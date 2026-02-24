Ingresado en la UCI un niño de cinco años que cayó desde 10 metros en un hotel de L’Hospitalet
El pequeño sufrió una caída accidental en el transcurso de una boda
Un niño de cinco años que el pasado domingo cayó desde una altura de 10 metros en el Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat.
Así lo han explicado este martes a EFE fuentes conocedoras de los hechos, que se produjeron dos meses después de que, en el mismo hotel -el antiguo Hesperia Tower-, una persona se precipitara desde la cúpula. El accidente que sufrió el niño de 5 años ocurrió la madrugada del pasado domingo en el mencionado hotel de L’Hospitalet, en el transcurso de una boda: el pequeño sufrió una caída accidental, sin indicios de criminalidad, según han detallado fuentes de los Mossos d’Esquadra.
Por estos motivos, la policía no tiene ninguna investigación en marcha. Tanto el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, ubicado en Esplugues, como el Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, han declinado ofrecer más detalles sobre este suceso.
