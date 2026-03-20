Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Israel ataca Teherán después de que Netanyahu sugiriera una operación terrestre para que caiga el régimen iraní

Kuwait alerta del impacto de drones contra una refinería mientras siguen los ataques en Emiratos y Baréin

La Corporación Petrolera de Kuwait ha informado este viernes del impacto de drones en una refinería, mientras Emiratos Árabes Unidos y Baréin reportaron nuevos ataques sobre su territorio, cuando se cumplen 21 días desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo.

Según la agencia oficial de Kuwait, la refinería Mina Al-Ahmadi, atacada la víspera, fue objeto de nuevos impactos de drones que provocaron un incendio en algunas de sus unidades, sin que se hayan reportado víctimas. El Ejército kuwaití había informado previamente que sus defensas aéreas habían interceptado misiles y drones que penetraron su espacio aéreo. La Compañía Nacional de Petróleos dijo el jueves que dos de sus principales refinerías, la de Mina Al Ahmadi y Mina Abdullah, fueron atacadas por drones que desataron incendios.

Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos respondieron este viernes a la entrada de misiles y drones iraníes en su espacio aéreo, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Abu Dabi, en el que no se especificó el número de aviones no tripulados interceptados. La cartera de Defensa saudí también informó en su cuenta de X de que cuatro drones fueron neutralizados en la región oriental del país.

Baréin, por su parte, reportó un incendio en un almacén “provocado por la agresión iraní”, según el Ministerio del Interior, que poco tiempo después actualizó con la extinción del fuego. El Ministerio de Defensa de Baréin asegura que, desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, sus defensas aéreas interceptaron 139 misiles y 238 drones procedentes de Irán. (Efe)