El Atlético encuentra los goles ante el Mallorca

Un buen Atlético, dominador y contundente en el tramo final del partido se deshizo del Mallorca para subirse al tercer puesto de la tabla y animarse con el gol ante la necesidad que tendrá el miércoles de hacérselos al Bodo Glimt para poder tener opciones de estar entre los ocho mejores de la Champions. Buena noticia que Sorloth siga conectado en el área con un tanto de cazagoles pasado los primeros veinte minutos. Una vez más le costó a los rojiblancos cerrar el partido y no angustiarse con un posible empate del rival por no sentenciarlo. El tanto en propia puerta de David López y el golazo de Almada le evitaron apuros en el último tramo.

ATM Atlético 3 Jan Oblak, Marc Pubill, Dávid Hancko, José María Giménez, Marcos Llorente, Álex Baena (Nico González, min. 58), Giuliano Simeone (Koke, min. 78), Johnny Cardoso (Robin Le Normand, min. 72), Pablo Barrios, Julián Alvarez y Alexander Sørloth (Thiago Almada, min. 71) MLL Mallorca 0 Leo Román, Johan Mojica, Pablo Maffeo (Mateu Morey, min. 73), David López, Martin Valjent, Sergi Darder (Pablo Torre, min. 73), Omar Mascarell, Antonio Sánchez (Takuma Asano, min. 62), Samú Costa (Javi Llabrés, min. 87), Mateo Joseph (Jan Virgili, min. 62) y Vedat Muriqi Goles 1-0 min. 21: Sörloth. 2-0 min. 74: David López. 3-0 min. 86: Thiago Almada Arbitro José María Sánchez Martínez

Tarjetas amarillas Giménez (min. 54), Nicolás González (min. 61), David López (min. 85)

El once que dispuso Simeone destiló un aire de equipo titular, con Giménez formando a la izquierda de Pubill, Hancko como lateral zurdo, y sobre todo, con sus cuatro jugadores llamados a ser más determinantes en ataque: Giuliano, Baena, Julián Alvarez y Sorloth. En las pujas más reñidas por entrar en las alineaciones de inicio estarán Le Normand contra la pareja de centrales que compuso ayer el Cholo, Koke frente a Cardoso y Nico González como comodín para competir como carrilero izquierdo o contra Baena. Griezmann, lesionado para este duelo, apunta a que será el jugador revulsivo o a la titularidad cuando haya lesiones.

Con ese equipo tan ofensivo de primeras tardó cinco minutos el Atlético en hacerse con el gobierno del partido. Permitió que el Mallorca se le plantara en su campo y concedió un par de centros al área con el gladiador Muriqi al acecho. Conectó mal un centro envenenado de Darder donde fue preocupante que pululara sin marca alguna por el punto de penalti. Ahí murió la salida dominante del Mallorca, para dar paso a un Atlético que ya no soltó el dominio del juego en todo el primer acto. Baena se activó y buscó mezclar con Julián Alvarez. Al argentino le salió el primer regate que intentó, lo que podía ser un buen augurio. También salió airoso de dos caracoleos en el área. Otra buena señal. No marcó, pero se empeñó en armar el ataque. Su problema sigue siendo el gol y afinarse un poco más en las combinaciones donde se hace daño de verdad. En realidad, este es un mal generalizado del ataque rojiblanco que le pesa mucho en los partidos porque le impide ampliar las ventajas y vivir en el alambre de una renta mínima demasiado tiempo. El equipo acorrala a los rivales porque ejecuta bien la recuperación en campo contrario y también tiene fluidez para superar las líneas rivales. A veces le falla el remate o los últimos pases para manejar los partidos con más autoridad en el marcador. Ahí tienen una asignatura pendiente los mejores peloteros ofensivos de Simeone sin excepción.

De todos, es Sorloth el que anda más afilado. Fue el primero en calentar los guantes de Leo Román con un disparo potente, pero centrados desde la frontal del área. El meta del Mallorca le ganó por la mano a Giuliano el rechace y después a Barrios. La implicación de Sorloth en el juego aéreo va a más en cada partido. Le buscan ya hasta en los saques largos de banda como señal definitiva de que, además de aprovechar su tranco cuando rompe al espacio, Simeone está empeñado en que saque provecho de su envergadura. Y lo hizo en un saque lateral que primero peinó. La pelota cayó en la frontal del área y Marcos Llorente la quiso esquinar. Leo Román voló para manotearla, pero Sorloth andaba con la caña y sin dejarla caer remachó por alto. La ejecución del saque de banda de Giuliano pudo ser irregular por levantar los dos pies sin haber soltado el balón antes, pero el colegiado lo dio por bueno. El tanto fue el quinto del noruego que abrió marcador en un partido y el séptimo de su cuenta, con lo que iguala a Julián Alvarez en Liga. Ya en ventaja, el Atlético mantuvo su hegemonía con ese partido serio para ahogar al Mallorca en su propio campo, aunque sin acabar de cristalizar su superioridad en el juego.

No cambió el paisaje en el segundo tiempo, pero tampoco los sudores del Atlético para marcar distancias en el marcador y permitir al Mallorca sentirse vivo y generar incertidumbre. Y tuvo el empate en un cabezazo de Muriqi. Reaccionó bien el equipo de Simeone con la entrada de Nico González por un Baena que aún no está en el nivel de antes de su lesión en el Camp Nou. Se animó Pubill a romper por la derecha con una combinación de espuela para Llorente, el centro combado y potente lo despejó Jauma contra el rostro de David López y se coló en la puerta del notable Leo Román. Ya con dos goles de ventaja, se soltó aún más el Atlético y Almada firmó un golazo atreviéndose a disparar tras un regate. Tres goles y un golpe anímico ante la necesidad de hacer goles ante el Bodo Glimt.