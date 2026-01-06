Un usuario ganó 400.000 dólares tras apostar por la captura de Maduro en Polymarket

Las sospechas de que el ganador contaba con información privilegiada han impulsado un proyecto de ley que prohíbe a funcionarios gubernamentales participar en este tipo de actividades

La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, le generó a un usuario anónimo una ganancia de 400.000 dólares a través de Polymarket, una plataforma de mercados de predicción en la que se puede apostar sobre eventos de relevancia mundial. Justo antes de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la persona apostó 32.000 dólares a que Maduro sería derrocado antes del 31 de enero de 2026.

Pese a que el sitio permite apuestas anónimas, usuarios de Polymarket se percataron de que la cuenta del ganador fue creada recientemente, lo que ha despertado sospechas de que podría tratarse de un empleado del Gobierno con conocimiento previo del ataque. También se tiene registro de que la misma persona realizó otras apuestas relacionadas con la política exterior de Estados Unidos y Venezuela, lo que reforzó las dudas sobre un posible acceso anticipado a información sensible.

Como respuesta, el congresista demócrata Ritchie Torres confirmó a Business Insider que esta semana presentará un proyecto de ley para prohibir que funcionarios del Gobierno participen en mercados de predicción cuando tengan acceso a información no pública. La Ley de Integridad Pública en los Mercados de Predicción Financiera de 2026 busca equiparar los mercados de predicción a los bursátiles, incorporando la prohibición del tráfico de información privilegiada.

De acuerdo con especialistas, los mercados de predicción se perfilan como una herramienta cada vez más influyente para anticipar eventos políticos y económicos. En 2025, Polymarket generó más de 2.000 millones de dólares, con preguntas que recaudan entre 10 y 20 millones de dólares en apuestas, que van desde la duración de un cierre del Gobierno de Estados Unidos y elecciones locales en Nueva York hasta la posible lista de invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

El auge de estos mercados también ha captado la atención de la familia Trump. Donald Trump Jr. es inversionista y asesor tanto de Polymarket como su competencia directa, Kalski. En tanto, el presidente Trump anunció en octubre el lanzamiento de su propio mercado de predicción, que operará dentro de su red Truth Social.

El fundador de Polymarket, Shayne Coplan (Nueva York, 28 años), ha reconocido el respaldo que su compañía ha recibido por parte de la actual Administración, luego de haber enfrentado una investigación durante los primeros años de su operación, bajo el Gobierno de Joe Biden. En noviembre de 2024, el FBI realizó una redada en su domicilio y le confiscó su teléfono personal. “Se trata de una evidente represalia política por parte de la administración saliente contra Polymarket por haber ofrecido un mercado que acertó en el resultado de la elección presidencial de 2024”, se afirmó en un comunicado. En 2022, la compañía fue multada por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) por no cumplir con el registro para operar legalmente.