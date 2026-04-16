La IA se cuela en el relato de la guerra: memes, juegos de palabras e imágenes falsas

El uso de la inteligencia artificial (IA) en las redes sociales ya alcanza nuevas alturas. Conocida popularmente como slopaganda, un término compuesto por las palabras sloppy (del inglés, descuidado) y propaganda, se trata de un contenido audiovisual de bajo coste y fácil de compartir en plataformas digitales. En los últimos meses, en medio de las tensiones por el conflicto en Oriente Próximo, Irán ha recurrido cada vez más a la publicación de imágenes y vídeos satíricos, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como protagonista, con fines propagandísticos y de carácter humorístico.

El propio Trump, ahora en el centro del contenido generado por el Gobierno iraní, ya ha hecho del uso de la IA una práctica recurrente durante su segundo mandato. Desde que regresó a la Casa Blanca, el mandatario ha publicado en su red social, Truth, imágenes creadas con IA, en las que aparece desmesuradamente glorificado. Algunos ejemplos incluyen la foto difundida por Trump el domingo, en la que se le ve vestido como Jesucristo sanando a un enfermo, tras su enfrentamiento con León XIV; o aquella foto que le muestra colocando una bandera estadounidense en Groenlandia, tras amenazar con hacerse con la isla.

Pero en los últimos meses, mientras crecen las tensiones entre Estados Unidos e Irán, la que más se beneficia de esta tecnología es la propia República Islámica. La llegada de la IA le ha permitido al régimen y sus fieles difundir su propaganda más allá del territorio iraní, y llamar la atención a una audiencia más amplía y hasta ahora inalcanzable: Occidente. Vídeos de slopaganda compartidas por las embajadas de Irán en el mundo, en las que se hacen caricaturas de Trump y su Administración, han sido visualizados cientos de millones de veces desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo.

Distintos expertos, sin embargo, advierten del riesgo de que la popularización de este tipo de contenidos trivialice las consecuencias del conflicto, que ya ha causado cientos de miles de muertes.

Jesucristo

El presidente Trump publicó el pasado domingo una imagen creada por IA en la que aparecía representado como Jesucristo. La imagen, que apareció poco después de que el republicano se enfrentara con el papa León XIV, fue eliminada al día siguiente después de que el mandatario recibiera una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos, evangélicos y protestantes, así como de otras organizaciones conservadoras afines a él.

En las 24 horas que transcurrieron entre ambos momentos, Irán se aprovechó de la publicación —y de las críticas hacia Trump— para convertirla en su meme más reciente: un vídeo, también generado por IA, en el que Jesucristo llega por detrás del mandatario, le golpea, y este se cae en lo que se asemeja al infierno.

El contenido, que ya suma 46 millones de likes, ha sido compartido cinco millones de veces. Entre sus divulgadores está la Embajada iraní en Tayikistán.

LEGO

Otro de los vídeos compartidos por la República Islámica en sus redes sociales y que en estos últimos días se han hecho virales son aquellos creados por la compañía Explosive Media, conocida por sus contenidos generados con IA y la estética de LEGO.

En una entrevista con la BBC, un representante de la empresa, que pidió a los entrevistadores referirse a él como “Sr. Explosive”, admitió que el vídeo se creó a petición del Gobierno iraní, uno de sus “clientes”. Afirmó que el mensaje detrás del contenido generado era que Irán se resiste a “un opresor global todopoderoso”, es decir, Estados Unidos.

Explosive Media ha difundido numerosos vídeos con su estética habitual para denunciar la guerra en Oriente Próximo. En varias ocasiones, la Embajada iraní en Sudáfrica ha compartido el contenido en su cuenta oficial X.

‘Blockade’

El artista Snicklink también se ha sumado a la tendencia slopagandística en su campaña mediática contra el presidente estadounidense. En un vídeo titulado Blockade, compartido por el propio artista, Trump aparece con un traje colorido y un corte al estilo de los años ochenta, tocando un sintetizador mientras canta sobre el bloqueo en el estrecho de Ormuz. En el pie se lee: “Si me bloqueas, yo te bloqueo”, con emojis de notas musicales.

El primer comentario de la publicación, dejado por el propio Snicklink, enlaza con la página web de su tienda en Internet, donde se vende mercancía con las imágenes del vídeo. “Consigue tu nuevo merchandising de Blockade AQUÍ”, ha escrito.

En una publicación posterior, en respuesta a Snicklink, la Embajada iraní en Sudáfrica volvió a celebrar el contenido: “Lo has hecho muy bien. Tu logotipo aparecía en el vídeo. Así que, como todos, admiramos tu talento y tu esfuerzo. Bien hecho”.

Piratas de Ormuz

La Embajada iraní en Zimbabue también ha puesto su grano de arena con la publicación de lo que se parece al cartel de la saga Piratas del Caribe, en la que Trump aparece en el centro de la imagen, disfrazado con el traje del icónico capitán Jack Sparrow.

En este caso, la sátira no se limita solo a la imagen, sino que se ve reflejada hasta en los créditos de la hipotética película. “Una producción de Pedoflix”, “En la traición confiamos” y “expuesto por Epstein y Weinerstein” son algunos de los juegos de palabras incluidos en el montaje, en referencia a la amistad del mandatario con el pedófilo Jeffrey Epstein.

Campaña 2028

Algunos de los contenidos incluyen hasta referencias a las próximas presidenciales de Estados Unidos, previstas para 2028, y en las que el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio se perfilan como favoritos para liderar el partido republicano.

“¿Están listos, compañeros? Trump $20.28 por por galón [de petróleo]“, se lee en una publicación compartida por la Embajada iraní en Tailandia.