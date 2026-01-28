Extremadura envía un ES-Alert en varias localidades por “riesgo extremo” por viento, lluvia y nieve

Efectos de la lluvia y el viento de la borrasca 'Kristin' a su paso este miércoles por Almendralejo, Extremadura.

Guardiola ha pedido a los ciudadanos “máxima precaución” y ha asegurado que se trabaja de forma coordinada para “garantizar la seguridad”

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha señalado que se ha activado el sistema ES-Alert en varias zonas de la región para alertar del “riesgo extremo” por viento, lluvia y nieve que está dejando el temporal, ante lo que ha pedido a los ciudadanos “máxima precaución en las próximas horas”. Además, Guardiola ha informado que se mantiene activado en estos momentos el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inuncaex) en Situación Operativa 0, y el Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex) en Situación Operativa 1. “Todos los equipos están trabajando de forma coordinada para garantizar la seguridad”, ha traslado la presidenta en funciones.

El 112 Extremadura ha gestionado hasta las 8.00 de este miércoles un total de 3.265 llamadas y 829 incidentes, de los cuales 117 están directamente relacionados con la borrasca. En estos momentos permanecen cerradas las carreteras CC-224, en Puerto de Honduras; la CC-242, de Piornal a Garganta; la CC-437, en Pico Villuercas; la BA-074, de Granja de Torrehermosa al límite de provincia; y la EX-207, a la altura de Arroyo de la Luz.

Ante el temporal, la Junta de Extremadura se mantiene pendiente de los datos meteorológicos e hidrológicos a través de la red Spide y los datos de caudal de los ríos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.

Extremadura tiene activado desde las 09.00 horas de este miércoles la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma. Se trata, según explica el Ejecutivo regional, del plan director para la gestión de todas las emergencias de Extremadura, que una vez activado, todas las actuaciones se coordinan desde el Centro de Coordinación Operativa del citado plan.

Por otra parte, se mantiene la situación operativa 0 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex), por riesgos hidrológicos y meteorológicos previstos en la región, que permiten prever la posibilidad de inundaciones con peligro para personas y bienes. Además, el equipo de bomberos forestales del Infoex ha sido activado para ayudar y colaborar en las labores necesarias.

El Ayuntamiento de Badajoz ha informado que el Platercaex ha autorizado el desalojo de Casas Aisladas. Se ha comenzado en la pedanía de Valdebotoa y se continuará por Gévora. Según informan Policía Local y Guardia Civil se encuentran ya sobre el terreno. La Administración local está en permanente contacto con la Junta de Extremadura, así como con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Delegación del Gobierno.