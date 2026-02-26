Los Mossos externalizan el análisis de 4.000 muestras genéticas para desatascar sus laboratorios

El milagro bíblico del pan y los peces equivaldría en la actualidad al ADN de una colilla que resuelve un crimen en minutos. Ciencia ficción con mucho predicamento: incluso el consejero del Interior Felip Puig confió en que unas puntas de unos cigarros revelasen los causantes del incendio de Portbou de 2012. Al año siguiente, la causa se archivó sin autor conocido. El ADN es esencial en el mundo de la investigación criminal, pero menos concluyente y definitivo por sí solo y, sobre todo, muchísimo más lento de obtener de lo que cuentan en las series. Esa dificultad ha llevado a los Mossos a externalizar por primera vez el análisis de 4.000 muestras de ADN para desatascar sus laboratorios genéticos. Cada año reciben unas 5.000, aunque su capacidad de respuesta oscila entre los 3.000 y los 3.500 análisis.

“Es un problema histórico”, admite el comisario jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC), Ramon Chacón, que ha convertido en una de sus prioridades mejorar la eficiencia de laboratorios de la policía científica. En un intento de aterrizar una materia compleja, el mando policial advierte de que las peticiones de análisis de ADN serían “interminables” si no se pusiese un filtro: desde un hurto, pasando por una estafa menor, hasta acabar en un asesinato. Y tampoco garantizan dar con el delincuente: “Las bases de ADN son pequeñas. No se puede reseñar a todo el mundo, es voluntario”. El ADN, añade, sirve sobre todo como prueba en una investigación sólida que apunta al autor de un delito.

En ese contexto, los Mossos han elaborado un plan para intentar reducir el material que reciben los laboratorios, teniendo en cuenta que “100 muestras pueden corresponder a un solo caso”. Los 3.500 análisis del año pasado corresponden a 959 expedientes. Ahora han redactado una directriz interna para ser “más efectivos”, centrados en los casos más graves, como las agresiones sexuales, los homicidios, los robos violentos y similares, y con la idea de que lo que se recoge “sea importante y que no pueda ser resuelto de otra manera”. “Con eso ya hemos logrado una reducción de las 5.000 muestras a las 3.000 o 3.500”, asegura el mando policial.

El siguiente punto ha sido mejorar el rendimiento de los laboratorios, ubicados en su sede central, en Sabadell. “Hemos invertido en maquinaria que funcione de manera más rápida y eficiente”, cuenta. Y lo han hecho en las tres fases que conlleva el proceso de hallar ADN, que dista mucho de ser mágicamente instantáneo. Empieza con la extracción. “Hay que romper las células y sacar la parte de ADN”, resume el comisario. Para ello, han comprado cuatro nuevos extractores: uno diseñado para huesos, otro para agresiones sexuales, y dos más generalistas. También han mejorado la cuantificación de la probabilidad de encontrar ADN en las células, y la amplificación de las mismas. “En estas fases, el equipamiento es también mejor”, detalla Chacón, que calcula que los dos millones invertidos han supuesto un cambio considerable: de los 2.500 análisis han pasado a unos 3.500 actuales.

La externalización de las 4.000 muestras genéticas supone invertir un millón más. Es el último paso del plan de optimización. El objetivo, recogido en la memoria justificativa del concurso, es la “reducción del acumulado”. El actual Laboratorio de Genética Forense “no está capacitado para asumir el volumen de muestras” que se generan, y tampoco para “enjuagar el ordinal pendiente de analizar”. El atasco es “constante y sistemático” porque los laboratorios no están pensados como una “línea de producción”, sino en la obtención de “analíticas de calidad”, indica el documento. Darle respuesta, añade, comportaría “replicar la maquinaria e incrementar los recursos humanos y fungibles”, algo “del todo inviable por el elevadísimo coste económico, sumado a la falta de personal y espacio físico”.

El concurso todavía sigue abierto y solo dos laboratorios se han presentado. “No es fácil cumplir los requisitos que se piden”, explica Chacón, sobre el complejo circuito que conlleva el análisis genético del ADN. Una vez se resuelva, los Mossos decidirán qué muestras concretas envían. El mando policial insiste en que, pese a todo, no hay casos que prescriban sin llevar a cabo los análisis indispensables. “Puede haber un retraso de un año o dos, según el delito”, admite, pero subraya que se lleva a cabo un estudio individualizado, teniendo en cuenta también las peticiones judiciales.