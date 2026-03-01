Dos buques estadounidenses desplegados en Rota participan en la operación

Dos destructores antimisiles de la Navy desplegados en la base naval de Rota (Cádiz), el USS Roosevelt y el USS Bulkeley, han participado la operación Furia Épica, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán para descabezar al régimen de los ayatolás y eliminar sus capacidades nucleares y misilísticas. Los dos buques, con unos 250 tripulantes cada uno, se han desplazado al Mediterráneo Oriental como parte del despliegue naval puesto en marcha para la operación, según fuentes militares estadounidenses. Aunque no se conoce su misión concreta, fuentes militares señalan que los dos destructores se han dedicado a reforzar la denominada Cúpula de Hierro de Israel y neutralizar los misiles balísticos lanzados por Irán en represalia por el ataque conjunto israelo-estadounidense. Esa misma función ya la han cumplido los destructores destacados en Rota al menos en dos ocasiones, en abril de 2024 y junio de 2025, cuando Teherán también lanzó ataques contra el Estado judío en respuesta a una agresión previa de Tel Aviv.

Los cinco destructores estadounidenses desplegados en la base de Rota, de la clase Arleigh Burke, están dotados con el sistema Aegis, que le permite detectar el lanzamiento de misiles balísticos a miles de kilómetros y neutralizarlos con sus misiles Santard. Por eso, constituyen el llamado componente naval del escudo antimisiles de la OTAN; a pesar de que, en la práctica, hasta ahora han servido más bien como escudo antimisiles de Israel. Aunque no se conoce que hayan participado en bombardeos, podrían llegar a hacerlo pues están equipados con misiles de crucero Tomahawk, con 1.600 kilómetros de alcance.

El USS Bulkeley llegó a la base de Rota en mayo de 2020, mientras que el USS Roosevelt lo hizo en agosto e 2025. Junto al USS Arleigh Burke, el USS Paul Ignatius y el USS Oscar Austin, forman de la Fuerza de Despliegue Naval Avanzado de la Navy, dependiente de la Sexta Flota. Estos cinco destructores, dotados de helicópteros y más avanzados que sus antecesores, sustituyeron a los cuatro buques que llegaron a la base de Rota a partir de 2014, en aplicación de un pacto alcanzado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En 2023 se firmó un nuevo acuerdo para aumentar hasta seis los destructores lanzamisiles desplegados en la base gaditana, de los que todavía está pendiente de llegar el sexto.

El papel que han cumplido estos destructores en la defensa de Israel y en la proyección del poder militar de Estados Unidos en Oriente Próximo, además de frente a Rusia, con la realización de misiones de patrullaje en el Mar Negro, evidencia el papel clave que la base de Rota sigue jugando en la estrategia global de Washington, según expertos militares, frente a las especulaciones sobre una supuesto educción de la presencia militar estadounidense en España. Lejos de reducirse, como está sucediendo con muchas bases que albergan tropas estadounidenses en Europa, la base de Rota está inmersa en un proyecto de ampliación, con un coste de unos 400 millones de euros, que será financiado con cargo al fondo de infraestructura de la OTAN.