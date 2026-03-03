Un adolescente de 14 años, en estado grave tras ser atropellado por un autobús en Madrid
El choque, ocurrido en el distrito Villaverde, le ha provocado al menor un traumatismo craneoencefálico por el que ha tenido que ser intubado
Un menor de 14 años ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un autobús urbano sin pasajeros a su paso por la Avenida Los Rosales 116, en el distrito madrileño de Villaverde. El accidente se ha producido poco antes de las 18.00 y el joven ha sido auxiliado en un primer momento por una enfermera de Samur-Protección Civil que se encontraba en el lugar en el momento del siniestro.
A su llegada, los sanitarios de dos unidades del Samur-PC han atendido al menor, que presentaba un traumatismo craneoencefálico. Tras ser intubado y estabilizado, se ha procedido a su trasladado al Hospital Universitario 12 de Octubre en estado grave.
#Atropello en la Avda. Los Rosales. #Villaverde.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) March 2, 2026
👉🏻@SAMUR_PC atiende a un menor tras ser golpeado por un autobús urbano. Trasladado grave al hospital.
👉🏻@policiademadrid facilita el traslado y realiza atestado. pic.twitter.com/W2iK4gmSwu
Agentes de la Policía Municipal han escoltado el convoy sanitario para facilitar su llegada al centro hospitalario. Además, se hace cargo del atestado e investiga lo sucedido.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.