatismo craneoencefálico. Tras ser intubado y estabilizado, se ha procedido a su trasladado al Hospital Universitario 12 de Octubre en estado grave.

Agentes de la Policía Municipal han escoltado el convoy sanitario para facilitar su llegada al centro hospitalario. Además, se hace cargo del atestado e investiga lo sucedido.

