Galicia, en aviso naranja por fuerte temporal de mar y viento

El paso de un sistema frontal asociado a una borrasca atlántica complica este lunes el tiempo en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa a Galicia como la región más afectada, con aviso naranja (de peligro importante) en la costa de A Coruña y Pontevedra por un fuerte temporal costero. Según la agencia, se espera mar combinada del oeste con olas de entre cinco y seis metros, además de viento del oeste o suroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora, con rachas ocasionales aún más intensas. El aviso se centra en los fenómenos costeros, aunque en la región también se prevén lluvias que no serán intensas: en el interior de Pontevedra, por ejemplo, las lluvias acumuladas no superarán los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Además de Galicia, otras 11 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla permanecen bajo aviso amarillo por distintos fenómenos adversos. Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana presentan alertas por lluvias, tormentas, viento, nevadas, deshielos o fenómenos costeros.

Las precipitaciones serán generalizadas en la Península y Baleares, con cielos cubiertos en la mayor parte del territorio. No obstante, la Aemet prevé que las lluvias más intensas y persistentes se concentren en la mitad occidental, donde podrán ir acompañadas de tormentas y, de forma puntual, de granizo menudo. Los mayores acumulados se registrarán, además de en Galicia, en zonas de montaña de la vertiente atlántica y del Pirineo (especialmente en su cara sur) y en el sur de Andalucía, con especial incidencia en la vertiente oeste de la Serranía de Ronda.

El viento fuerte también marcará el día. La agencia prevé rachas muy fuertes en el suroeste peninsular asociadas a las tormentas, así como en amplias zonas de montaña y áreas del interior. Predominará el viento de componente oeste y suroeste, con intervalos fuertes en los litorales del Cantábrico, en el golfo de Cádiz y en el área sur del Mediterráneo, donde no se descartan rachas muy intensas al paso del frente.

La nieve estará presente en las montañas de la mitad norte y del sureste peninsular. La Aemet predice que las nevadas comenzarán en cotas de entre 1.600 y 1.800 metros, descendiendo al final del día hasta los 900 o 1.200 metros, con acumulaciones destacables en cotas altas. También se esperan heladas débiles en zonas de montaña. La Aemet advierte además de la presencia de bancos de niebla en zonas de montaña y de brumas asociadas al frente, que podrían reducir la visibilidad.

Las temperaturas máximas bajarán en la mitad oeste peninsular y en Ceuta, mientras que subirán en el resto del país, Baleares y Melilla, salvo en algunos puntos del litoral del sureste de Andalucía. Las mínimas descenderán en el oeste y subirán en el resto. En Canarias, con cielos nubosos, se esperan lluvias débiles en el norte de las islas y un ligero descenso térmico en el interior, con viento moderado del noroeste.

De cara a los próximos días, la agencia prevé un febrero más lluvioso, con nuevas borrascas atlánticas que dejarán precipitaciones abundantes en zonas ya afectadas por las lluvias recientes. También alerta del riesgo de deshielos y de posibles crecidas de ríos y cauces.