Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Israel ataca Teherán después de que Netanyahu sugiriera una operación terrestre para que caiga el régimen iraní
Kuwait alerta del impacto de un dron contra una refinería | Emiratos y Baréin también denuncian ataques en su territorio
Momentos clave
El ejército israelí ha lanzado en la madrugada de este viernes una nueva oleada de ataques contra infraestructura del régimen iraní en “el corazón de Teherán”, la capital del país. Los bombardeos llegan horas después de que Jerusalén fuera el objetivo de al menos cuatro andanadas de ataques lanzados desde Irán. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dejó caer anoche la posibilidad de enviar tropas a Irán para derrocar al régimen iraní. “No se puede hacer una revolución desde el aire [...] tiene que haber también un componente terrestre”, apuntó, sin más aclaraciones. Mientras, siguen los ataques en el Golfo. Emiratos Árabes Unidos y Baréin han denunciado bombardeos en su territorio. Según la agencia oficial de Kuwait, la refinería Mina Al Ahmadi, atacada la víspera, fue objeto de nuevos impactos de drones que provocaron un incendio en algunas de sus unidades, sin que se hayan reportado víctimas.
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‘Podcast’ | Las grietas que Irán ha abierto en el trumpismo
Donald Trump prometió centrarse en Estados Unidos y evitar nuevas guerras. Así llegó por segunda vez a la Casa Blanca, con su lema make America great again –“hagamos America grande de nuevo”, también usado para sus primeros cuatro años–. Pero sus bases cada vez dudan más de esa promesa: en su segundo mandato, el presidente ha atacado ya siete países –sin contar los que ha amenazado–. El colofón ha sido la guerra en la que ha entrado junto a Israel contra Irán, que muchos en el terreno internacional califican de ilegal, y que se le está alargando más de lo previsto. Ha provocado la primera renuncia pública de un cargo de su Administración, la del jefe de la lucha antiterrorista, Joseph Kent.
Las Bolsas europeas apuntan al rebote con un petróleo volátil
Los mercados lidian con la volatilidad de los precios del petróleo por el aumento de las tensiones en Oriente Próximo y las renovadas preocupaciones sobre la inflación vinculadas a los costes de la energía. El brent, de referencia en Europa, retrocede hoy más del 1% ante los esfuerzos de EE UU e Israel por calmar los temores sobre la guerra con Irán. El crudo se disparó ayer a los 119 dólares el barril cuando los ataques contra las principales instalaciones energéticas del golfo Pérsico avivaron las inquietudes sobre la duración del conflicto y su impacto económico.
Las oscilaciones de los precios del petróleo siguen siendo el factor dominante en los mercados. El crudo brent baja de su nivel más alto desde julio de 2022 hasta el entorno de los 107 dólares por barril. En este contexto, los futuros estadounidenses cotizan estables tras las caídas anoche en Wall Street. La actividad bursátil en Asia es escasa debido a los días festivos en Indonesia, Malasia y Filipinas. El Nikkei de Japón también permanece hoy cerrado y las Bolsas chinas registran descensos. China mantuvo su tasa preferencial de préstamos de referencia inalterada por décimo mes consecutivo, mientras Pekín considera más medidas para ayudar a respaldar el crecimiento económico local. Por su parte, el EuroStoxx 50 apunta al rebote en Europa.
Este viernes se cumplen 23 años de las violentas explosiones que anunciaron en Bagdad el comienzo de la desastrosa invasión de Irak, una de las guerras eternas en Oriente Próximo que consumieron miles de vidas y millones en recursos y que los estadounidenses han aprendido a detestar. El aniversario coincide con una nueva guerra, en este caso contra Irán, a la que no se le avista el final. Estados Unidos se prepara ahora para una nueva fase del conflicto, dominada por los ataques contra el sector energético. El Pentágono promete que esta no será una guerra perpetua, pero al mismo tiempo revela que va a pedir 200.000 millones de dólares (172.600 millones de euros) en fondos adicionales para financiarla. A la espera de la llegada de refuerzos a la zona la próxima semana, el presidente Donald Trump se muestra ambiguo sobre la posibilidad de más envíos: sostiene que no se lo plantea, pero también matiza: “Si lo pensase, tampoco lo diría”.
Israel lanza una nueva oleada de ataques contra el corazón de Teherán
El ejército de Israel ha anunciado una nueva oleada de ataques la madrugada del viernes contra infraestructura del régimen en “el corazón de Teherán”, la capital del país. En un breve mensaje en su cuenta de Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron haber “empezado una oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán”.
Alrededor de la medianoche, Jerusalén fue el objetivo de al menos cuatro andanadas de ataques lanzados desde Irán en poco más de una hora.
Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero desatada por la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Teherán, los bombardeos cruzados no han cesado, con un impacto más extenso en Irán que en Israel. Quince personas han muerto en suelo israelí a raíz de los misiles iraníes, mientras que cuatro han perdido la vida en Cisjordania. La última cifra oficial de víctimas mortales en Irán se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230. (Efe)
Kuwait alerta del impacto de drones contra una refinería mientras siguen los ataques en Emiratos y Baréin
La Corporación Petrolera de Kuwait ha informado este viernes del impacto de drones en una refinería, mientras Emiratos Árabes Unidos y Baréin reportaron nuevos ataques sobre su territorio, cuando se cumplen 21 días desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo.
Según la agencia oficial de Kuwait, la refinería Mina Al-Ahmadi, atacada la víspera, fue objeto de nuevos impactos de drones que provocaron un incendio en algunas de sus unidades, sin que se hayan reportado víctimas. El Ejército kuwaití había informado previamente que sus defensas aéreas habían interceptado misiles y drones que penetraron su espacio aéreo. La Compañía Nacional de Petróleos dijo el jueves que dos de sus principales refinerías, la de Mina Al Ahmadi y Mina Abdullah, fueron atacadas por drones que desataron incendios.
Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos respondieron este viernes a la entrada de misiles y drones iraníes en su espacio aéreo, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Abu Dabi, en el que no se especificó el número de aviones no tripulados interceptados. La cartera de Defensa saudí también informó en su cuenta de X de que cuatro drones fueron neutralizados en la región oriental del país.
Baréin, por su parte, reportó un incendio en un almacén “provocado por la agresión iraní”, según el Ministerio del Interior, que poco tiempo después actualizó con la extinción del fuego. El Ministerio de Defensa de Baréin asegura que, desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, sus defensas aéreas interceptaron 139 misiles y 238 drones procedentes de Irán. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo en este viernes 20 de marzo. Esta madrugada, el ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Teherán, la capital iraní. Mientras, siguen los bombardeos contra instalaciones energéticas en el Golfo. Kuwait ha alertado del impacto de drones contra una refinería. Los gobiernos de Baréin y Emiratos Árabes Unidos también han informado de ataques en contra de sus territorios en las últimas horas.
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