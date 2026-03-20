‘En la mesura de l’impossible’: no somos héroes
Cristina Genebat debuta en la dirección con un texto del portugués Tiago Rodrigues que construye un homenaje a la cooperación a partir de testimonios reales
La actriz y traductora Cristina Genebat ha debutado en la dirección teatral con un texto del dramaturgo portugués Tiago Rodrigues. El actual director del Festival de Aviñón estrenó Dans la mesure de l’impossible (en la medida de lo imposible) en 2022, una producción de la Comédie de Ginebra que pudimos ver en el Festival de Otoño y el Temporada Alta. A partir de los testimonios reales de trabajadores de organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y Médicos sin Fronteras, Rodrigues construye un homenaje a la cooperación en una pieza que él mismo define como “teatro documentado”.
Así como el montaje suizo pecaba de una gran frialdad, Genebat consigue dotar de más calidez humana a las (terribles) historias que nos cuentan estos relatores, muy bien interpretados por un cuarteto de actores multilingües. El espectáculo es en catalán, pero en algunos fragmentos escucharemos intervenciones en francés (Joan Amargós), inglés (Andrew Tarbet) y portugués (Elena Tarrats), una apuesta lingüística del autor que Genebat respeta, con gran acierto. Màrcia Cisteró es la única que habla solo en catalán, y Mar Orfila pone el vídeo y la música en directo, que incluye una emotiva versión del tema Fragile de Sting.
La nave gótica del Teatro La Biblioteca se utiliza en su disposición transversal (escenografía de Bibiana Puigdefàbregas), aportando la profundidad que requieren estas historias de guerra, desesperación y muerte. Rodrigues no cita lugares, conflictos ni lenguas, y los testimonios alternan los adjetivos “posible” e “imposible” para hablar de todo lo que engloba el “nosotros” y el “ellos”. Esto acentúa la otredad de los relatos, cuando aquí todos hemos sido alguna vez refugiados, migrantes o exiliados de algún tipo.
Los cuatro actores brillan en su papel de médiums, y Elena Tarrats nos regala una versión preciosa de Medo, el fado que popularizó la cantante portuguesa Amália Rodrigues. El texto acaba resultando algo largo y repetitivo, y el autor tampoco cumple algunas de las promesas del prólogo, cuando afirma que para mostrar el cooperativismo hay que hablar, también, de alcoholismo y sexo. En la mesura de l’impossible no deja de ser una sucesión de monólogos muy bien hilados, que nos recuerda que ahora vivimos plácidamente en el “posible”, pero que cualquier día nos tocará volver a ser parte de “lo imposible”. Tan solo es cuestión de tiempo.
En la mesura de l’impossible
Texto: Tiago Rodrigues. Dirección: Cristina Genebat
Compañía La Perla 29
Reparto: Joan Amargós, Màrcia Cisteró, Andrew Tarbet y Elena Tarrats
Teatre la Biblioteca. Barcelona. Hasta el 19 de abril
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