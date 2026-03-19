El petróleo y el gas se disparan tras el ataque de Irán a la mayor planta de GNL del mundo

Los ataques contra algunas de las instalaciones energéticas más importantes de Oriente Próximo preocupa por un posible impacto más grave del conflicto de lo previsto

Los mercados de materias primas andan revueltos ante la escalada en en la guerra en Oriente Próximo. El precio del petróleo se dispara tras los ataques contra algunas de las instalaciones energéticas más importantes de Oriente Próximo, lo que suscita preocupación por un posible impacto más grave del conflicto, que ya dura casi tres semanas. El Brent sube hasta un 5,1%, alcanzando casi los 113 dólares por barril.

Mientras, los precios del gas natural en Europa se disparan después de que Irán intensificara los ataques contra las infraestructuras energéticas del Golfo, causando daños en la mayor planta de exportación de gas natural licuado del mundo. Los futuros de referencia suben hasta un 35% este jueves. La planta de Ras Laffan, de Qatar Energy, sufrió “daños extensos” tras una serie de ataques que provocaron incendios de gran magnitud, según confirmó la empresa. La planta suele producir alrededor de una quinta parte del suministro mundial y, aunque los envíos ya se habían interrumpido a principios de este mes debido a la guerra, los últimos ataques amenazan con mantener los precios del gas en Europa y Asia más altos durante más tiempo.

El precio del petróleo se ha disparado cerca de un 50% desde el inicio de la guerra, que ha sembrado el caos en todo Oriente Medio: ha bloqueado el estrecho de Ormuz al transporte marítimo y ha reducido drásticamente la producción de petróleo y gas. Sin embargo, el sector energético iraní, en su fase de exploración y producción, se había mantenido relativamente al margen hasta ahora, lo que ha contribuido a contener la posibilidad de una escalada que podría tener un mayor impacto en el suministro a largo plazo.

“El mercado aún subestima y no valora completamente el riesgo de que esto se convierta rápidamente en un impacto directo en la infraestructura energética del Golfo”, explica Haris Khurshid, director de inversiones de Karobaar Capital LP en Chicago, recoge Bloomberg. “Si esto se convierte en un impacto directo, 120 dólares no serán el límite, sino el punto de partida. Ver precios entre 140 y 160 dólares no sería descabellado”, añade, refiriéndose a los precios del Brent.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos desconocía el ataque israelí al yacimiento de gas de South Pars, pero amenazó con “destruir por completo” el yacimiento con fuerzas estadounidenses si los activos cataríes sufrían nuevos ataques. A principios de esta semana, declaró que atacar la infraestructura petrolera en la isla de Kharg, principal centro de exportación de Irán, sigue siendo una opción viable tras los bombardeos previos contra objetivos militares en la zona.

“La presión sobre el estrecho de Ormuz implica que el presidente Trump no puede simplemente declarar la victoria y desentenderse, ya que eso no resolvería el problema de fondo”, considera Will Todman, investigador principal del Programa de Oriente Medio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Muchas de las opciones que tiene el presidente Trump para aumentar la presión sobre Irán dispararían aún más los precios de la energía, incluyendo el intento de apoderarse de la isla de Kharg o el ataque a la infraestructura de producción energética de Irán”.

“Un ataque de represalia contra Ras Laffan es precisamente lo que más temía el mercado mundial del gas natural, tras los ataques a las plantas procesadoras de South Pars en Irán ocurridos ese mismo día”, declaró Tom Marzec-Manser, director de gas y GNL para Europa en Wood Mackenzie Ltd. “Aún no sabemos qué parte del complejo industrial ha resultado dañada, pero en cualquier caso, esto impulsará los precios del gas cuando el mercado abra el jueves”.

Abu Dabi anunció la suspensión de las operaciones en sus instalaciones de gas de Habshan tras la interceptación de misiles que provocó la caída de escombros. Baréin desmintió un informe de la agencia de noticias semioficial iraní Fars, según el cual una refinería de GNL había sido alcanzada.

Estados Unidos podría considerar la imposición de un arancel a las exportaciones de petróleo crudo, o incluso una prohibición, para combatir el alza de los precios de la energía provocada por la guerra, que ha contribuido a ampliar la diferencia entre el WTI y el Brent, el crudo de referencia mundial, según RBC Capital Markets LLC . El diferencial se ha disparado hasta alcanzar un descuento de más de 12 dólares por barril.

Como parte de los esfuerzos para combatir el aumento de los precios, Trump suspendió temporalmente una ley centenaria sobre transporte marítimo —la Ley Jones— para reducir el costo del transporte de petróleo, gas y otras materias primas en Estados Unidos. Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios de la administración Trump planean reunirse con ejecutivos petroleros el jueves.