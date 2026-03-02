Fenómenos astronómicos de 2026: un eclipse lunar, las mejores lluvias de estrellas y la Luna más grande del año

México volverá a ser testigo de una Luna roja en marzo, cuando el satélite natural de la Tierra parezca tomar un tono ocre para los observadores terrestres durante poco más de una hora

El eclipse total de Luna del 3 de marzo marca el inicio de una serie de grandes citas astronómicas para este 2026. Tras la Luna roja visible en América, a mitad del año las Perseidas traerán consigo la lluvia de meteoros más intensa del verano y a mediados de diciembre, las Gemínidas y sus bólidos multicolor alcanzarán su pico de actividad máxima con cientos de estrellas fugaces visibles en condiciones ideales. Se trata de las grandes citas astronómicas del resto del año, una oportunidad idónea para dejar a un lado las luces de las pantallas por unas horas y fijar la vista en la bóveda celeste.

Eclipse lunar total - 3 marzo

El único eclipse total de Luna visible en Norteamérica del año tendrá lugar durante la madrugada del 3 de marzo de 2026, cuando el satélite natural de la Tierra se teñirá de rojo para los observadores terrestres durante poco más de una hora. Los primeros cambios en la apariencia de la Luna comenzarán con el inicio del eclipse parcial, sobre las 2.45 horas de la madrugada, cuando la Luna comenzará a entrar en la umbra, la región más oscura de la sombra terrestre.

Eclipse lunar visto desde Ciudad de México, en marzo. Marco Ugarte (AP)

El inicio del eclipse total tendrá lugar unos minutos después de las cinco de la mañana: entonces aparecerá una Luna completamente teñida de tonos ocres y naranjas, producto del bloqueo parcial del espectro de la luz del Sol reflejada sobre su superficie. La totalidad se mantendrá durante casi una hora y terminará a las 06.02 de la mañana, con la Luna saliendo de la sombra terrestre mientras se acerca al horizonte por el oeste.

Lluvia de estrellas Perseidas - 12 y 13 de agosto

Tras un 2025 donde el máximo de las Perseidas coincidió con la Luna llena, en 2026 el escenario luce inmejorable para las lágrimas de San Lorenzo, la segunda lluvia de estrellas más intensa del año. Las noches del 12 y 13 de agosto, los observadores del hemisferio norte podrán ver más de 60 meteoros por hora en cielos con condiciones ideales, despejados y libres de contaminación lumínica. Los meteoros provocados por los restos del cometa Swift-Tuttle serán especialmente visibles durante la madrugada del 13 de agosto.

Eclipse lunar parcial - 28 agosto

Casi medio año después de la Luna roja, un eclipse lunar parcial será visible en América, Europa y África. En México, la Luna recorrerá la sombra terrestre poco después de las 19.00 horas del 28 de agosto. Una hora más tarde, el satélite natural de la Tierra engullido por la sombra terrestre comenzará a tomar un tono ocre, que alcanzará su máximo a las 22.12 horas. Si bien este eclipse parcial no alcanzará la espectacularidad de la Luna roja de marzo, la superficie lunar se ocultará un 93% en la sombra terrestre.

Perseidas vistas desde madrid, en 2024. Diego Radamés (Europa Press)

Lluvia de estrellas Gemínidas - 13 y 14 de diciembre

De todas las lluvias de estrellas que aparecen en el recorrido de la Tierra alrededor del Sol, las Gemínidas, que alcanzan su máximo de actividad justo antes de la primera quincena de diciembre, son las más intensas del año. En este 2026, si las noches despejadas acompañan y con la superficie lunar iluminada poco menos del 14%, el espectáculo estará asegurado: la madrugada del 13 y la noche del 14 de diciembre, será posible observar poco más de 100 meteoros por hora en condiciones ideales. Las Gemínidas aparecen como bólidos multicolor que recorren cualquier región del cielo nocturno fugazmente. Para mejorar la experiencia, es necesario encontrar un sitio con la mayor visibilidad de la bóveda celeste posible y renunciar a cualquier luz artificial para acostumbrar a los ojos a captar más detalles en la oscuridad.