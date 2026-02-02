El temporal obliga a cerrar de nuevo zonas de El Retiro y otros ocho parques de Madrid

El Ayuntamiento de la capital mantendrá activa la alerta amarilla este lunes hasta el mediodía. Las borrascas ‘Joseph’ y ‘Kristin’ también supusieron el cierre de los espacios la semana pasada

El Retiro, y otros ocho parques históricos de Madrid, llevan más de una semana a medio gas. Las borrascas Joseph y Kristin obligaron a cerrar los espacios varios días y este lunes el Ayuntamiento de la capital ha anunciado que activa la alerta amarilla hasta el mediodía, debido a las condiciones meteorológicas, y que los parques de la ciudad mantendrán zonas restringidas al público.

Las alertas que obligan a cerrar, parcial o totalmente, los parques están definidas en un protocolo del Ayuntamiento , vigente desde 2019, que se ha endurecido tras los accidentes mortales en 2014 y 2018 y establece un “semáforo climático”. Las alertas se activan cuando se superan determinados umbrales de velocidad del viento, humedad del suelo, temperatura y nevadas. Se han establecido cuatro niveles de aviso: verde, amarillo —activo ahora— naranja y rojo, en función de las previsiones facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes, según las previsiones de la Aemet, se esperan en Madrid cielos cubiertos desde la madrugada hasta las 12.00, con probabilidad de tormentas, pero después esa nubosidad más densa bajará a lo largo de la tarde y llegará a la ciudad una lluvia fina. Se prevén también rachas de viento de entre 35 y 45 kilómetros por hora.

En este caso se activa la alerta amarilla, que no supone el cierre total de los parques, porque las rachas de viento superan los 40 kilómetros por hora, aunque no los 50. Con esta alerta, se explica en la web del Ayuntamiento, se restringe el acceso a los Jardines de Cecilio Rodríguez y a las áreas de juegos infantiles, de mayores y deportivas y se recomienda no situarse cerca de los árboles. El cierre total se activa en nivel rojo.

La restricción de acceso a varias zonas afecta también al parque del Capricho, la rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares, según ha informado el Consistorio.

El cierre de los parques, especialmente el de El Retiro, siempre trae consigo la sorpresa de los turistas, las quejas de los vecinos del barrio y, en algunos casos, sobre todo con los cierres en verano, el enfrentamiento político. La asociación vecinal Retiro Norte, muy activa en redes sociales, criticaba este domingo que el parque permaneció cerrado todos los días de la pasada semana, a excepción de unas horas el viernes y el sábado, y que la comunicación del Ayuntamiento en X, la web y los panales a la entrada de El Retiro era confusa. “Por un lado, hoy anuncian alerta naranja, pero en realidad el parque está cerrado ‘por revisión’, algo que sí ponen en su web. Para liarla más, la cuenta de turismo promociona visitar el parque como si estuviera abierto”, escribieron también el jueves.

Los vecinos de los barrios de Ibiza y Estrella se quejan de que el cierre de El Retiro supone que no pueden acceder a la biblioteca pública Eugenio Trías, a las pistas de deporte o las áreas infantiles. También que perjudica a los hosteleros que tienen sus locales en el parque y que obliga a peatones y ciclistas a dar rodeos en vez de poder atajar por el parque.