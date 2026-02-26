Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Balsareny (Barcelona)
La víctima ha sido hallada en el interior de su vivienda con signos de violencia
Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre de 51 años en un domicilio de Balsareny (Barcelona). Sobre las nueve menos cuarto de la noche de ayer, una persona accedió al interior de esta vivienda y encontró el cuerpo sin vida de este hombre, por lo que alertó a los servicios de emergencias.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Mossos d’Esquadra y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que certificó la muerte del hombre, informa la Policía de un comunicado.
La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Central se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de esta muerte violenta.
