Sin rastro de Airam, el joven con autismo de 20 años desaparecido hace una semana en La Palma

La escarpada isla de La Palma se vuelca en la búsqueda de Airam Concepción, el joven autista de 20 años desaparecido a las 16.36 del 16 de febrero, en plena celebración del Carnaval. La semana de incesantes rastreos por tierra y mar no han logrado dar con el paradero del joven, visto por última vez bajándose de una guagua en Santa Cruz de La Palma (este de la isla) con una mochila negra. El rastro de su móvil se perdió más tarde en la aledaña localidad turística de Los Cancajos. Desde entonces tampoco se han producido movimientos en su tarjeta bancaria ni en su bono de guaguas. La Guardia Civil ha confirmado a la Cadena SER que reducirá la intensidad de la investigación a la espera de nuevas pistas. El instituto armado ha solicitado que quien pueda tener información se ponga en contacto con los teléfonos 062 o el 922437650.

Cartel de búsqueda remitida por la Policía Nacional. POLICÍA NACIONAL (POLICÍA NACIONAL)

Efectivos de la Guardia Civil, de los servicios de emergencia y decenas de voluntarios participan desde hace una semana en el dispositivo. Un grupo especializado en perros de búsqueda y rescate (GOSER) ha buscado este lunes en una zona montañosa en el centro de la isla, mientras el resto de grupos de voluntarios lo hacen entre el muelle de Santa Cruz de La Palma y Villa de Mazo.

La madre del joven, la cineasta Mercedes Afonso, alertó de su desaparición a través de un mensaje en la red social Facebook, relatando que creía que, entonces, Airam “pudo sufrir un colapso de autismo”, pudiendo presentar con tal situación “un estado alterado de conciencia”. Su madre explicó la pasada semana que la última comunicación con su hijo fue sobre las 18.00 del lunes, cuando le comunicó que “no sabía dónde estaba”. Posteriormente, su móvil se apagó.

“Puede estar desorientado, tener miedo, estar muy desconfiado si se le llama por su nombre y puede tener dificultades para comunicarse y procesar información”, agregó en el mensaje. Por ello, rogó que si alguien lo localiza, debe acercarse a él “despacio”, “sin brusquedad ni acercarse de repente”.

Su mochila apareció en las inmediaciones de Los Cancajos, el área en la que los equipos profesionales han concentrado los trabajos en los últimos días. En paralelo, decenas de voluntarios han recorrido sin descanso la zona alta del municipio de El Paso, movidos en parte por la intuición de que el joven pudiera estar intentando volver al hogar. Durante el rastreo circularon indicios —como unas marcas en el suelo que algunos consideraron similares a su caligrafía— que, por el momento, no han aportado avances significativos.

Airam, poco antes de desaparecer. Guardia Civil (GUARDIA CIVIL)

La familia sostiene desde el inicio que se trata de una desaparición voluntaria vinculada a un colapso de autismo, un episodio que, aseguran, Airam ha atravesado en otras ocasiones. A pesar de la intensa movilización y de la utilización de perros adiestrados y drones con cámara térmica, ninguna pista se ha revelado determinante para localizar el posible escondite del joven.

No había señales de que Airam quisiera marcharse, ha asegurado su entorno a la Cadena SER. Según este relato, el momento familiar, de hecho, era excelente. El joven se mostraba especialmente ilusionado por el próximo estreno en el Festival de Málaga de El mapa para tocarte, una película rodada durante años en la que su madre recorre los pasos de su hijo para acercar al público la compleja realidad de su vida. De hecho, ha explicado la madre, él ya había elegido el traje con el que pensaba acompañarla al certamen.

Mercedes Afonso, guionista, directora y productora, fundó en 2008 en El Paso una escuela canaria de cine, arte y creación. Su filmografía incluye títulos como La tierra desde la luna (2001), El amor se mueve (2008), Madres bajo la piel (2012), La vida en las manos (2012), Autobiografía (2014), Iyena (2015) y Tanat (2019). Su proyecto más reciente, El mapa para tocarte, nació —en sus palabras— como un acto de amor hacia Airam, y se ha convertido en un relato íntimo que aspira a tender puentes de comprensión sobre el autismo y las altas capacidades.