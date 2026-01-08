Guardiola propondrá a Vox entrar en el Gobierno y negociará la Mesa de la Asamblea

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en su mensaje de fin de año desde una bodega en Almendralejo (Badajoz).

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, iniciará la próxima semana las negociaciones con Vox para desbloquear la situación de la comunidad autónoma tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, que el PP ganó pero sin lograr mayoría absoluta. Los comicios, adelantados por la dirigente popular, han vuelto a dejar a la Asamblea de Extremadura con un escenario similar al de la pasada legislatura, sin mayorías y con la necesidad de llegar a acuerdos para garantizar la investidura y la gobernabilidad durante los próximos cuatro años. Vox no se pronuncia hasta que reciba la invitación formal a negociar.

Fuentes cercanas al equipo negociador con el que acudirá Guardiola al encuentro con el candidato de Vox, Óscar Fernández, señalan que la intención del PP es ir más allá de asegurar la investidura de la actual presidenta, sino también conformar la Mesa de la Asamblea, la estructura del nuevo Ejecutivo autonómico, los presupuestos de 2026 y los puntos principales de la agenda política de la nueva legislatura.

Las mismas fuentes apuntan que Guardiola está dispuesta a ofrecer a Vox su entrada en el Gobierno regional, además de negociar el reparto de responsabilidades institucionales, incluido el puesto de presidente de la Cámara autonómica. Su elección, el próximo 20 de enero es el primer hito de la nueva etapa. El PP extremeño asume que Vox utilizará su mayor representación parlamentaria —han pasado de 5 a 11 diputados—, a la hora de exigir en esa negociación, aunque consideran que cualquier acuerdo debe respetar el principio de proporcionalidad.

Los populares ganaron las elecciones del pasado 21 de diciembre con algo más del 43% de los votos y 29 diputados, uno más que en 2023, pero lejos de los 33 escaños que marcan la mayoría absoluta en la Cámara regional.

Sin el apoyo o al menos la abstención de Vox, Guardiola no podría sacar adelante ni su investidura, ni, por tanto, leyes clave como los presupuestos autonómicos, prorrogados desde 2024. Los de 2025 y 2026 no se aprobaron por el desacuerdo entre las fuerzas políticas con representación.

El calendario va a estar muy presente en las negociaciones que comienzan la próxima semana, lo cual deja un margen muy ajustado, ya que tendrán, en el mejor de los casos, apenas ocho días para cerrar un acuerdo antes del 20 de enero, fecha límite para la constitución de la nueva Asamblea de Extremadura.

Una vez elegida la nueva mesa de la cámara habrá un plazo máximo de 15 días para proponer un candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura. Posteriormente, en los 15 días siguientes, deberá celebrarse el debate de investidura.

El Partido Popular va a necesitar el voto a favor de Vox en una primera votación, o al menos su abstención en la segunda, ya que se prevé que PSOE y Unidas por Extremadura mantengan su rechazo a la investidura de María Guardiola.

Si en el plazo de dos meses ningún candidato logra ser elegido, la Asamblea quedará disuelta automáticamente y se convocarán nuevos comicios.

Vox mantiene cautelas. “No hay negociación”, señala fuentes de la formación, que evitan valorar escenarios futuros hasta que los contactos se produzcan formalmente. Será entonces, aseguran, cuando se establezcan los marcos y condiciones del diálogo.

Para el PSOE de Extremadura Vox es el socio preferente de Guardiola, como también está clara la posición de debilidad del PP tras las elecciones del 21D. “Guardiola convocó elecciones anticipadas buscando la mayoría absoluta, pero la realidad es que hoy está mendigando apoyos y ofreciendo consejerías y la presidencia de la Asamblea a Vox”, trasladan fuentes de este partido.

Unidas por Extremadura observa el proceso con escepticismo. El diputado electo José Antonio González ha criticado que, veinte días después de las elecciones, su grupo parlamentario no haya recibido ninguna llamada. A su juicio, esto refuerza la idea de que el pacto entre PP y Vox “está ya precocinado”, añadiendo que el resto de las fuerzas corren el riesgo de convertirse en “meros espectadores del pacto de las dos derechas”.