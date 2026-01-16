El hijo exiliado del último shah reclama ayuda internacional para acabar con el régimen de Irán

Reza Pahlevi, el hijo del derrocado shah de Irán, ha reclamado este viernes más apoyo internacional para derrocar al régimen de los ayatolás. Pese a que las protestas sociales en el país de Oriente Próximo parecen sofocadas tras la dura represión militar por parte del Gobierno de Teherán, Pahlevi, quien vive exiliado en Estados Unidos desde hace algo más de cuatro décadas, ha asegurado durante una conferencia de prensa celebrada en Washington: “El pueblo iraní está tomando medidas decisivas sobre el terreno. Es hora de que la comunidad internacional se una plenamente a ellos”.

Pahlevi ha reclamado ataques quirúrgicos contra la Guardia Revolucionaria, el ejército paralelo destinado a proteger al régimen del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí. Ha insistido en que no es necesaria una operación militar a gran escala en Irán, como se ha especulado durante los últimos días que podría hacer Estados Unidos. La ayuda para los manifestantes “no requiere poner tropas extranjeras sobre el terreno. El pueblo iraní ya está en el terreno. Son ellos quienes marchan, se sacrifican y luchan por su libertad cada día”.

En ese punto, ha reclamado el apoyo de la comunidad internacional para “proteger al pueblo iraní, degradando la capacidad represiva del régimen, incluyendo los ataques contra el liderazgo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su infraestructura de comando y control”.

Durante más de dos semanas, miles de ciudadanos se han manifestado contra el régimen iraní por la asfixiante crisis económica, la subida de precios, y las acusaciones de casos de corrupción entre el estamento en el poder. “La República Islámica caerá, no es cuestión de si, sino de cuándo”, ha manifestado el príncipe de la última dinastía de Irán. El Gobierno iraní ordenó a la Guardia Republicana reprimir las protestas. Miles de personas han muerto durante las manifestaciones como consecuencia de las fuerzas militares. El Ejecutivo iraní insiste en calificar las protestas sociales como simples “disturbios” respaldados por los enemigos de Irán.

El último shah de Irán, Mohamed Reza Pahlevi, fue derrocado en febrero de 1979 tras las revueltas sociales por los excesos de su reinado, marcado por violaciones de derechos humanos. Ahora su hijo, Reza Pahlevi, que cuenta con el apoyo de Israel y Estados Unidos, ha subrayado: “Regresaré a Irán”.

Cara visible de la oposición

Convertido en la única cara visible de una oposición que ha sido silenciada o encarcelada por el régimen iraní, Pahlevi carece de grandes apoyos dentro de Irán. A pesar de ello, ha manifestado durante su intervención que cuenta con el respaldo de miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad iraníes.

La crisis económica ha sido la espita que ha desencadenado un movimiento social en el país. Washington está presionando para un cambio de régimen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con intervenir en el país. Y ha ordenado enviar a la región algunos destacamentos aéreos. Pero tras escuchar los consejos de sus principales asesores, ha decidido bajar el diapasón: este jueves despejó cualquier atisbo de operación militar al asegurar que ha recibido garantías de Teherán de que “las matanzas han terminado”.

“El mundo encontrará una nación que abraza a Estados Unidos como un verdadero amigo”, ha pronunciado Pahlevi. “El presidente Trump negoció los Acuerdos de Abraham, trayendo la paz entre las naciones árabes e Israel. Veo extender esta idea a un Irán libre”.

El heredero del último shah, que durante años ha sido más conocido por sus apariciones en las revistas del corazón, que por sus aspiraciones políticas, ha defendido un cambio de régimen para organizar una transición democrática y unas elecciones libres. “Las posibilidades son infinitas. Habrá una transición pacífica, estable y ordenada”.

Ha asegurado que cuenta con un equipo de expertos que ha diseñado un programa de estabilización para los primeros 100 días para “la reconstrucción y estabilización a largo plazo de nuestro país”. Y ha precisado: “Cuenta con el respaldo de líderes empresariales y ofrece una hoja de ruta detallada para la recuperación nacional, restaurando la confianza económica, garantizando la continuidad de los servicios esenciales y sentando las bases para la prosperidad en un Irán libre”.

Pese a presentarse como una figura de consenso dentro de la oposición iraní, no son pocas las críticas que recibe desde la República Islámica, un país con una edad media de menos de 40 años, que no guarda recuerdos de los tiempos de reinado de su padre y apenas lo conoce. Pese a ello, defiende su protagonismo para una transición en la que él desempeñaría la figura de una monarquía constitucional: “Se seguirá un proceso constitucional bajo observación internacional, que permitirá a los iraníes determinar finalmente su propio destino mediante elecciones libres y justas. Un Irán libre y democrático que emerja vivirá en paz con nuestros vecinos. Será un motor de crecimiento y oportunidades en la región y el mundo. Hay momentos en la historia en los que el imperativo moral de actuar es tan fuerte que el peso de la inacción se vuelve insoportable”. Y agregó: “Es el pueblo iraní quien debe decidir”.