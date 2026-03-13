‘Els Fills’: ¿Nuclear? No, gracias

Mercè Aránega, Jordi Boixaderas y Emma Vilarasau brillan en este divertimento de Lucy Kirkwood en La Villarroel sobre las maneras de afrontar la vida y los peligros de la energía nuclear

En 1975, la activista y diseñadora danesa Anne Lund creó una imagen icónica, que seguro que han visto alguna vez. Un sol naranja y sonriente sobre un fondo circular amarillo con el lema “¿Nuclear? No, gracias”. La imagen se volvió viral como lo hacían las cosas en los años setenta y ochenta: mediante pegatinas, camisetas, tazas y objetos de todo tipo. Lund tenía tan solo veintiún años cuando diseñó el logo, que en poco tiempo encabezó las luchas contra la energía nuclear en todo el planeta. El espíritu de una generación que se rebelaba contra el sistema funciona como un espejo deformado de Els Fills (Los Hijos), la obra de la británica Lucy Kirkwood que David Selvas dirige en La Villarroel. La función es un éxito absoluto, y agotó las entradas para todas las funciones al cabo de pocos días de su estreno. No es para menos: está protagonizada por Mercè Aránega, Jordi Boixaderas y Emma Vilarasau. Tres intérpretes que ya llenan teatros por separado y que aquí conforman un trío imbatible.

La pareja formada por Hazel y Robin (Mercè Aránega y Jordi Boixaderas) vive apartada en una casa de campo en la costa inglesa, en una zona que recientemente ha sufrido una catástrofe nuclear. Su vivienda es bastante precaria, tienen pocas horas de electricidad al día y las dificultades para abastecerse les obligan a mantener una dieta muy frugal, basada principalmente en ensaladas y galletitas saladas.

Todo empieza con la aparición por sorpresa de Rose (Emma Vilarasau) una antigua compañera de trabajo que no veían desde hacía treinta años. Y es que los tres son físicos nucleares retirados, que conllevan su recién estrenada tercera edad con una mezcla de resignación y buen humor. La inesperada visita de Rose sacudirá los cimientos de la pareja, pero aquí no se limita todo a un lío de faldas. Aunque un poquito sí, la verdad. Las conversaciones banales, las tazas de té y la puesta al día entre los tres antiguos compañeros de trabajo se combinan con reflexiones sobre el paso del tiempo, las maneras de afrontar la vida y los peligros de la energía nuclear.

El trío protagonista está espléndido, pero quien se lleva la función es Mercè Aránega: es un gusto ver en escena a esto tres ases del teatro catalán, que encarnan a la perfección tres formas de afrontar la vida, y Aránega defiende con mucha humanidad al personaje aparentemente más gris y anodino de la obra. Los ejercicios de yoga, el baño que no funciona y los romances del pasado esconden un tema de mayor importancia: Rose ha regresado para volver a trabajar en la central nuclear, y quiere convencer a Hazel y Robin para que hagan lo mismo.

Su misión es sustituir a la plantilla actual, formada por gente mucho más joven que está empezando a crear sus familias. La radiación es un mal menor para tres jubilados que ya lo tienen todo hecho en esta vida, y Rose está reclutando personas de su edad, físicos e ingenieros retirados, para intentar reflotar la central. La obra está inspirada en la historia real de los ancianos de Fukushima, que tras el desastre nuclear decidieron quedarse a vivir en un sitio con una alta radiación, pero en este caso la decisión de Rose es totalmente consciente y voluntaria: como practicar un suicidio a cámara lenta.

La función es un divertimento, pero contiene a la vez varias capas de profundidad, y sucede aquello tan bonito que nos recuerda por qué seguimos insistiendo en esto del teatro

Lo más sorprendente de todo es que la función es un divertimento, pero contiene a la vez varias capas de profundidad, y sucede aquello tan bonito que nos recuerda por qué seguimos insistiendo en esto del teatro: hay gente pasándoselo bien tanto en el escenario como en la platea.

Aránega, Boixaderas y Vilarasau tienen oficio a raudales, dominan el tempo de la comedia como pocos y se ponen coléricos o dramáticos cuando es necesario, sin esfuerzo y con un gran dominio del juego teatral. “¿A ti te gustan tus hijos?”. La maternidad, las expectativas y los distintos modelos de vida conviven armónicamente en un montaje divertido, que el público aplaude a rabiar y que seguro que genera muchas conversaciones en casa. No se lo pierdan si pasa cerca de su casa.