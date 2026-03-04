Sánchez, en el acto del 8M: “Muchos jóvenes defienden el feminismo, aunque no quieran llamarlo así”

“Nosotros sí vamos a llamarlo feminismo, vamos a seguir llamándolo por su nombre”, ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura del acto por el Día Internacional de la Mujer, este miércoles en el Museo del Prado, en Madrid. El mandatario ha admitido que no pueden ignorar la caída del porcentaje de chicos que se declara feminista, 12 puntos en cinco años. Por ello, ha señalado: “Muchos jóvenes que dicen: ‘Yo no soy feminista’ defienden criterios feministas, que su pareja tenga los mismos derechos, que su hermana cobre lo mismo por el mismo trabajo, que sus amigas puedan volver solas a casa sin miedo; eso es feminismo, aunque no quieran llamarlo así”. Sánchez ha lamentado que ”la ultraderecha ha conseguido manchar una de las causas más nobles de la humanidad” y ha dicho que “ha hecho campaña contra la palabra”.

El presidente ha insistido en que muchos hombres pronuncian esa palabra “con cierta desconfianza”, incluso personas comprometidas con la igualdad, y ha advertido: “Si nos arrebatan las palabras, mañana van a intentar arrebatarnos los derechos”. Son cada vez menos los jóvenes que se dicen feministas, y que consideran que es una herramienta de manipulación política y que ha ido demasiado lejos, según el último informe de Fad Juventud. “Es el mínimo exigible a sociedades que aspiran a ser justas”, ha concluido el presidente.

Además, se ha referido a cómo las guerras coartan los derechos de las mujeres: “Si de verdad creemos en la libertad de las mujeres iraníes, la respuesta no puede ser más violencia, tiene que ser más diplomacia”. Con respecto a la violencia digital, el foco del encuentro esta jornada, Sánchez ha comentalo: “La violencia hacia las mujeres ha encontrado en el espacio digital una nueva trinchera”.

Ha mencionado también las “12 vidas truncadas” por los asesinatos machistas en 2026, y recordado que no es algo “normal ni inevitable”. En lo que va de año, 10 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Ya son 1.353 las mujeres asesinadas por esta causa desde que se creó el registro oficial, en 2003; y 67 menores asesinados por violencia vicaria machista desde 2013, cuando empezó a contabilizarse oficialmente.

La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el acto por el Día Internacional de las Mujeres, en Madrid, este miércoles. Pablo Monge

En la apertura, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que el 8M se celebrará “en un contexto de violencia creciente que amenaza con poner en jaque todo lo construido desde la Segunda Guerra Mundial”. “La violencia genera violencia y tiene consecuencias terribles, especialmente para las mujeres y las niñas”, ha manifestado.

Durante su intervención, la ministra ha hecho un llamado para el domingo: “Es importante que seamos conscientes de nuestra responsabilidad histórica. Tenemos que llenar las calles con las discrepancias que queramos, pero convencidas de lo esencial, que no podemos dejar que el pasado, la violencia, la guerra, avance”.

“El odio en las redes es violencia física en las calles”, ha asegurado Redondo, y ha añadido: “Debemos ser conscientes de que lo que pretenden es amordazarnos, devolvernos al ámbito privado. No vamos a dejar que el pasado avance”, ha añadido. El 12,2% (2.606.612) de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido acoso digital (con o sin connotaciones sexuales) en algún momento de sus vidas, según la última Macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad. Las mujeres de entre 16 y 24 años son las que más lo han sufrido. La violencia digital incluye, entre otros, amenazas, difusión de imágenes íntimas, el deepfake sexual (la creación de contenido falso mediante inteligencia artificial), revelación de datos personales o sextorsión.